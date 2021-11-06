Даем себе возможность расслабиться — гороскоп на 7 ноября

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце не прочь подарить каждому миг удачи, но не все так просто: подарки судьбы могут быть с подвохом или порождать ложные надежды.

Оправданный оптимизм может соседствовать с заблуждением, добрые намерения с коварными маневрами. Стоит осмотрительнее принимать помощь издалека и от иностранцев, быть критичнее в вопросах веры и духовной жизни. День подходит для отдыха и смены обстановки. Хорошо побыть среди старых друзей. Важные дела лучше отложить до завтра: сегодня идеализм склоняет закрыть глаза на проблемы, возможна излишняя терпимость, доверчивость или рассеянность.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам отдыхать душой, ловить удачные шансы, запасаться верой в успех и моральной поддержкой. Даже если ситуация не позволит им остаться беспечными романтиками, у них будет повод для оптимизма. Его может дать удачное стечение обстоятельств, связь с друзьями или покровителями, поддержка от единомышленников из других городов или стран. В некоторых вопросах возможен идеализм.

Телец

Тельцов сегодня может не устроить привычная обстановка. Многим представителям знака станет ближе романтическая атмосфера, философский настрой, дух странствий, экзотики или эскапизма. Им будут нужны «декорации», в которых можно помечтать, предаться воспоминаниям, развеять свою досаду или заглушить неприятные чувства. Не стоит подавлять такой каприз: это подходящий способ внутренней перезагрузки.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит пропускать моменты удачи в гостях, за рубежом и на чужой территории. Даже в запутанной ситуации и среди малознакомых людей есть возможность найти покровителя, друга, гида, получить правовую или благотворительную помощь. Не стоит отказываться от подарков судьбы Близнецам, работающим дистанционно в интеллектуальной сфере: переводчикам, репетиторам, юристам, программистам.

Рак

Сегодня Ракам лучше отложить судьбоносные ответственные шаги и сосредоточиться на мелочах. В список первоочередных интересов могут попасть нюансы работы, здоровья, содержания животных или получения услуг. Этот день подпитывает интерес к вопросам медицины, целительства, благотворительности, волонтерства. Возможно удачное разрешение бюрократических и других проблем за счет «друзей по несчастью».

Лев

Сегодня звезды советуют Львам продлить отдых или срочно организовать его. Время, упущенное в эти сутки, может обернуться неготовностью к нагрузкам, ускоренным износом организма и преждевременным сходом с дистанции в важном деле. Главной целью лучше сделать не веселье, а поиск моральной поддержки. Ее могут дать дети, проверенные хобби или надежные друзья. Неплохо обрести духовного наставника.

Дева

Этот день Девам лучше провести в кругу семьи, домочадцев, соотечественников или единомышленников (это могут оказаться те люди, в которых вы видите духовных братьев и сестер, коллег, наставников или подопечных). Удачный момент для визита к друзьям по несчастью, семейных посиделок, помощи землякам, прощальной вечеринки перед увольнением. Также неплохо пройдет время в обществе домашних питомцев.

Весы

Сегодня Весов ждут приятные моменты в близком окружении. По возможности, им лучше не сидеть дома, не отказываться от приглашений в гости, на прогулку или в однодневную поездку. Стоит помнить, что события дня могут сопровождаться недоразумениями, путаницей и небольшими недомоганиями (в том числе, вызванными акклиматизацией и адаптацией к лекарственным средствам). Не стоит брать в дорогу питомцев.

Скорпион

Скорпионам лучше перенести на завтра все важные дела и действовать по ситуации. Не тот день, когда стоит стягивать на себя чужое внимание, настаивать на своих планах или потребностях. Линию поведения могут задать семейные обстоятельства, настроения друзей, земляков или домочадцев. Можно отступить от своих правил и привычек, подстроиться под нужды коллектива. Приветствуются дружелюбие и щедрость.

Стрелец

Сегодня Стрельцов поджидают счастливые шансы, зачастую в их самом близком окружении. Например, в нужный момент могут оказаться рядом их друзья или родня. Но представителям этого знака стоит помнить и о другой стороне медали - своих давних иллюзиях и вызываемых ими недоразумениях. Заблуждения могут иметь неприятные последствия в близком будущем, особенно, если связаны с домом, семьей или родиной.

Козерог

Сегодня Козерогам лучше избегать концентрации на своих личных правилах, установках и вкусах, какими бы надежными они ни казались. Звезды советуют подстроиться под ситуацию, оценить коллективный опыт и доступные варианты в интересующей сфере. Чем шире будет внешний выбор и собственный кругозор, тем удачнее станет итоговое решение - например, более удачной окажется покупка, продажа или инвестиция.

Водолей

День поддерживает в Водолеях надежду на будущее, помогает сохранять связи с друзьями и поклонниками. Если те не смогут помочь в практических вопросах, можно рассчитывать на моральную поддержку с их стороны. Звезды советуют не пропускать встречи бывших единомышленников, попутчиков, товарищей по учебе. По возможности, не стоит медлить с благодарностью за былую помощь и с возвратом дружеских долгов.

Рыбы

Сегодня звезды сулят Рыбам мелкие удачи в профессиональных делах, добрые знаки в общении с иностранцами, друзьями и влиятельными силами. Возможна поддержка из тайного или коллективного источника. Слабым местом многих Рыб будет необъективность: отдельные подарки судьбы могут создать у них иллюзию большого успеха и породить ложные надежды. Им стоит помнить, что подлинный триумф у них еще впереди.