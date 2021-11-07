Цепляемся за возможности — гороскоп на неделю 8-14 ноября

На этой неделе на небе будет сформировано 5 значимых планетных аспектов.

10-11 ноября активизируется тройной аспект, который является наиболее важным на всей этой неделе. Речь идет о соединении Меркурий-Марс, планет, которые практически одновременно делают две квадратуры к Сатурну. Это очень мощный напряженный комбинированный аспект, который способен принести осложнения тем людям, чьи гороскопы может затронуть. В частности, могут быть затронуты те, кто родился вблизи 30 октября, 27 января, 27 апреля и 30 июля. Звезды советуют в эти дни воздерживаться от поездок и новых знакомств. Напряженные отношения могут сложиться в карьере и во взаимоотношениях с властями. Также не исключен рост случаев травматизма. Соединение Марс-Меркурий само по себе говорит об очень динамичном интеллектуальном действии и стремлении непременно добиться желаемого результата. А квадратуры от Сатурна указывают на серьезные препятствия на пути к этому результату. Получается борьба с высоким уровнем энергозатрат и непропорционально низким результатом.

12 ноября трин Солнце-Нептун. Это гармоничный аспект, склоняющий людей к поступкам, в соответствии со своими убеждениями. Часто этот аспект проявляется в поступках, связанных с милосердием, альтруизмом, бескорыстной помощью близким и нуждающимся людям. Под влиянием этого аспекта может усилиться интерес к религии, волонтерству гуманитарного характера. Также могут проявиться способности к искусствам, особенно к музыке, пению и живописи.

13 ноября оппозиция Меркурий-Уран. Аспект мятежного и хаотического мышления. Крайние проявления нестабильности в сочетании с неустойчивостью психики – в наибольшей степени может быть затронуто поведение людей с лабильной нервной системой. Может негативно отразиться на контактах, поездках, учебе. Для этого аспекта характерны частые смены настроения, быстрые и неожиданные переключения интереса на разные темы и направления. Интеллектуальная нестабильность может приводить к непоследовательности в поведении.

Овен

Овны на этой неделе, возможно, будут вынуждены часто менять свои планы. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность всевозможных неожиданных происшествий, технических сбоев и поломок. Например, в доме внезапно может выбить электричество, или сломается домашняя техника и вам придется бросать начатые дела ради устранения неполадок. Также возрастает вероятность травматизма. Воздержитесь от участия в спортивных соревнованиях с элементами силовой борьбы. Отношения с друзьями могут пережить период охлаждения и недопонимания. Возможно, вы не получите поддержки от некоторых друзей и будете разочарованы их безразличным поведением. В конце недели вы можете преуспеть в тайной и неофициальной деятельности. Возможно, вас в последнее время волнуют какие-то странности в поведении близким вам друзей и подруг. Благодаря использованию методов тайной дипломатии и собственной психологической проницательности вы сможете понять суть происходящего.

Телец

У Тельцов на этой неделе могут осложниться отношения в партнерстве. Это касается как делового партнерства, так и супружеских отношений. Звезды советуют вам набраться терпения и внимательно прислушиваться к пожеланиям партнера. Возможно, вновь всплывут какие-то проблемные вопросы, которые оставались не решенными в прошлом. Не исключено, что произойдет размолвка в вашем супружеском союзе. Середина недели складывается неблагоприятно для поисков новой работы и трудоустройства. Внешние обстоятельства не способствуют реализации ваших инициатив – напротив, вы можете почувствовать тотальные препятствия во всех делах. А вот в конце недели складывается благоприятное для планирования и выстраивания партнерских отношений. Если прежде ваши отношения были напряженными, то сейчас хорошее время для работы над ошибками, осознания тех моментов, где вы были неправы.

