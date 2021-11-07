Воплощаем планы в реальность — гороскоп на 8 ноября

4-5 лунные сутки. Сегодня хорошо включаться в текущие дела.

Луна в Козероге добавит практичности, а ее связи с Венерой, Меркурием и Марсом коммуникабельности, энергии и лояльности. Возможны приятные моменты и полезные известия. Не стоит упускать момент для переговоров, поездок, разведки и выгодного сотрудничества: есть шанс полюбовно уладить дело до того, как оно перейдет в критическую фазу. Лучше не откладывать до завтра изучение вариантов и поиск компромисса. Можно конструктивно использовать старые связи, резервы, материалы и мощности. Актуальны темы наследства, налогов, долгов, восстановления и утилизации.

Овен

Сегодня Овнам стоит стать дипломатичнее в общении с некоторыми группами людей. В первую очередь, это женщины, старшие родственники и партнеры, юристы, представители налоговых и надзорных служб. Не стоит отвергать предложение, касающееся дохода, общих ресурсов, компенсаций, финансовых обновлений, оригинальный вариант покупки или сделки: до завтра есть время найти решение и прийти к компромиссу.

Телец

Сегодня обстоятельства дают Тельцам надежду. Появляется шанс уладить дело, не доводя его до критической черты - например, в порядке досудебных переговоров и перемирия. Возможно предложение от партнера или конкурента. Если проблема носит системный характер, остается шанс смягчить противоречия. Может помочь друг издалека, знание правовых аспектов. Не стоит терять время, если нужно найти посредника.

Близнецы

Сегодня Близнецам желательно сосредоточиться на критичных деталях своих дел: появляется шанс получить услугу, помощь, поблажку или компенсацию. Важно следить за новостями и поддерживать полезные контакты. Оправдан интерес к темам лечения, занятости, ремонта, пенсионного обеспечения, страхования, кредитования, налогообложения. Не помешает обсудить отдельные интимные нюансы в личных отношениях.

Рак

Ракам важно оставаться дипломатами и не отвергать с порога мирные предложения, с каким бы тайным умыслом они ни делались. Стоит воспользоваться возможностью сотрудничества, хотя и с оглядкой. Сегодня даже давние недоброжелатели способны включить обаяние и неожиданно пойти на загадочные уступки. Возможно потепление в непростых личных отношениях. В сложных случаях можно привлечь к делу друзей.

Лев

Сегодня Львам лучше поставить в приоритет рутину. Не стоит забывать и о здоровье. Можно начать с малого и легкого: полезных и приятных мелких обновлений, налаживания контакта с коллегами, персоналом, питомцами или близкими. Это подходящий день для врачебной консультации, семейного или служебного совещания, мини-командировки, визита в аптеку, для обращения в сервис утилизации, ремонта или уборки.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам решать насущные проблемы, не дожидаясь их обострения. День подходит для налаживания деловых и личных контактов, для обновлений, помогает сочетать нюх на выгоду с изобретательным творческим подходом. Возможны приятные новости и полезные находки. Не исключено, что придется возродить прошлое: обновить прежний маршрут, симпатию или канал связи, пересесть на старое авто.

Весы

Внимание Весов в этот день направлено на свой дом. Есть шанс улучшить жилищные условия или психологический климат в семье. Хорошо заниматься наведением уюта, хозяйственными тратами, мелким ремонтом, уборкой, профилактикой неприятностей. Не стоит откладывать совещание с домочадцами по поводу наследства или семейного бизнеса, общение с арендаторами или покупателями жилья, с наемным персоналом.

Скорпион

Для Скорпионов это продуктивный и приятный день. Он может стартовать с важной новости, интересного предложения, полезной инициативы или толковой идеи. Звезды советуют не откладывать реализацию намерений, особенно, связанных с контактами, перемещениями, разведкой или информационным поиском: сегодня всюду будет поддержка, насущный деловой интерес дополнится романтической или дружеской симпатией.

Стрелец

Сегодня внимание Стрельцов могут привлечь материальные дела и связанные с ними нюансы. Возможны новости о покупках, извещения о налогах или о просроченных платежах. Не стоит приобретать новинки, не присмотренные заранее. Наступивший момент больше подходит для операций со старыми накоплениями или запасами. Хорошо изучать варианты обменов, посещать распродажи. Стоит следить за приватностью сделок.

Козерог

Козерогов сегодня ждет несколько приятных моментов. Это может быть подарок, покупка, находка, компенсация за невзгоды, повышение личной привлекательности, перспективное деловое предложение. Старые связи, симпатии, идеи могут оказаться полезными для будущего. Несмотря на колебания или недоразумения, велики шансы справиться с любой задачей, особенно, если включиться в бодрый ритм прямо с утра.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям вести дела в тайне. Для этого им придется быть начеку и остерегаться провокационных ситуаций (включая троллинг), побуждающих раскрыть часть своих тайн. Не стоит афишировать свое финансовое положение, личные симпатии, самочувствие, детали публичной и частной жизни, настоящего и прошлого. Рекомендуются приватные сделки и командировки, секретные встречи и переговоры.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут получить приятное известие или предложение, которое заставит их одновременно вспомнить о прошлом и подумать о будущем. Возможно, это будет предложение от бывших коллег или напоминание о прежней любви. Идеи этого дня потенциально благоприятны и перспективны, но лучше не спешить с выводами и дать себе время обдумать варианты: судьба терпелива и дает фору в несколько месяцев.