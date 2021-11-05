Перезагружаем свои эмоции — гороскоп на 6 ноября

2-3 лунные сутки. Сегодня Луна, вступившая в знак Стрельца, поможет временно сместить фокус внимания и акценты в мышлении.

Появится законная возможность передышки, отсрочки, перегруппировки, эмоциональной перезагрузки. Будет несложно следовать правилам и соблюдать законы (в том числе в чужих краях и в гостях). Возможна надежда на помощь издалека или от друзей. Могут показаться безобидными ограничения и заданные рамки. В таком настроении есть недостатки: легко пропустить новость, недооценить ультиматум, забыть о нарастающем кризисе или конфликте, не принять вовремя меры по сдерживанию деструктивных процессов.

Овен

Сегодня Овны смогут отвлечься от критичного поворота событий, внушающего им тревогу, или получат повод взглянуть на него иначе. Появится надежда на помощь, отсрочку или частичное сглаживание острых проблем. Возможна поддержка из-за рубежа, издалека. Если нет срочных дел, можно позволить себе смену обстановки, немного легкомыслия и расслабленности, но не стоит выходить за рамки безопасных правил.

Телец

Этот день способен сделать Тельцов чуть более рассеянными и легкомысленными. Не исключено, что по тем или иным причинам они предпочтут уйти от решения острой проблемы или закрыть на нее глаза, а люди и обстоятельства им в этом помогут. В итоге многие Тельцы рискуют не расслышать важных слов значимого для них человека или пропустить мимо ушей то самое приятное предложение, которое их обнадежит.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам отвлечься от неприятных сторон сложившейся ситуации и оглянуться по сторонам: возможно, не все так плохо, и не все шансы исчерпаны. В том числе это касается проблем со здоровьем и трудоустройством за рубежом. В сложный момент остается возможность прибегнуть к официальной помощи и защите, выторговать законную отсрочку или воспользоваться еще не сгоревшим бонусом.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам сделать своим приоритетом рутинную работу, заботу о питомцах или самочувствие. Это не только позволит с пользой провести время, но и поможет развеяться, если концентрация на какой-то теме стала чрезмерной. Хорошо заниматься нюансами здоровья и трудоустройства (особенно, если в планах переезд за рубеж). Неплохо поработать на общее благо, отдать профессиональный долг.

Лев

Этот день Львам желательно использовать для полного отдыха или психологической разгрузки. По возможности, звезды советуют оказаться подальше от тех мест, где царят ограничения или напряженность, возникают споры или обстановка приближена к боевой. Если подобная атмосфера воцарилась дома, имеет смысл побыть в гостях, на природе, в знакомом убежище или там, где можно почерпнуть моральную поддержку.

Дева

Девам этот день предлагает вспомнить о доме и семье. В зависимости от планов и обстоятельств они могут вернуться к своим семейным (национальным) истокам или проникнуться духом той среды, в которой мечтают занять законное место. Возможны ностальгические настроения, тоска по старым друзьям или далекой родине. Неплохой момент для наведения порядка в жилище, назревших перестановок и реорганизаций.

Весы

Сегодня звезды не советуют Весам оставаться там, где им некомфортно, даже если это их дом или семейный клан. В этот день есть и другая возможность: оказаться в атмосфере любви, дружбы и свободного творчества. Не стоит отказываться от прогулок по знакомым местам, приглашения в гости к старым друзьям и соседям. В новых местах и компаниях тоже можно неплохо провести время, но нужна внимательность.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не горячиться, повременить с необязательными персональными заявлениями и активными наступательными действиями. Вместо этого стоит обратить внимание на приятные стороны уходящей ситуации и проникнуться коллективными настроениями момента, например, семейными. Можно подумать о плановых покупках в дом, сбыте ненужного, подарках близким или людям, ставшим друзьями.

Стрелец

Этот день даст Стрельцам чуть больше свободы, но в хорошо известных им границах. Некоторые приятные опции, ставшие в последнее время привычными, для многих Стрельцов окажутся недоступны - например, у них станет меньше возможностей лакомиться, шансов тратить деньги или поводов пускать в ход свое обаяние. Удачная сторона дня - наличие вариантов и возможность их комбинировать на законной основе.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам отложить важные начинания и несрочные дела, но не рекомендуют пускать на самотек обязательную рутину. Справившись с ней, можно позволить себе небольшие отступления от программы или выход за рамки правил. День может пробудить любопытство, оживить воспоминания, усилить интерес к чужим культурам, научной или духовной стороне вещей, дополнительным источникам дохода.

Водолей

Водолеям день поможет восстановить свои официальные позиции, душевную опору или баланс в отношениях. В некоторых сферах возможности такого рода будут ограничены - например, не удастся полностью вернуть прежние преимущества в иерархии и системе, приятную ситуацию в профессии, в любви. В наилучшем положении окажутся Водолеи, планирующие для себя «свободный полет»: фрилансерство, вольное творчество.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут заняться предварительным планированием, оценкой своих близких и далеких целей. Важно следить, чтобы этот процесс не превращался в плавание по волнам старых иллюзий - иначе велик риск в очередной раз проложить неверный курс и бросить якорь не в той гавани. Стоит уделить внимание «тылам», оценить тайные уязвимости своей профессиональной подготовки, учесть свои и чужие ошибки.