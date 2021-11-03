Культивируем в себе надежды — любовный гороскоп на 4 ноября

Сегодня важно не падать духом и думать только о позитивном.

Овен

Сегодня влюбленных Овнов может ждать неприятность или проверка, которую им желательно пройти с честью. События этого дня могут иметь психологическую или морально-этическую подоплеку. Не исключены внешние преграды или препятствия интимного свойства. Приветствуется выдержка. Важно думать о будущем.

Телец

Сегодня над любовным тандемом Тельца нависнет дамоклов меч кризиса. В лучшем случае, партнер сделает Тельцу неудачный сюрприз, в худшем, повергнет в ярость или ступор. Возможен отказ, вспышка «холодного гнева» или спланированная манипуляция. По другому сценарию, паре может угрожать злой рок извне.

Близнецы

Сегодня один из тех дней, когда Близнецам может быть не до любви и романтики. Если же события окажутся связаны именно с этой сферой, им стоит приготовиться к препятствиям, осложнениям или разочарованиям. Не исключено, что у них просто изменится настроение, но и этого хватит, чтобы подпортить планы.

Рак

События этого дня станут для влюбленных Раков вестником кризиса - возможно, драматичного по форме, зато весьма благоприятного по своей сути. Столкнувшись с отказом, разочарованием или другой проблемой, не торопитесь падать духом: возможно, у вас отняли то, за что вам нет особого смысла держаться.

Лев

Сегодня Львов может ждать системный кризис, в котором любовная линия - всего лишь один из элементов общей непростой картины. Независимо от конкретных особенностей сложившейся ситуации, звезды считают правильным взять под контроль эмоции и установить в личных отношениях новую разумную дистанцию.

Дева

События этого дня вряд ли порадуют Дев, предпочитающих легкие романы. Зато Девы, привязанные к давнему объекту симпатий и мечтающие расставить акценты в своей запутанной любовной истории, получают добрый знак: для исполнения их желаний медленно, но верно начинают складываться подходящие условия.

Весы

Сегодня Весам лучше воздержаться от спонтанных инициатив в делах сердечных. Не стоит спешить и с приведением в исполнение давно продуманных планов: в них возможны осечки или системные препятствия. Любовная романтика уступает место трезвому практицизму, требуется понимание суровых жизненных реалий.

Скорпион

Сегодня Скорпионы стоят в боевой психологической стойке, поэтому любимый человек вполне может стать невольной жертвой их явной или скрытой агрессии. Им стоит учитывать это обстоятельство, если они планируют свидание или разговор. По возможности, звезды советуют отложить романтические контакты.

Стрелец

В любовных делах Стрельцов сегодня станут очевиднее перемены, причем многим представителям знака они не понравятся. Велика вероятность лишиться важного преимущества или столкнуться с барьером там, где путь еще вчера был открыт. Прежде чем действовать дальше, стоит взять паузу и оценить обстановку.

Козерог

Сегодня Козероги выбирают тактику, исходя из своих планов на будущее, но в делах сердечных у них все обстоит наоборот. В любви многие из них пока предпочтут ориентироваться не на далекие светлые горизонты, а на прошлое - например, захотят поставить точку в какой-то старой мучительной истории.

Водолей

Сегодня сложная жизненная ситуация может отодвинуть для Водолеев на второй план все, что связано с личной жизнью. Если же основной сферой интересов для них будет именно она, им стоит приготовиться к некоторым огорчительным переменам в ней: разочарованию, откату в прошлое или сужению возможностей.

Рыбы

События этого дня подтачивают веру Рыб в любовь и собственную удачу, но убить ее окончательно им не под силу. Звезды советуют всячески беречь и культивировать в себе хорошие надежды: недалек тот час, когда обстоятельства изменятся к лучшему, и судьба даст больше возможностей для поисков счастья.