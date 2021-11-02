Влюбимся с первого взгляда — гороскоп на 3 ноября

27-28 лунные сутки. «Воздушное» соединение Луны и Меркурия намекает на информативный день.

Не стоит откладывать итоговые совещания, финальные дискуссии и другие завершающие мероприятия. Хорошие грани дня: моменты удачи и романтики, симпатия, великодушие, выход за рамки формальностей. Лояльность и дружелюбие соседствуют с едкой критикой и словесными провокациями. Возможны правовые противоречия, неоднозначные ситуации в консультационных службах, информационных агентствах, международных инстанциях. Нетипичные прецеденты, расширяющие кругозор, ждут юристов, экономистов, переговорщиков, журналистов, переводчиков.

Овен

Сегодня Овнам важно чужое мнение. Часто оно будет не просто интересовать их, а задевать за живое. Стоит помнить, что в эти сутки настрой собеседника или аудитории неоднозначен. В зависимости от обсуждаемой темы или предыстории вопроса можно столкнуться с дружелюбием, великодушием, симпатией - или с критикой, провокацией, отказом, нелицеприятным комментарием. Важно не портить нужные отношения.

Телец

Тельцам сегодня стоит проявить общительность и быть готовыми к самым разным поворотам в общении со своим непосредственным окружением. Противоречивым и неровным может быть настрой партнера, помощника, клиента, коллег, служебного персонала. Не исключены юридические, бюрократические, медицинские и другие курьезы, расширяющие житейский или профессиональный кругозор. Возможны этические сложности.

Близнецы

Для Близнецов это информативный удачный день с ноткой романтики. Он подходит для литературной деятельности, обсуждения сложных тем, пополнения знаний, педагогической и журналистской работы, путешествий и контактов с иностранцами, свиданий и личной переписки. Особенно эффективными окажутся завершающие штрихи: шлифовка текста, заключительный урок, финальная беседа, закрытие переговоров за рубежом.

Рак

Ракам звезды напоминают, что на первом месте сегодня коллективные ценности, нужды семьи, команды или партнерского союза. Может назреть обновление (прекращение) жилищного или территориального договора. Не стоит откладывать визит к юристу, семейный или другой совет: самое время сесть за стол переговоров, подвести итоги и принять решение. Важно найти баланс между раздорами и великодушными уступками.

Лев

Сегодня одной из главных ценностей для Львов остается общение. Чем шире круг контактов и набор каналов связи, тем интереснее и плодотворнее пройдет день. Наименее приятными окажутся служебные контакты, разговоры с коллегами и представителями сервисов. В противовес им стоит поддержать более гармоничные отношения с детьми, влиятельными друзьями и любимым человеком. Важно не ссориться с соседями.

Дева

Девам не стоит откладывать назревшие переговоры (особенно, если на повестке дня финал хлопотной истории). Судьба дает шанс уладить или смягчить разногласия, вскрыть оставшиеся недочеты, распутать клубок противоречий. Хорошо обсуждать оплату услуг, итог совместных работ, возможные условия компенсации, помощи, обмена, возврата. Также звезды советуют не медлить с насущными мелкими покупками в дом.

Весы

Сегодня источники удачи Весов - общительность, эрудиция, широкий кругозор, авторитет, солидный список контактов. В число недостатков могут войти болтливость, критиканство, неумение промолчать в ответ на обиду и провокацию. Важный диалог может превратиться как в дружескую беседу, так и в обмен колкими репликами. Многие Весы будут ладить с друзьями и любимыми, но спорить с близкими и домочадцами.

Скорпион

Скорпионам важно не стать жертвой роковых обстоятельств и своей поспешности. Нежелательно затевать переговоры, отправляться в путь, начинать сотрудничество, утверждать план, подписывать документ. Но не стоит и отгораживаться от мира: самое время поддержать связи и изучить информацию, чтобы не остаться в неведении. Заслуживают внимания закулисные интриги и неприятные новости.

Стрелец

Стрельцам день сулит нечто приятное, романтичное и обнадеживающее, из-за чего будущее может начать рисоваться им в безоблачном свете. Не все проблемы решатся за счет везения и личного обаяния. Стоит подробнее изучить сложную тему, не обходя вниманием ее неприятные грани. Чтобы собрать больше данных, важно не покинуть слишком рано собрание, вечеринку, переговоры, другое коллективное мероприятие.

Козерог

Сегодня у Козерогов не так уж много вариантов при выборе линии поведения. Если они не захотели (не смогли) отстраниться от ситуации заранее, им придется идти до конца, невзирая на дискомфорт. Возможно, предстоит обсудить неприятную тему, принять критику или ответить за произнесенные слова. К счастью, день обещает не только негативные эмоции: возможны удачи, поощрения, бонусы или компенсации.

Водолей

Водолеям этот день может принести проблемы в пути, в общении с иностранцами, популярными сообществами или крупными учреждениями. На их счастье, общий фон дня позитивен, и все закончится хорошо, но некоторые нюансы все же оставят неприятный осадок или породят негативные ассоциации. Стоит проверять расчеты, маршруты, тексты писем, корректность аргументации, выбора слов и заполнения документов.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше быть в стороне от событий. Рыбам, втянутым в общение или в другой активный процесс, стоит учесть, что в течение дня возможен кризис. Тайный источник поддержки не даст делам пойти по катастрофическому сценарию, но не повредят меры осторожности, в том числе информационные. Желательно проверять тексты и расчеты, избегать опасных тем, ненадежных людей, маршрутов и каналов связи.