Берем выходной от серьезных дел — финансовый гороскоп на 5 ноября

Сегодня стоит расслабиться и отдохнуть от всего сложного и серьезного.

Овен

В начале дня Овнам не рекомендуется вести деловую переписку и сотрудничать дистанционно с деловыми партнерами через Интернет. Подобная деятельность может принести вам недоразумения и неприятности. Не пренебрегайте методами тайной дипломатии и, при необходимости, обращайтесь за помощью к влиятельным покровителям. Во второй половине дня успешно пойдет обучение.

Телец

Тельцам звезды не советуют на первую половину дня планировать деловые поездки и встречи. Ваши деловые связи в это время будут претерпевать испытание на прочность, не исключены нарушения договоренностей. Вторая половина дня благоприятствует проведению финансовых операций. Успешно решаются вопросы страхования, кредитования бизнеса, задолженностей перед налоговыми органами.

Близнецы

Близнецам в первой половине дня рекомендуется осмотрительнее работать с клиентами и не вступать в конфликты. Возможно, вам придется иметь дело с излишне привередливыми и капризными клиентами – в этом случае вы рискуете напрасно потратить свое рабочее время. Торговцам следует опасаться обмана.

Рак

В начале дня Ракам следует воздерживаться от личных инициатив. Особенно это касается случаев, когда требуется подключать коллег по трудовому коллективу к вашим инициативам. Вторая половина дня благоприятна для использования технических средств при выполнении плановых заданий. Это прекрасное время для занимающих руководящие должности.

Лев

В первой половине дня Львам следует быть осмотрительнее при расчетах с клиентами. Не исключено, что вас попытаются обмануть. Не следует браться за новые дела, в которых вы недостаточно опытны. Вторая половина дня благоприятна для дистанционной работы фрилансеров. Старайтесь сегодня быть на виду у начальства и активно беритесь за любую работу, какую только вам предложат.

Дева

Девам, работающим в офисе или в магазине, в первой половине дня придется столкнуться с неудобствами. Возможно, вам будут мешать выполнять свои обязанности на рабочем месте. Не исключены также поломки офисной техники. Вторая половина дня благоприятна для работы с финансами, бухгалтерского учета и пр. Если есть сомнения – воздержитесь от начинаний.

Весы

У Весов в первой половине дня может сложиться напряженная ситуация с выполнением плановых работ. Если вы не успеваете выполнить задания в установленный срок, то перенесите основные дела на вторую половину дня. Наибольших результатов добьются творческие работники, конструктора, инженеры, менеджеры, ученые и архитекторы.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от деловых контактов с иностранцами и людьми, приехавшими из других регионов. Подобные контакты могут привести вас к убыткам. Вторая половина дня благоприятствует работе с компьютерной техникой. Используйте это время для повышения уровня профессиональных знаний.

Стрелец

Стрельцам в начале дня рекомендуется внимательнее обращаться с техническими средствами. Нарушение правил техники безопасности может привести к мелкому производственному травматизму. Вторая половина дня благоприятствует представителям творческих профессий. Звезды советуют вести интенсивный обмен мнениями и опытом с деловыми партнерами и единомышленниками.

Козерог

В первой половине дня звезды не советуют Козерогам подписывать важные документы. При работе с клиентами следует быть предельно внимательными – вас могут обвинить в неудовлетворительном выполнении заказов. Вторая половина дня благоприятствует работе фрилансеров на дому. Это время может быть связано с укреплением личного авторитета и влияния.

Водолей

У Водолеев в первой половине дня могут возникнуть технические сбои и иные непредвиденные ситуации при выполнении текущей работы. Постарайтесь аккуратнее работать с техническими средствами, не подвергайте технику запредельным перегрузкам. Не исключены финансовые издержки. В конце дня успешно проходят деловые контакты и поездки.

Рыбы

Рыбам звезды не советуют в утренние часы заниматься рекламными мероприятиями или браться за ту работу, в которой нет достаточного опыта. Берегите свою деловую репутацию. Вторая половина дня благоприятствует приобретению навыков работы с компьютерами и программным обеспечением.