Доставайте кошелек из кармана реже — финансовый гороскоп на 8-14 ноября

На этой неделе велик риск потерять деньги или совершить ненужную покупку.

Общие тенденции, которые будут развиваться на этой неделе, хороши — они говорят об экономии, возможности делать накопления, небольшом, но стабильном доходе. А вот конкретные события будут «не очень», хоть на общую картину и не повлияют. Единственным удачным для прироста денег днем станет понедельник. Если хотите денежной удачи, планируйте все заранее и исключите из финансовых дел элементы риска и авантюризма. В среду и четверг предстоят конфликты, ссоры, резкие отказы в банке, у нотариуса, в разговоре с инвесторами, в ситуациях, когда вы обращаетесь к кому-то за помощью или делите общие деньги и имущество. В субботу тоже не рекомендуется обращаться в банк, к нотариусу и т. п. — что-то помешает нормальному разговору. Из-за опоздания тех людей, с которыми вы собираетесь иметь дело, или из-за проблем со связью будут срываться посвященные финансовым вопросам встречи. В воскресенье можно по рассеянности обсчитаться не в свою пользу, где-то забыть кредитку, раздать деньги на благотворительность, довериться мошенникам.

Овен

Весьма напряженно может сложиться эта неделя для Овнов. Возможно, придется вносить коррективы график плановых работ. Возможны непредвиденные чрезвычайные происшествия, технические сбои. Нежелательно делать финансовые заимствования и вкладывать деньги в коллективные проекты. Некоторые договорные обязательства могут быть нарушены, что приведет к осложнениям в делах. В ходе работы по устранению поломок вы можете узнать многое из того, что в обычных условиях было недоступно. В народных поговорках это называется «нет худа без добра». Старайтесь не выпускать из-под личного контроля ситуацию – все поправимо. Конец недели благоприятствует тем видам деятельности, которые лучше всего выполнять в тишине и уединении. Все те, кому для результативной работы нужна спокойная и несуетная обстановка – все эти категории будут преуспевать.

Телец

Нелегко придется на этой неделе Тельцам, работающим вдали от родного дома вахтовым методом или в совместных предприятиях. Могут усилиться требования со стороны работодателя к соблюдению дисциплины труда и качества работы. Старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. В противном случае вам могут сделать замечание или наложить штрафные санкции. С трудностями могут столкнуться те, кто дистанционно работает в Интернете. Могут возникать конфликтные ситуации в сфере услуг при работе с клиентами. Старайтесь строго соблюдать сроки выполнения заказов, иначе на вас могут пожаловаться начальству. В конце недели многие из вас проявят себя с лучшей стороны в качестве переговорщика и миротворца. Вместе с партнерами вы можете выйти на новые договоренности или проекты.

Близнецы

У Близнецов эта неделя может быть связана с финансовыми потерями, неудачными инвестициями и спекулятивными сделками. Особенность момента в том, что финансовые вложения могут не окупиться и вернутся вам обратно. Бизнесменам не рекомендуется давать и брать деньги взаймы. Простых работников, возможно, завалят большим объемом работы, справиться с которым будет непросто. В спешке вы можете начать допускать досадные ошибки. А затем терять дополнительное рабочее время на устранение этих ошибок. Старайтесь сосредоточиться на чем-то одном, главном. Не распыляйте свои силы и время на множество дел в надежде справиться со всем в параллельном режиме. В конце недели благоприятное время для согласованной работы между начальством и подчиненными. В трудовом коллективе ваши инициативы найдут одобрение и поддержку.

Рак

У типичных Раков на этой неделе могут усилиться трения с деловыми партнерами и клиентами. Договориться о самых простых вещах подчас будет нелегко, поскольку вы будете говорить о разном, и преследовать, подчас, противоположные интересы. Ваша основная задача – добиться исполнения уже достигнутых договоренностей. Не давайте никому денег в долг. Благодаря хорошей физической форме вы в состоянии будете в течение длительного времени выдерживать напряженный темп работы. Производительность вырастет главным образом за счет интенсификации труда. В конце недели удачное время для экспериментирования и тестирования новых методов работы. Старайтесь открыть для себя скрытые резервы роста и совершенствования в работе. Можно проводить рекламные акции.

Лев

Львам на этой неделе будет нелегко общаться с людьми и находить с ними взаимопонимание. Ваши интеллектуальные способности сейчас находятся в несколько рассеянном и заторможенном состоянии. Старайтесь не забывать о своих обещаниях и обязательствах, не тратить напрасно время на разговоры, не имеющие отношения к текущей работе. Тем, чья работа связана с частыми поездками и контактами, возможно, придется столкнуться с непредвиденными обстоятельствами. Это неблагоприятный период для оформления арендного договора. Владельцы магазинов и офисов могут столкнуться с проверкой со стороны официальной власти. В конце недели благоприятное время для урегулирования вопросов с финансовыми задолженностями. Если вы имеете долговые обязательства, но не в состоянии платить в срок, то попытайтесь договориться с кредиторами о рассрочке платежей.

