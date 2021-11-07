Подвернется выгодное предложение — финансовый гороскоп на 8 ноября

Сегодня нам могут предложить что-то очень лакомое. Не стоит отказываться.

Овен

Хороший день для Овнов, занимающих руководящие должности. Вам представится удачный шанс для того, чтобы изыскать дополнительное финансирование под развитие проектов. Однако для этого потребуется внести коррективы в свои планы. Не переоцените свои возможности. Хорошо обращаться к коллегам за помощью и советом.

Телец

Тельцам рекомендуется более внимательно отнестись к словам деловых партнеров и тех людей, с кем приходится вступать в деловое взаимодействие. Возможно, вам предложат что-то скорректировать или пойти на уступки в сотрудничестве. После полудня можно с успехом проводить строительные и отделочные работы, заниматься обустройством дома, магазина и мастерской.

Близнецы

Близнецам рекомендуется воздерживаться от крупных финансовых расходов. Велика вероятность неудачных покупок, переплаты в цене, приобретения бракованных товаров, которые впоследствии придется возвращать. Хорошо пойдут дела у работников умственного труда, связанных с компьютерной техникой. Отличный день для приращения капитала за счет сделок с недвижимой собственностью.

Рак

Ракам в этот день будет нелегко договариваться о сотрудничестве и вести переговоры. Возможно, ваши контрагенты будут часто менять мнение или будут уходить от конкретики. Удача благоволит тем, кто связан с рекламой, модой, развлечениями и отдыхом. Вторая половина дня принесет перемены к лучшему.

Лев

Львам рекомендуется воздерживаться от любых форм тайной или неофициальной деятельности. Уходите от интриг, сговоров в трудовом коллективе. Только благодаря доброжелательным отношениям к коллегам вы сможете преуспеть в делах. Обязательно доводите до конца начатые дела. Вы сможете добиться отличных результатов в работе, благодаря возросшему упорству и вниманию к деталям.

Дева

С утра Девам не рекомендуется заниматься рекламными мероприятиями, публиковать объявления, делать рассылку по почте. Сотрудничество с людьми, которых вы считаете своими единомышленниками, может быть затруднено. Нежелательно советоваться или обращаться за помощью к друзьям – это только повредит вашей работе. Вторая половина дня благоприятна для консультаций и возобновления сотрудничества.

Весы

В утренние часы Весам рекомендуется воздерживаться от контактов с вышестоящим руководством. Чем тише и незаметнее вы будете себя вести, тем спокойнее будете чувствовать себя на рабочем месте. Вторая половина дня связана с ростом доходов. Преуспевают работники промышленного производства, медицинских учреждений, ремонтных мастерских.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы могут столкнуться с профессиональными вопросами, для решения которых может не хватить квалификации. Старайтесь не браться за сложные задачи. Вторая половина дня располагает к деловым встречам и поездкам. Возможно, вы поменяете свое мнение о ком-то из деловых партнеров и начнете их больше ценить. Инженерный труд будет продуктивным.

Стрелец

Стрельцы смогут добиться финансового благополучия и повысить уровень доходов, если не будут брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. В этом смысле работа в банках или бухгалтериях может привести к ошибкам и неприятностям. Звезды не советуют менять подходы к работе и вносить серьезные изменения в планы работы. Сосредоточьтесь на качестве в своей работе.

Козерог

Козерогам звезды советуют действовать самостоятельно и воздерживаться от любых форм делового партнерства. Если же вы вынуждены работать с партнером или оказывать услуги клиентам (что тоже является формой партнерства), то старайтесь сдерживать свои эмоции. Наиболее напряженное время приходится на утро. Самые важные дела отложите на вторую половину дня.

Водолей

Водолеям сегодня выгоднее поддерживать прямой контакт с начальством и свести к минимуму контакты с коллегами. Не исключено, что обстановка в трудовом коллективе будет напряженной из-за большого объема работы и путаницы в распределении обязанностей. Старайтесь не перенапрягаться, поскольку это может привести к ухудшению самочувствия и спаду в работоспособности.

Рыбы

У Рыб в течение этого дня будет много приятных сюрпризов. Особенно это касается второй половины дня, когда вы можете узнать о выплате премии или иного материального поощрения от начальства. Также в этот день вы сможете значительно уменьшить трудозатраты за счет использования технических новинок. Многие из вас получат возможность для дополнительного заработка помимо основного источника дохода.