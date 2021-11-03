Включаем критическое мышление — гороскоп на 4 ноября

28-29 лунные сутки. Формирующееся Новолуние имеет «тяжелый» характер и на событийном уровне сулит сужение возможностей: ужесточение контроля, ущемление свобод, возврат санкций.

Возрастает вероятность экономии средств и перекрытия путей. В психологическом фоне усилится доля страха, недоверия, упрямства, злопамятности. Повышается риск конфликтов, угроз, давления, шантажа и манипуляций. Важно сохранить хладнокровие, заново оценить обстановку и наметить план на предстоящий месяц. Стоит отложить необязательные финансовые операции, исключить импульсивные порывы и усилить на всех уровнях системные меры безопасности.

Овен

Овнам не помешает стать более внимательными, организованными и бдительными. Ожидается сюрприз, внушающий опасения насчет будущего, профессии, финансов, дружеских отношений или основ безопасности. Возможна угроза или ущерб. Рискованна инициатива, но могут быть чреваты и трусость, пассивность. Нужны осторожность и дальновидность. Применять силу и брать ответственность стоит лишь в крайнем случае.

Телец

Тельцам стоит поберечь значимые отношения: возможен кризис. День важен для их ключевого партнера или стратегического союза. Вероятен судьбоносный ход со стороны конкурента, клиента или начальника: выговор, вызов, разрыв, проверка. Не исключен жесткий поступок близкого человека: ребенка, родителя, супруга, друга. Может наметиться испытание на профессионализм, выдержку или моральную стойкость.

Близнецы

На этот день Близнецам лучше не планировать важные дела: судьба распорядится по-своему, при этом будет не слишком считаться с их вкусами и планами. Может возникнуть роковое препятствие, отсрочка, дополнительное обязательство или внешнее ограничение. Новый вираж событий возможен в делах, связанных со здоровьем, старой или новой работой. Не исключены проблемы с помощником, сервисом или питомцем.

Рак

Для Раков этот день окажется важным, если в центре их внимания дети, творческая или фрилансерская карьера, игровой бизнес, планы на отпуск, личная жизнь. Ситуация может казаться фатальной - но звезды намекают, что это скорее испытание или жесткое предупреждение: возможно, вам стоит подождать, усмирить аппетиты или вовремя попрощаться с неподходящими ценностями, которые стали для вас балластом.

Лев

Для Львов это значимый день, способный задеть сразу несколько сфер жизни: дом, семью, здоровье, профессиональный и социальный статус, личные границы, важные отношения. Возможен сюрприз в связи с карьерой, жильем, дружескими отношениями. Не исключается стресс, атака, прессинг. Не помешает обезопасить себя, свои владения, имущество и близких, проинспектировать духовные опоры и моральные ценности.

Дева

Девам день может принести неприятные вести, связанные с контактами, поездками и работой. Возможны сюрпризы в привычном режиме и близком окружении, отмены путешествий, препятствия к свободе перемещений. Одновременно может наметиться полоса вынужденных командировок, ремонтов, разъездов по опасной трассе и неудобному графику. Не исключено усиление контроля, навязывание работ, попутчиков или услуг.

Весы

Для Весов этот день может оказаться переходным. Стоит воздержаться от лишней суеты. Особого внимания ждут дела, связанные с жильем, хозяйством, наследством, ресурсами, долгами, налогами. В этих сферах не помешает стать серьезнее, навести порядок, подумать об экономии или оптимизации. Важна позиция члена семьи, арендатора, инвестора, должника, застройщика, созаемщика, семейного врача или юриста.

Скорпион

День напрямую затронет интересы Скорпионов, может пробудить в них жесткость, упрямство и агрессию. Возможно, им придется защитить свои владения, убеждения или честь. Важно увидеть грань дозволенного: перейдя ее, легко разрушить семью или жизненные опоры. Следует бороться не только с людьми и злым роком, но и со своими недостатками: злостью или страхом, вредными привычками, устаревшими ценностями.

Стрелец

Стрельцам не помешает стать внимательнее к тому, что происходит у них за спиной: позицию некоторых лиц из их окружения или референтной группы трудно назвать открытой и дружелюбной. Может усилиться контроль, требоваться уединение, уход в тень, регистрация в системе, повышенная осторожность. Падает уровень личного комфорта. Возможны финансовые перемены, истощение ресурса или закрытие путей к нему.

Козерог

Козерогам этот день даст ориентиры на будущее. Для большинства представителей знака события не станут неожиданностью, но все же возможен элемент сюрприза. Вероятна помощь от друга, организации или государства на жестких условиях. Типичные Козероги подойдут к делу практично и дальновидно: даже в скромном подарке судьбы они увидят для себя перспективу поправки дел и карт-бланш на нужные действия.

Водолей

День может стать важным для профессионального и социального статуса Водолеев, задать им карьерный «потолок», указать на текущие возможности и место в системе, принести понижение в должности, окончание льготного периода, рост рисков и нагрузок, закрытие путей, создать конфликт или дистанцию с начальством, родителями, другом, партнером. Важны ответственность, дисциплина и скромность в запросах.

Рыбы

Сегодня у Рыб мало причин унывать и падать духом. Несмотря на существенные ограничения и некоторые разочарования, этот день подает им добрые знаки. Для реализации самых крупных и заманчивых планов придется набраться терпения - но звезды считают, что это вполне посильная плата за исполнение надежд. Начинания сейчас преждевременны, а срочные дела требуют максимальной осторожности и подстраховки.