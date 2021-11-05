Разговор расставит все по своим местам — любовный гороскоп на 6 ноября

Не стоит дуться на вторую половинку несколько дней, лучше завести разговор уже сегодня.

Овен

Этот день вернет Овнам романтичный настрой и подарит им надежду, если на фоне новых обстоятельств они приуныли. Многие Овны начнут по привычке перебирать возможные варианты приятных сценариев, не замечая, что ситуация уже не является прежней - например, изменились потребности их любимого человека.

Телец

Сегодня влюбленные Тельцы могут усложнить себе задачу, проявив нерешительность и малодушие. Вместо того, чтобы прислушаться к доводам партнера или дождаться от него объяснений, они могут спрятаться в свою раковину или гордо «уйти в туман». Впрочем, возможно, им просто захочется немного развеяться.

Близнецы

Сегодня Близнецы не прочь восстановить контакт с любимым человеком - но могут обнаружить, что обстоятельства изменились. Случайные связи могут распасться из-за чужого исчезновения или равнодушия. Наилучшие шансы у отношений, выстроенных на истинном родстве душ: такому якорю не страшна никакая буря.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам относиться к деталям своего общения с представителями другого пола чуть проще. В близких связях, где подобная легкость невозможна, не помешает временно отдохнуть друг от друга - но не прерывая контакт, так как складываются условия для приятного и полезного разговора.

Лев

Сегодня у Львов есть возможность укрыться от жизненных бурь на островке любовной гармонии - при условии, что ранее они уже приложили силы к ее созданию и сумели вместе с партнером ее сберечь. Не стоит удивляться, если чувства стали немного прохладнее: в изменившейся обстановке это естественно.

Дева

В этот день сами обстоятельства делают Дев идеалистами в любви (или поддерживают в них такой настрой, если он был присущ им изначально). Случайные увлечения могут рассеяться как дым, но жалеть об этом вряд ли следует. В тесных долгих связях сегодня хочется, несмотря ни на что, верить в лучшее.

Весы

Сегодня звезды сулят Весам гармонию в любовных отношениях, но не советуют назначать встречу у себя дома: очарование момента может быть разрушено или подпорчено. Более разумный выбор - отправиться вместе с любимым человеком в гости к общим друзьям или в путешествие по знакомым романтичным местам.

Скорпион

Сегодня влюбленные Скорпионы готовы выступить в задуманной роли и отыграть ее безупречно - но к их спектаклю, как назло, могут быть не готовы декорации. Если вы придаете своим предполагаемым заявлениям и действиям большое значение, вам имеет смысл подождать пару дней, а пока вести себя нейтрально.

Стрелец

Стрельцам не стоит отказываться в эти сутки от романтической встречи, если они по-настоящему влюблены (или хотя бы заинтересованы в отношениях). Многие Стрельцы сейчас теряют вкус к легкомысленным приключениям и способны без тени сомнения поставить крест на случайном романе, как на лишнем балласте.

Козерог

Сегодня Козерогам придется придерживаться в своих любовных делах стартового сценария - что не помешает им иногда немного отступать от него, фантазировать и импровизировать в заданных рамках. Это поможет им избежать неловких ситуаций, тайных страхов и зацикленности на неприятных вопросах отношений.

Водолей

Водолеям не стоит пропускать этот день и отказываться от свидания. В зависимости от ситуации обстоятельства помогут укрепить счастливые отношения, удержать точку равновесия в проблемном союзе или облагородить разрыв. А вот для завязывания отношений с нуля это момент далеко не самый подходящий.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам придерживаться в любовных отношениях нейтральной позиции и стандартной тактики. Желательно следовать общепринятым нормам момента и не слишком полагаться на свои ощущения (особенно, если в прошлом излишнее доверие к себе уже приводило вас к огорчительным последствиям).