Дева

Расчеты Дев на получение высокой прибыли за счет спекулятивных сделок, на этой неделе могут не оправдаться. Более того, вы рискуете потерять свои сбережения, вложив их в якобы высокодоходные проекты, которые на поверку могут оказаться обыкновенными финансовыми пирамидами. Вам может быть сложно найти правильный баланс между распределением расходных и доходных статей бюджета. Возможен крен как в сторону бесконтрольных трат денег, так и в сторону полного отказа от покупок. Воздержитесь от коротких поездок и деловых свиданий. Торговцы могут оказаться в убытке. В конце недели для Дев важно быть максимально информированными о текущих событиях. Если ситуация того требует, подключайте к решению вопросов имеющиеся у вас деловые связи. Ваша сила сейчас – в умении находить с людьми общий язык и выстраивать систему взаимодействия.

Весы

Основной проблемой для типичных Весов на этой неделе может стать напряженная обстановка в семье. Так или иначе, но это может оказать неблагоприятное влияние на результаты работы. Прежде всего, проблемы коснутся тех, чья деятельность имеет отношение к недвижимости, сельскому хозяйству, строительству и коммунально-бытовому сектору. Неблагоприятно складываются дела в семейном бизнесе и у надомников. Вам могут предложить заключить разовую сделку спекулятивного характера. Не торопитесь соглашаться, возьмите паузу на обдумывание. В конце недели вы сможете результативно поработать над текущими делами. Уровень вашей работоспособности может оказаться существенно выше обычного, физических сил и энергии будет достаточно, чтобы в течение длительного срока выдерживать большие нагрузки.

Скорпион

Скорпионы на этой неделе могут находиться в эмоционально неустойчивом состоянии, что может неблагоприятно отразится на профессиональной деятельности. Не следует доверять сведениям, поступившим к вам из неизвестных или конфиденциальных источников. Кто-то из ваших тайных недоброжелателей может подбросить вам дезинформацию, чтобы побудить вас принять ошибочные решения. Опасайтесь обмана при заключении торговых сделок. Однако звезды советуют вам сосредоточиться на главном деле и не тратить время на второстепенные вопросы. В противном случае вы рискуете распылить свои силы и не добиться ни в чем положительного результата. В конце недели могут преуспеть представители творческих профессий и бизнеса, сопряженного с рискованными сделками спекулятивного характера.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе будет нелегко в полном объеме выполнить запланированные работы. Усиливается нестабильность вашего финансового положения. Доходы могут поступать меньше, чем ожидалось и с тенденцией к дальнейшему уменьшению. Вам могут предложить сделать инвестиции в некий коллективный проект, однако это будет чревато серьезными финансовыми потерями. Некоторые из вас могут понести материальный ущерб из-за технических боев и неполадок. В деловых контактах также много неопределенности. Звезды советуют держаться подальше от лиц, причастных к теневой экономической деятельности. Тем не менее в конце недели хорошее время для работников ресторанного и гостиничного бизнеса, строительства. Вам могут предложить временную подработку на полставки или по совместительству.

Козерог

Козероги на этой неделе могут почувствовать усиление желания сделать многое самостоятельно, без учета реальных обстоятельств. Однако если вы работаете в подчинении у начальства, то можете столкнуться с сопротивлением вашим инициативам. Старайтесь контролировать свои эмоции и сдерживайте себя от поспешных опрометчивых решений. Вмешательство не в свои дела или деятельность без должного согласования с начальством, может быть расценено как самоуправство, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Собрание акционеров, производственные совещания, проектно-конструкторские разработки в составе творческой группы – любые подобные виды деятельности будут для вас очень затратными и нерезультативными. В конце недели рекомендуется сосредоточить внимание на укреплении и расширении деловых связей. Успешно пойдет поиск актуальной информации.

Водолей

Водолеи на этой неделе могут быть настроены решительно, и при этом могут не считаться с мнением других людей. Это может привести вас к конфликту с начальством, официальными властями или с представителями закона. Старайтесь строго следовать нормам закона. Любое отклонение может привести к неприятным юридическим разбирательствам. Возможны негласные проверки вашего бизнеса, контрольной закупки товара и проверки его на срок годности. Не исключены трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки. Старайтесь контролировать свои эмоции и не принимать скоропалительных решений. Это один из тех дней, когда наибольший ущерб вы сами себе можете нанести. Чем меньше от вас будет исходить инициатив, тем лучше. В конце недели отдавайте предпочтение тем делам, которые соответствуют графику работ, над которыми вы уже давно и планомерно работаете.

Рыбы

Типичных Рыб на этой неделе может потянуть на рискованные финансовые авантюры, однако звезды категорически не советуют вам этого делать. Возрастает вероятность технической аварии в электросетях. Много беспокойств и хлопот может возникнуть у работников страховых агентств и охранных предприятий. Также отложите на другое время поиск инвесторов для вложений в акционерные общества. Не ищите обходные пути там, где не удается решить вопросы открытыми методами. Старайтесь не вступать в контакт с представителями судебной власти и не начинать никаких юридических разбирательств. Дальние командировки могут проходить неудачно. В конце недели индивидуальные предприниматели почувствуют новые перспективы. Наиболее успешным направлением является поиск новых рынков сбыта товаров и услуг, а также поиск более выгодных вариантов поставщиков из других регионов и стран.