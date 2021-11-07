Приятные эмоции смешиваются с тяжелыми — любовный гороскоп на 8 ноября

Сегодня будет непросто: приятные чувства будут тащить за собой проблемы.

Овен

Сегодня в романтические отношения Овнов готова вмешаться реальная жизнь с ее проблемами. Возможно, это будет мощный материальный фактор, профессиональное обстоятельство или критичный интимный нюанс. Важно не дать этим «незваным гостям» нарушить гармоничный баланс в общении с любимым человеком.

Телец

Тельцам не стоит терять время, если они хотят поговорить с партнером, получить от него известие или найти о нем информацию. Не исключено, что он или она проявит инициативу лично. Если вам делают предложение или зовут поговорить, не в ваших интересах гордо отказываться или откладывать контакт.

Близнецы

Этот день сделает влюбленных Близнецов более подозрительными и придирчивыми в мелочах. Им не стоит терять время, если они намерены развеять сомнения или уточнить деликатный нюанс. Сегодня хорошо обсуждать интимные моменты в долгих романах, но можно ненароком узнать нечто важное и о новом партнере.

Рак

Сегодня Ракам будет нелегко устоять перед магическим очарованием объекта своих симпатий. Влюбленный Рак способен пойти навстречу тому, кто ему нравится, словно загипнотизированный, даже если подозревает ловушку. Несмотря на неоднозначность ситуации, звезды дают отношениям благоприятный прогноз.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня дела важнее красивых слов и бурных эмоций. Лучшее подтверждение чувств - конкретная помощь, а не абстрактное сочувствие. Львам, которые сами нуждаются в поддержке, будет несложно определить истинное отношение партнера к себе именно по этому нехитрому признаку.

Дева

Сегодня влюбленным Девам поможет удачное стечение обстоятельств. Их может ждать сообщение или подарок от пассии, сюрприз или приятный поворот событий. Предприимчивые Девы могут смело проявлять собственную инициативу: они легко и непринужденно сманеврируют даже в двойственной неоднозначной ситуации.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам заранее обговаривать с партнером щекотливые моменты, иначе может сложиться ситуация, когда «где тонко, там и рвется». В недавно завязанных отношениях не помешает сбавить романтический пыл и проявить осмотрительность в быту, чтобы не попасть в двойственное положение.

Скорпион

Сегодня Скорпионы удачливы в любовных маневрах и могут свободно проявлять инициативу в удобной им форме. Их слова и действия не останутся незамеченными и получат благоприятный отклик. Не стоит огорчаться, если эмоции будут слегка приглушены: сдержанность чувств многократно окупится их глубиной.

Стрелец

В атмосфере этих суток Стрельцам трудно оставаться романтиками. В том или ином виде, в их любовную историю или в их взгляды на отношения грозит вмешаться материальный фактор. Не исключена забавная или двойственная ситуация в их личных делах, суть которой сводится к вопросу «любовь или кошелек».

Козерог

Сегодня звезды сулят Козерогам подвижки в любви и намекают, что это лишь начало - но предупреждают, что иногда приятные эмоции будут смешиваться с тяжелыми. Не стоит инициировать роман: сейчас вы стартуете не с нуля, а с минуса, с риском наступления на знакомые грабли и прочие острые предметы.

Водолей

Водолеям звезды подсказывают, что в их любовной истории изменились условия и приходится под них подстраиваться. Не время для легкомысленных приключений. Возможно, пора подумать о праве на частную жизнь, найти тайное место для встреч или создать новый приватный способ общения с любимым человеком.

Рыбы

В любовных делах Рыб сегодня ожидается приятный, но неоднозначный момент. Звезды советуют проявить выдержку и не обнаруживать своего интереса к подарку судьбы слишком явно: доля самообладания лишь добавит вам баллов в долгосрочной перспективе. Для свидания этот день удачен, но возможны курьезы.