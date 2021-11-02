Продумываем каждый шаг — финансовый гороскоп на 3 ноября

Сегодня важно двигаться очень медленно и думать над каждым словом и действием.

Овен

Овнам рекомендуется в тот день действовать решительно, и, в случае необходимости, не бояться идти на риск. Возможно, вы будете поставлены перед весьма непростым выбором, который не даст вам право отсидеться, отмолчаться. Работники коммунального хозяйства, ремонтных мастерских запомнят этот день как вполне удачный. Ваши сегодняшние действия будут иметь последствия в течение ближайшего месяца.

Телец

Тельцам в этот день не придется самостоятельно принимать решения, поскольку от ваших личных инициатив сейчас почти ничего не зависит. Главная задача этого дня состоит в том, чтобы адаптироваться к внешним обстоятельствам, которые и будут для вас определять главную картину дня. Если вы ищите дополнительные источники доходов, то обстоятельства будут благоприятствовать вам в этом.

Близнецы

Близнецам в этот день придется прилагать много усилий для того, чтобы справиться с текущими делами. При этом очень важно правильно расставлять приоритеты и равномерно распределять физическую нагрузку. В этом случае вы сумеете выполнить больший объем работы. Безработные смогут найти себе работу по душе.

Рак

У Раков в этот день наблюдается мощный подъем творческого потенциала. Благодаря этому вы будете способны находить нестандартные решения. Можно браться за совершенно новые дела, в которых у вас не было достаточного опыта работы. Успеха добьются все те, кто связан с миром моды: парикмахеры, визажисты, стилисты, фотографы, торговцы.

Лев

У Львов этот день связан с ростом доходов от недвижимости, строительства и магазинной торговли. День благоприятен для капиталовложений в недвижимость. Используйте это время для подведения итогов своей работы за последний месяц. Также это хороший день для анализа состояния своего бюджета с тем, чтобы запланировать расходы наследующий месяц.

Дева

На типичных Дев в этот день обрушится огромное количество информации. Вам могут часто звонить по телефону, приглашать на деловые встречи. Чтобы добиться положительного результата, постарайтесь правильно спланировать этот день и распределить деловые контакты таким образом, чтобы они не пересекались. С начальством и представителями официальной власти лучше ограничить контакты.

Весы

У Весов этот день может оказаться урожайным на деньги. Если вы работаете на сдельной оплате, то благодаря росту производительности труда ваши доходы могут резко вырасти. Используйте этот день для повышения уровня профессионального мастерства, пересмотра и совершенствования методов работы. Кроме основной работы вам могут предложить подработку в сверхурочное время или по совместительству.

Скорпион

Скорпионы смогут самостоятельно решать многие вопросы и не будут при этом встречать каких-то ограничений. Более того, ваши усилия и инициативы получат поддержку со стороны друзей и единомышленников. Это хороший день для участия в собраниях и совещаниях – так вы сможете оказать влияние на принимаемые коллективные решения. Используйте тут свои деловые связи и возможности Интернета.

Стрелец

Стрельцам в этот день удастся добиться поддержки своим инициативам со стороны влиятельных лиц из числа вышестоящего руководства. Возможно, вы добьетесь желаемого результата путем неофициальных встреч и переговоров. Можете рассчитывать на получение преференций от работодателя в виде бесплатных обедов или проезда до места работы.

Козерог

Козерогам рекомендуется использовать этот день для долгосрочного стратегического планирования. Именно от того, какие решения вы сегодня примете для себя, во многом зависит, как сложатся ваши дела в ближайшие несколько месяцев. Большим подспорьем в работе станет умение искать и находить полезную информацию.

Водолей

Водолеи в этот день будут способны обратить на себя внимание вышестоящего начальства, которое оценит по достоинству их профессионализм. Очень удачный день для тех, которые занимают руководящие должности или имеют хорошие отношения с начальством и властями. Это хорошее время для рапортов и деклараций о выполненных планах.

Рыбы

Рыбам звезды советуют максимум внимания уделять профессиональному обучению. Сейчас у вас усиливаются интеллектуальные способности. Поэтому для вас не составит труда быстро усвоить большой объем сложного учебного материала. День складывается благоприятно для роста доходов. Успешно развивается деловое партнерство.