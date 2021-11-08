Пять знаков зодиака, которым нельзя доверять

Умение искусно лгать напрямую зависит от знака зодиака человека.

Так, известно 5 знаков, представители которых наделены особой хитростью и умело используют ее для достижения своих целей. Астрологи перечислили тех, кому лучше не доверять.

На первом месте в рейтинге самых хитрых людей оказались рожденные под знаком Водолея. В этом деле они профессионалы и испытывают настоящее удовольствие, когда плетут интриги. Они будто заставляют окружающих сыграть в игру, представляя их шахматными фигурами.

Даже когда сказать правду не составляет никакого труда и она не повлияет на жизнь представителей данного знака зодиака, Рыбы все равно предпочитают обман. