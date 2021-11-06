Принимаем подарки судьбы — любовный гороскоп на 7 ноября

Сегодня мы можем как влюбиться с первого взгляда, так и укрепить имеющиеся отношения.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам не откладывать свидание с любимым человеком и постараться провести его вдали от привычной суеты. Это хороший момент для однодневного вояжа за границу или посещения экзотического уголка дикой природы. Также неплохо провести время в компании друзей, посетить тусовку.

Телец

Сегодня Тельцам стоит побыть вдали от мест, угрожающих их любовному счастью. С партнером или одним - зависит от ситуации. Дружным парам смена условий поможет забыть о размолвке, а поссорившимся даст шанс «остыть» на безопасной дистанции. Важно обеспечить интимность, немного романтики и экзотики.

Близнецы

В этот день Близнецы могут рассчитывать на доброту и великодушие партнера, но должны остерегаться некоторых других качеств, которые идут с ними «в комплекте». В зависимости от обстоятельств, это может быть лесть, лукавство или уклончивость. Есть риск недопонимания в общении с партнером-иностранцем.

Рак

Сегодня звезды не рекомендуют влюбленным Ракам пренебрегать мелочами: именно они окажутся беспроигрышным средством примирения или сближения. Сократить дистанцию с объектом симпатий охотно поможет домашний питомец. Не исключено пересечение интересов при решении служебного или медицинского вопроса.

Лев

Львам звезды намекают, что любовь - дело интимное и дело не только в эротике. Сейчас, как никогда, вам нужен настоящий друг или наставник, проверьте, он ли рядом с вами. Если в отношениях «чего-то не хватает», это не обязательно дефицит интриги или экзотики: возможно, нет связующей духовной нити.

Дева

В этот день Девы цепляются за любовные иллюзии, из-за чего могут закрыть глаза даже на очевидное. Не исключено, что объект их симпатий будет подпитывать их идеализм в своих интересах. Дружным парам сегодня лучше «вынести за скобки» все сложные серьезные темы и устроить приятный романтический вечер.

Весы

Весам звезды сегодня обещают удачное свидание. Обратной стороной приятных моментов могут стать недоразумения или неудобства, но отказываться из-за них от встречи не стоит: окно гарантированных счастливых возможностей постепенно закрывается, поэтому имеет смысл ценить каждый мелкий подарок судьбы.

Скорпион

Обстоятельства этого дня благоприятны - но именно они мешают влюбленным Скорпионам проявить инициативу и дать волю страстям. И это к счастью, так как сейчас многие Скорпионы рискуют продемонстрировать не лучшие стороны своего нрава. Лучше отложить начало переписки, предложение, важный разговор.

Стрелец

Сегодня идеализм Стрельцов будет «вишенкой на торте» в легком романе, но станет существенным недостатком в отношениях с дальним прицелом. Прежде всего, от этого качества пострадают сами Стрельцы, правда, не прямо сейчас, а в близкой перспективе. Им стоит внимательнее выбирать постоянного партнера.

Козерог

Сегодня Козероги могут позволить себе в любви то, на что ранее не решались. При этом речь не обязательно пойдет о запретных вещах. Многие Козероги поймут, что от них ускользает какой-то вполне легальный шанс и постараются наверстать упущенное, пока окно возможностей не захлопнулось окончательно.

Водолей

Сегодня звезды помогают Водолеям сохранить гармонию любовных отношений или частично восстановить ее, если что-то пошло не так. Не стоит пропускать этот день, если вы надеетесь помириться, сделать подарок или получить в свой адрес еще один знак внимания. При этом важно не спутать любовь и дружбу.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам с благодарностью принимать подарки судьбы и внимание от партнера, но не спешить с выводами и ответными действиями. То, что сейчас кажется вам заслуженной наградой и верхом счастья, через пару месяцев может оказаться фальшивым золотом или просто не вашим вариантом.