Близнецы

В начале недели Близнецам звезды советуют обратить особое внимание на свое здоровье. Дело в том, что сейчас у вас возрастает вероятность проявления хронических и простудных заболеваний. Старайтесь одеваться по погоде, выдерживать температурный режим, избегать сквозняков и переохлаждения. Перегрузки на работе также могут спровоцировать ухудшение самочувствия. Необходимо вести спокойный и размеренный образ жизни, не забывая о правильном питании и гимнастике. Середина недели неблагоприятна для дальних поездок и урегулирования юридических вопросов. В эти дни лучше не браться за важные дела во избежание осложнений. Не слушайте ничьих советов, принимайте решения по своему усмотрению. В конце недели могут произойти положительные сдвиги в карьере. Имеет смысл проявить активность и поискать варианты для нового трудоустройства – удача может сопутствовать вам в этом. Также это хорошее время для покупки домашних животных.

Рак

Ракам в начале недели, возможно, предстоит переосмыслить свои любовные отношения. Возможно, вы переживете размолвку или разрыв отношений с любимым человеком. Это может стать поводом для того, чтобы по-новому оценить свое поведение и понять, насколько дорог вам любимый человек и вообще, сохранилась ли в вашем сердце любовь к нему. Это время может быть связано с попытками вернуть ранее прерванные отношения, возобновить прежние связи. Середина недели складывается неблагоприятно для рискованных финансовых операций. Вы можете понести убытки, если возьмете на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Воздержитесь от обмена валюты. В конце недели звезды советуют путешествовать, посещать концерты, дискотеки, весело и беззаботно проводить время. Чем свободнее и праздничнее будет психологическая атмосфера вокруг вас, тем удачнее пройдут эти дни.

Лев

У Львов, привыкших много времени уделять семье и домашним обязанностям, в начале недели может радикально поменяться настрой. Возможно, отношения в семье по каким-то причинам разладятся, и вам станет труднее находиться в одной квартире с членами семьи. Наиболее сложно это время пройдет для тех, кто состоит в браке и проживает на одной жилплощади с родителями. В этом случае противоречия внутри такой большой семьи могут обостриться. Середина недели может быть связана с усилением разногласий в партнерских отношениях. Возможно, партнер по браку не окажет вам поддержки в ваших инициативах по улучшению жилищных условий. В этом случае дождитесь конца недели. Потребность в обновлении условий жизни может привести к перестановкам мебели, началу ремонтных работ. При этом имейте в виду, чтобы все реформы с жильем требуется провести быстро и завершить до начала следующей недели.

Дева

Девам в начале недели, возможно, придется решать дилемму: либо поддерживать обширные контакты с друзьями и знакомыми, либо сосредоточиться на делах. Если у вас на повестке дня остается много нерешенных материальных и финансовых вопросов, то необходимо кардинально урезать свои контакты, не имеющие к делам никакого отношения. Возможно, в какой-то момент вы осознаете, что в вашем круге общения есть люди, которые крадут ваше время и относятся к вам чисто потребительски. Середина недели может сложиться неблагоприятно для здоровья. Старайтесь одеваться по погоде, избегайте сквозняков и простуд – в это время в вашем организме ослабевают защитные силы, и вы становитесь уязвимее к ОРЗ и ОРВИ. В конце недели может произойти улучшение в партнерских отношениях. Причем, вас самим ничего особенного для этого делать не придется. Партнеры сами сделают то, что требуется, взяв на себя ответственность за решение важных вопросов.

Весы

Весам в начале недели звезды советуют уделить больше внимания собственному развитию. Вы можете преуспеть в тех делах, которыми занимаетесь с увлечением. Это хорошее время для творческих личностей, спортивных состязаний, хобби, серьезного углубленного самообучения. Наиболее сложная тема может быть связана с финансами. Возрастает вероятность принятия ошибочных финансовых решений, в результате которых вы можете понести убытки. Крайне нежелательно планировать крупные покупки и вложения. Середина недели складывается неблагоприятно для развития романтических отношений. Вам может показаться, что любимый человек не уделяет вам достаточного внимания и ведет себя холодно-отстраненно. В конце недели рекомендуется больше внимания уделять своему здоровью. Это благоприятное время для начала циклов лечебно-профилактических процедур, типа закаливания, тренировок в тренажерных залах. Если у вас до сих пор нет клубной карты на посещение фитнеса, то самое время её приобрести и начать посещать занятия.

