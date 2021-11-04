Не теряем контроль — гороскоп на 5 ноября

1-29 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Скорпионе усиливают ощущение кризиса и побуждают искать выходы из него, порой неофициальные и фантастичные.

Будет естественным интерес к антикризисным стратегиям, общим ресурсам и резервам, тайным пружинам власти. День может пробудить ностальгические добрые чувства, но также и усилить негативные: месть, зависть, собственничество, тягу к аферам. Опасность несут завышенные надежды, доверчивость, потакание вредным привычкам, злоупотребление властью, потеря меры, переедание, увлечение стимуляторами или магией. Положение Меркурия не располагает к новым контактам и поездкам.

Овен

Этот день Овны проведут под впечатлением той непростой ситуации, в которой оказались они сами или важные для них люди. Оправдан интерес к антикризисным мерам, к своим и чужим резервам выносливости. Опасности дня - преувеличение угроз, завышение могущества друзей и переоценка своих сил. Опасны отчаяние, риск и лихачество. Нежелательны любые действия, кроме экстренных мер в форс-мажорный момент.

Телец

Сегодня Тельцы рискуют столкнуться с «зависанием» неприятной и нервирующей их ситуации. Значимые для них люди и инстанции в этот день могут не торопиться с дальнейшими действиями и пояснением своей позиции. В отсутствие событийных подвижек может разыграться воображение, рисуя самые фантастичные варианты развития сюжета. Звезды не советуют верить в эти сутки чрезмерным изъявлениям чужих чувств.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам последить за самочувствием: не исключено, что подтвердятся подозрительные симптомы, напомнит о себе погрешность в диете или хроническое недомогание. Будет полезно взять под контроль повседневные рабочие и хозяйственные процессы, инструменты и технику, финансовые дела, а также нужды своих домочадцев, помощников или питомцев (особенно, если те уже «в возрасте»).

Рак

Сегодня Ракам не стоит бояться ухудшения ситуации, в том числе новых стрессов. Многих Раков выручит их природная интуиция, к которой добавится относительно удачное стечение обстоятельств. Большинство Раков адаптируется к событиям и найдет источник вдохновения. Начинания нежелательны. Если нет срочных острых проблем, это неплохой день для любви, творчества и эмоционально насыщенного отдыха.

Лев

Этот день не избавит Львов от возникших задач, но даст передышку и позволит освоиться в обстановке. Одна из его ловушек - сильные эмоции и потворство желаниям. Важно не допускать действий, «размывающих» личный жизненный фундамент. Небезопасно закрывать глаза на правду, пытаться заглушить тревогу фантазиями, бравадой, вызывающими жестами, праздничными мероприятиями или чувственными наслаждениями.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам подключить к делу интуицию, проницательность и даже долю фантазии, так как рациональный взгляд на события окажется затруднен. Возможна информационная пауза или ступор в мыслях. Могут быть закрыты привычные пути, недоступны или бесполезны каналы связи. В условиях дефицита данных не исключен излишний разгул воображения. Лучше отложить целевые поездки, встречи и поиски.

Весы

Сегодня звезды советуют Весам воздержаться от лишних трат или следить за бюджетом: возможна утечка средств или их напрасная трата. Под влиянием новой атмосферы может возрасти интерес к амулетам, раритетам, памятным подаркам, наградам, «сокровищам», магическим аксессуарам. К престижным и экзотичным покупкам может побудить любовь, хобби, желание украсить дом, порадовать детей или впечатлить друзей.

Скорпион

Скорпионов сегодня ждет эмоциональный подъем, не обязательно с гармоничным оттенком. С добрыми порывами и приятными переживаниями могут соседствовать страх, гнев, нетерпение. Может разыграться аппетит, собственнический инстинкт. Есть риск злоупотреблений и стратегических просчетов. Благие намерения могут иметь плохие последствия. Не стоит покупать жилье или производить в нем масштабные улучшения.

Стрелец

Стрельцов этот день склоняет к повышенной эмоциональности или росту запросов, но их переживания могут так и не найти адекватного выхода. Не исключено, что вплоть до ночи им придется скрывать свои убеждения или подавлять свои желания. В качестве компенсации, возможны попытки вознаградить себя не самым полезным для здоровья способом - например, перееданием или злоупотреблением запретной экзотикой.

Козерог

Сегодня Козерогов может временно покинуть их природный реализм, из-за чего их надежды окажутся завышены, а картины предполагаемого будущего чуть искажены. Козероги-оптимисты склонны приукрашивать свои перспективы или преувеличивать возможности друзей. Козероги-пессимисты способны преувеличить воображаемое могущество своих врагов и силу злого рока, стать жертвой ситуации «у страха глаза велики».

Водолей

Сегодня Водолеев ждут соблазны, связанные с карьерой, престижем и авторитетом, самолюбием, властью и местью. Надежда удержать (восстановить) позиции может затмить их светлый разум и помешать разглядеть в благоприятной с виду ситуации подвох. Душевный подъем и слепая вера могут обернуться плохими последствиями. Не помешают проницательность и разборчивость, чувство меры и собственного достоинства.

Рыбы

Сегодня звезды не советуют Рыбам поддаваться бурным эмоциям, чем бы они ни были вызваны. Предприимчивым Рыбам лучше повременить с новым стартом (даже если им кажется, что преграды смешны и несущественны). Рыбам-мечтателям важно не пойти по тропе иллюзий, протоптанной в прошлом, иначе даже при отличном потенциале они могут зайти в тупик. Стоит подождать с путешествием, переговорами, началом учебы.