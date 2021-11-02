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Пять женских знаков зодиака с самым отвратительным характером

2 ноября 2021ГороскопыНижегородская правда

Сложно влюбиться в женщину, которая постоянно придирается к мелочам.

Пять женских знаков зодиака с самым отвратительным характером
Фото: Кадр из фильма "Звонок"

Астрологи назвали infox.ru пять знаков зодиака, под которыми рождаются самые требовательные дамы.

Телец

Астрологи отмечают, что поговорка «в мире есть только одно правильное мнение, и оно — мое» была создана специально для женщин-Тельцов. Представительницы этого знака зодиака всегда уверены в своей правоте, даже когда это далеко не так. Они готовы спорить до хрипоты лишь бы доказать всем свою правоту.

Дева

Девы награждены хорошей интуицией и быстро распознают ложь. Однако из-за того, что они часто встречаются с обманом в жизни, со временем во всех людях стараются найти только минусы. Женщины-Девы с возрастом становятся очень принципиальными, настойчивыми и жестокими в отношениях.

Скорпионы

Как правило, Скорпионы доверяют только себе, а любые предложения они ставят под сомнение и перепроверяют, пытаются найти изъяны. Такой подход в общении легко может вывести их себя некоторых, особенно мужчин.

Козерог

Женщины-Козероги довольно требовательны к себе, поэтому ставят не менее высокую планку другим. Представительницы этого знака совершенно уверены в своей правоте, поэтому порой не понимают, почему же некоторые не выдерживают их придирок. Те, кто хотят войти в близкое окружение представительниц этого знака зодиака, должны запастись терпением, и им следует не отставать от заданных стандартов.

Водолей

С дамами, родившимися под этим знаком, не стоит лишний раз спорить. Их главный девиз по жизни — «я всегда права». Водолеи любят устраивать сюрпризы, а вот принимать — не очень, а также следовать чужим идеям. Поэтому спутникам Водолеев следует довериться своей второй половинке и тем решениям и выполнять то, что они просят.

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