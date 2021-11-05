Даем себе передышку — финансовый гороскоп на 6 ноября

В этот выходной стоит махнуть рукой на важные дела и расслабиться.

Овен

Овны в этот день могут почувствовать торможение в решении финансовых вопросов. Не исключено, что вы получите отказ в получении банковской ссуды. Нежелательно открывать банковские счета, размещать депозитные вклады на длительный срок, брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. Старайтесь не заниматься секретными вопросами и контактировать с малознакомыми людьми.

Телец

Тельцам, работающим в сфере услуг, в этот день, возможно, придется столкнуться с отсутствием клиентов или резким уменьшением их количества. Вместе с тем, возрастет количество тех клиентов, с которыми вы ранее уже неоднократно имели дело. Постоянные клиенты могут сделать вам основную выручку. Не лучший день для ведения переговоров о сотрудничестве и урегулирования партнерских отношений.

Близнецы

Близнецам в этот день рекомендуется максимум внимания уделить качеству своей работы. Малейшие нарушения технологической дисциплины могут обернуться неприятностями, и вам придется заново переделывать работу. В отношениях с коллегами отдавайте предпочтение контактам с теми, кто старше и опытнее вас. Возможно снижение работоспособности из-за плохого самочувствия. После полудня дела улучшатся.

Рак

У Раков сегодняшний день располагает к тому, чтобы с особым вниманием отнестись к своему деловому имиджу. Если в вашей организации или фирме принято соблюдать дресс-код, то не допускайте никаких отклонений от требований к внешнему виду сотрудников. Хорошее время для работников социального обслуживания, консультантов, издателей и журналистов.

Лев

Львам в этот день удастся добиться завершения наиболее сложных дел и проектов. Вместе с тем, сегодня звезды не терпят непрофессионального и несерьезного отношения к своим обязанностям. Любую работу требуется выполнять предельно качественно – иначе вам придется многое заново переделывать. Хороших результатов добьются ремонтники, риэлторы, строители, работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства.

Дева

Девам в тот день рекомендуется провести чистку в своих деловых контактах. Отдавайте предпочтение тем деловым партнерам, с которыми вы давно сотрудничаете и которые никогда вас не подводили. Может замедлиться темп торговой и посреднической деятельности. Успешно могут пойти все те дела, инициатором которых будете вы лично.

Весы

Деньги даются сегодня Весам ценой больших усилий и трудозатрат. В ходе выполнения текущей работы вы склонны будете чаще обычного допускать ошибки. Старайтесь равномерно распределять физическую нагрузку, не перенапрягайтесь. В противном случае ваше самочувствие может ухудшиться. Доходы могут снизиться. Хорошее время для наработки серьезных профессиональных навыков.

Скорпион

У Скорпионов этот день требует высокой степени ответственности за собственное поведение и принимаемые решения. Действуйте самостоятельно, но предельно осмотрительно. Опирайтесь на трезвый расчет, не давайте эмоциям влиять на принимаемые вами решения. Во второй половине дня ситуация намного улучшится.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется действовать незаметно. Если вы будете следовать своему плану и при этом сохраните свои намерения при себе, то никто не сможет помешать вам прийти к заветной цели. Также вы можете найти поддержку со стороны влиятельного покровителя. Во второй половине дня может повыситься уровень доходов.

Козерог

У Козерогов прекрасный день для стратегического долгосрочного планирования. Возможно, вы сумеете правильно просчитать основные тенденции и принять единственно верные решения. Берите курс на укрепление рядов единомышленников и сотрудничество с ними по серьезным проектам. Может ускориться торгово-денежный оборот, что ведет к росту доходов у торговцев.

Водолей

Этот день складывается благоприятно для Водолеев, занимающих руководящие должности. Вы сможете принять единственно верные управленческие и административные решения. Ориентируйтесь на серьезных и опытных деловых партнеров. Не допускайте нарушения сроков выполнения работ. Благодаря возросшей коммуникабельности вам удастся значительно расширить и укрепить свои деловые связи.

Рыбы

Рыбам рекомендуется воздерживаться от деловых поездок. Если вы находитесь в служебной командировке, то можете столкнуться с затягиванием и торможением в решении вопросов. Также могут быть препятствия со стороны представителей власти и закона. Звезды советуют воздерживаться от рискованных финансовых операций.