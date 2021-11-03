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Два знака зодиака, которые рискуют заразиться ковидом в ноябре

3 ноября 2021ГороскопыWMJ.ru

Астролог Влад Росс назвал знаки зодиака, которые наиболее подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.

Два знака зодиака, которые рискуют заразиться ковидом в ноябре

По словам специалиста по звездам, больше других рискуют Девы. Особенно опасная ситуация и выше всего риск заразиться коронавирусом у Девы в конце ноября. Деве важно уже сейчас укреплять иммунную систему и есть побольше цитрусовых.

Второй в списке рискующих — Водолей. Ему нужно беречь себя от ковида активнее.

В ноябре у Водолея будет сложная ситуация со здоровьем. Водолею следует налегать на витамины, прежде всего на рыбий жир. Важно также включить побольше рыбы в рацион.

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