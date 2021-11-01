Почему в ноябре любая инициатива будет наказуема

Светила в ноябре будут против наших громких мыслей и проектов.

Ноябрь наверняка покажет свой нрав как месяц резонансных энергий взаимодействий планет. Событийную основу месяца не даром формирует новолуние 5 ноября с точным противостоянием Светил с инновационным Ураном.

Ключевые понятия Урана – другой, новый, перемена, метаморфозы, прерывания. На другом уровне – свет/электричество, бойкот, авиация, ураган, изобретение, неформат, независимость. Мелодия Урана – джазовая, синкопированная, с внезапной сменой ритма и обязательной импровизацией. В символическом переводе такими можно ожидать и события ноября, тем более что конфигурации планет ритмически поддержат беспокойную суть периода.

Уран в авангарде месяца будет определённым маяком и на разных уровнях будет создавать условия для перемен, порой и на ровном месте, что в расхожем смысле иногда получает определение – «инициативный дурак».

Влияние Урана обязательно принесёт некоторое количество революционных изменений, которые могут не всегда находить себе место на первых полосах газет и новостей, но они обязательно будут. Но возможны и вполне серьёзные, массовые, совершенно неожиданные выступления и протесты в разных уголках планеты. Судя по гороскопу новолуния на Москву с Ураном в Зените карты, есть вероятность неожиданных событий и значимых нововведений в России, в том числе в структурах власти.

Новолуние напротив Урана, а в дальнейшем и прохождение Марса через градус Новолуния в той же оппозиции к Урану (17 ноября) – типичный сценарий для программных и системных сбоев в глобальных инфо-сетях и других коммуникационных системах, хакерских атак, а также инцидентов в авиационной и космических отраслях.

Однако ноябрь, кроме «уранического» вихря, имеет ряд других важных событий и аспектов планет. Прямо в канун новолуния 5 и 6 ноября поменяют знаки Венера (переход в знак Козерога) и Меркурий (в Скорпион), 10-11 ноября – жёсткая сцепка Меркурия и Марса с Сатурном, а затем с тем же Ураном, лунное затмение/полнолуние 19 ноября. Но нужно сразу сказать – вторая половина ноября (после 17 числа) будет явно более стабильным и позитивным периодом. Снимут часть напряжения и переходы Солнца (22 ноября) с Меркурием (24 числа) в знак Стрельца.

Основные напряжённые периоды – 4-5,10-11 (наиболее опасные, аварийные, травматичные дни), 15-17, 25 ноября.

Более благоприятные, в том числе в деловом плане дни – 6-8, 12, 18, 20 (условно), 22, 29-30 ноября.