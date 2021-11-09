Что нельзя делать во время «коридора затмений»

В этом году «коридор затмений» выпал на ноябрь-декабрь 2021 года.

По словам астролога Алены Никольской, сейчас ощущается приближение этого непростого периода, поэтому уже сейчас нужно держать ухо востро, сообщает «Утро.ру».

19 ноября наступит лунное затмение, которое и откроет «коридор затмений». Этот период закончится 4 декабря, когда пройдет солнечное затмение. Астролог предупредила, что в это время необходимо к каждому своему слову и действию относиться ответственно, поскольку последствия неудачных выборов придется разгребать на протяжении 9,5 лет. В худшем случае влияние будет сохраняться 18,5 лет.

В 2022 году необходимо уделить время деньгам. Медлить нельзя, поскольку чрезмерное промедление Тигр вряд ли простит. Перспективным направлением являются инвестиции, но заниматься ими надо в первой половине следующего года, потому что после начнется период нестабильности.

По словам Никольской, коронавирус никуда не денется. Напротив, всплески заболеваемости можно будет наблюдать в разных уголках планеты. Но есть и хорошие новости – не исключено, что будет изобретен препарат, который будет способствовать окончанию пандемии, передает Sputnik Беларусь.