Строим совместные планы — любовный гороскоп на 8-14 ноября

На этой неделе очень важно подумать о будущем. Совместном будущем.

Всю неделю Венера находится в знаке Козерога, и это — главный фактор, который будет влиять на личную жизнь. Пока Венера в Козероге, легкомыслию в любви не место. Нужно думать о будущем — строить серьезные отношения, искать пару для жизни. Радости, красивых ухаживаний и праздников станет маловато. Но зато обстоятельства будут складываться удачно для серьезных знакомств и регистрации отношений. Семейные люди укрепят брак, если найдут новую общую цель — общий бизнес, строительство дома, воспитание ребенка. Но, в общем, сейчас бракам ничего и не угрожает, кроме, разве что, скуки — союзы будут держаться на привычке и том, что каждый из партнеров добросовестно выполняет свои обязанности. Самым благоприятным для личных дел окажется понедельник. Соединение Луны и Венеры даст толчок новым серьезным отношениям и поспособствует укреплению уже существующих отношений. Если хочется романтики, идите на свидание в воскресенье — соединение Луны с Нептуном придаст дню романтическую и поэтичную окраску.

Овен

На этой неделе Овнам не помешает стать осмотрительнее в любовных делах и контролировать свои привычки: в сложившейся ситуации некоторые из них могут добавить проблем. Терпимость к слабостям партнера совмещайте с критичностью к себе и помните, что ваши недостатки могут зеркально отражать друг друга.

Телец

На этой неделе судьба может периодически играть с влюбленными Тельцам шутку и ставить их в двойственные обстоятельства. Однако в целом их положение можно считать достаточно прочным, если сами они не испортят его своими чудачествами, капризами и неумеренными ожиданиями (особенно в среду и четверг).

Близнецы

Влюбленным Близнецам на этой неделе важно учитывать обстоятельства, в которых они оказались: именно внешние условия, а не личные пороки или нелюбовь партнера, могут снижать их шансы, путать расчеты и обманывать ожидания. Стоит «сбавить обороты» в личной жизни, если вы болеете, или у вас много дел.

Рак

На этой неделе самыми гармоничными днями для личной жизни Раков обещают стать понедельник, вторник, пятница и суббота. Если романтическое свидание планируется на воскресенье, звезды не рекомендуют затягивать его до вечера: хорошее впечатление от встречи может подпортить финальный поворот событий.

Лев

На этой неделе Львам важно не делать критичных ошибок в отношениях в среду и четверг. В частности, им стоит правильно и мудро реагировать на поведение своего партнера. Неудачная стратегия в середине недели может обернуться затянувшимся тайным унынием и лишними переживаниями в ее второй половине.

Дева

На этой неделе для влюбленных Дев значимы понедельник, вторник, пятница и суббота. Им стоит помнить, что в эти дни легко поддаться магии прошлого и его «негативному обаянию». В новых романах есть риск бессознательно воспроизвести старый сценарий. Нежелательно выбирать для свидания воскресный вечер.

Весы

Влюбленным Весам звезды подсказывают, что на этой неделе для них может сработать примета «как встретишь неделю, так ее и проведешь». Если в понедельник и вторник в отношениях не будет допущено критичных ошибок, есть надежда избежать неприятностей - но стараться беречь мир должны оба партнера.

Скорпион

Эта неделя усилит не только магнетическую привлекательность Скорпионов, но и их чуткость к любовным нюансам. Многие Скорпионы будут насквозь видеть партнера и не станут обманываться насчет собственных мотивов. Чувства будут взаимными. Для свиданий удачны понедельник, вторник, пятница и суббота.

Стрелец

На этой неделе судьба может создать Стрельцам препятствия в любовных делах. В роли «злого рока» часто будет выступать их прошлое: чем длиннее их любовная биография, тем чаще будут напоминать о себе былые ошибки, неудачи, обманутые надежды, психологические зависимости или рискованные приключения.

Козерог

На этой неделе влюбленные Козероги могут стать тонкими психологами и повести себя очень мудро, если тайные страсти и ностальгические чувства не затмят им разум. Значимы понедельник и вторник: в это время им крайне важно удержать красивый баланс и в общении с партнером, и в собственных переживаниях.

Водолей

На этой неделе главная задача для Водолеев - принять положение вещей в своей личной жизни. Если ситуация изменилась, не стоит закрывать глаза на очевидное и действовать так, будто ничего не произошло. Многим Водолеям может напомнить о себе их любовное прошлое, прежняя ошибка или тайная слабость.

Рыбы

Эта неделя добавит переживаниям Рыб гармонии и стабильности, что не всегда равно прогрессу в их личной жизни. Не исключено, что у них появится соблазн отступить назад и восстановить прежний сюжет, на который они когда-то возлагали надежды. Любовная ностальгия может разыграться в пятницу и субботу.