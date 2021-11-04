Рискуем сделать ложный шаг — любовный гороскоп на 5 ноября

Сегодня не стоит поддаваться импульсу и делать что-то, не подумав.

Овен

Сегодня влюбленные Овны склонны к эмоциональному перевозбуждению и им не всегда легко справиться со своим темпераментом. Опасная необычная ситуация может подогревать их пламенные чувства, а те - подталкивать их к игре на грани фола и «танцам на краю пропасти». Может наметиться разлад с партнером.

Телец

Сегодня Тельцы хотят разделить (или хотя бы понять) чувства любимого человека, но для этого у них может оказаться недостаточно информации. Партнер способен вплоть до ночи интриговать их своим молчанием, испытывать их терпение или «заливать» мощным потоком эмоций, за которым не всегда ясна суть.

Близнецы

Сегодня влюбленных Близнецов преследует растущая подозрительность. Даже если ситуация не внушает тревоги, в сознание может закрасться червячок сомнений и опасений относительно будущего. В такой атмосфере особенно неуютно будут чувствовать себя «новоиспеченные» пары, им лучше отложить встречу.

Рак

Этот день Раки проведут на волне любовного вдохновения. Он может пройти для них под знаком ярких чувственных желаний или больших надежд. Звезды советуют использовать мощный эмоциональный заряд по назначению, но не рекомендуют начинать под его влиянием новый роман: сейчас это тупик или ошибка.

Лев

Сегодня в любовных отношениях Львов очень многое может оказаться «слишком» и «чересчур». Возможны неожиданные бурные взрывы страстей с позитивным или отрицательным зарядом. Но не исключено, что это не признак растущего интереса, а следствие напряженной ситуации и потребности разрядить обстановку.

Дева

Сегодня судьба может создать Девам препятствия, если они попытаются срочно встретиться или связаться с любимым человеком, получить о нем сведения у третьих лиц или из внешних источников. Будет сложно узнать правду, придется включить режим ожидания и довольствоваться собственной проницательностью.

Весы

Сегодня Весы верят в магическую власть эротического соблазна и в силу обольщающих маневров (возможно, даже чересчур). Неудивительно, если они решат приобрести потрясающее нижнее белье, коллекционное вино для романтического вечера или уникальный аксессуар для обустройства своего любовного гнездышка.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам трудно управлять своими страстями, из-за чего даже самые благородные движения их души могут обернуться своей противоположностью. Возможно, их подстегнет гордость, надежда наверстать упущенное или отыграться за обиды. Может обостриться инстинкт собственника в любви.

Стрелец

Сегодня Стрельцы - загадка с сюрпризом для партнера и порой сами не знают о силе своих страстей. Истинный масштаб их чувств раскроется в уединении или в необычных обстоятельствах. Возможны отсутствие меры и тяга к экзотике. Свободным Стрельцам не всегда стоит идти на поводу у своих тайных желаний.

Козерог

Влюбленных Козерогов ждет новый прилив чувств или надежд. Интуиция шепчет им, что их позиции в личной жизни укрепляются. Даже в сложной ситуации (а возможно, благодаря ей) возрастает их потребность в любви и гармонии. Одиноким Козерогам пора разобраться в наследии прошлого, мешающем идти дальше.

Водолей

Этот день подтвердит Водолеям «смену погоды» в личной жизни. У счастливых пар может наметиться непростая полоса с изменением обстоятельств не в лучшую сторону. Водолеям, пережившим неудачный роман, не сразу удастся похоронить его обломки и стереть его из своей памяти, для этого потребуется время.

Рыбы

Сегодня Рыбы переживут всплеск романтических желаний или ностальгии, который пойдет на пользу стабильным отношениям. А вот одиноким Рыбам или тем, у кого не складываются отношения с любимым человеком, нужно быть осторожнее: поддавшись настроению момента, они рискуют сделать ложный шаг.