Скорпион

У Скорпионов в начале недели могут осложниться отношения в семье, и особенно с представителями старшего поколения: родителями, дедушками и бабушками. Возможно, ваши личные желания войдут в противоречия с мнением членов семьи, с чьим авторитетом вы привыкли считаться. Возможно, это побудит вас пересмотреть некоторые свои подходы и что-то скорректировать в своем поведении. Не воспринимайте противоречия излишне трагически, просто наберитесь терпения и переждите. Вскоре все, чего вы добивались, само собой придет к вам без лишних усилий и конфликтов. В середине недели споры в семье могут продолжиться. В конце недели звезды советуют настроиться на романтическую волну. Вас могут привлекать вопросы любви, личных отношений. Возможно, получит новое развитие начатая ранее романтическая связь. Если вы до этого времени находились в размолвке с любимым человеком, то сейчас может произойти примирение и возобновление отношений.

Стрелец

В начале недели Стрельцам не рекомендуется уединяться от общества и вести закрытый затворнический образ жизни. Наоборот, старайтесь все время быть на людях, открыто общаться с друзьями и знакомыми, весело и непринужденно проводить свободное время. Удачное время для активных видов отдыха, технических видов спорта. При этом старайтесь дистанцироваться от людей с темным прошлым и с сомнительной репутацией. Дело в том, что сейчас могут проявить себя ваши тайные недоброжелатели, которые могут повредить вашей репутации. Не поддавайтесь на провокации и сохраняйте спокойствие. Середина недели может быть связана с осложнениями в общении с окружающими людьми. Возможно, вас разочаруют некоторые знакомые тем, что не исполнят данные вам обещания. От новых знакомств сейчас лучше воздержаться. В конце недели, на выходных, вам, возможно, придется принимать гостей в своем доме или самим уезжать в гости к родственникам. Для этих дней также характерно возобновлять отношения с родственниками, которые ранее были прерваны по самым разным причинам.

Козерог

У Козерогов в начале недели неблагоприятное время для праздного времяпрепровождения. Рекомендуется воздержаться от посещения ночных клубов, танцплощадок, дружеских посиделок. Ваше пребывание вне дома может вызвать негативную реакцию членов семьи. Особенно нежелательно брать и давать деньги взаймы друзьям – это может стать поводом для ухудшения отношений. Середина недели может быть связана с нехваткой денег на повседневные нужды. Возможны убытки, кражи, потеря денег, а также задержка с выплатой зарплаты. Воздержитесь от крупных покупок в кредит. В конце недели могут возобновиться отношения с людьми из прошлого. Возможно, вы случайно повстречаете человека, с которым в прошлом вас многое связывало. И вот теперь случайная встреча может привести к восстановлению прежних отношений.

Водолей

У Водолеев начало недели может стать проблемным временем с точки зрения профессиональной реализации. Возможно, начальство будет недовольно вашим медлительным поведением и это может привести к понижению вашего профессионального статуса. Со своей стороны вы, возможно, поменяете свое мнение относительно перспектив на текущей работе и начнете подыскивать новую работу. Середина недели складывается неблагоприятно для проявления личной инициативы в любом деле. За что бы вы ни взялись, всюду можете ощущать сопротивление внешних обстоятельств. Особенно это относится к тем случаям, когда приходится взаимодействовать с влиятельными людьми. В конце недели благоприятное время для решения материальных и финансовых вопросов. Возможно, это будет связано с неожиданным улучшением вашего финансового положения.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам в начале и середине недели воздерживаться от дальних поездок. Особенно это касается поездок на своем личном автомобиле. В это время возрастает вероятность происшествий и нарушений правил дорожного движения. В этом случае вам не избежать контакта с инспектором ДПС. Разбирательство может привести к штрафным санкциям. Это не лучшее время для контактов с юристами и для подачи исковых заявлений. В конце недели у вас может возникнуть желание радикально поменять свою внешность. Если уж решиться перекрашивать волосы, то в какой-нибудь яркий и необычный цвет, чтобы стать заметнее среди окружающих. То же самое относится к прическе, макияжу и стилю одежды. Впрочем, не исключено, что вы вернетесь к такому имиджу, который был у вас в прошлом, несколько лет назад. Поведение может быть достаточно смелым и самостоятельным, усиливаются пробивные способности.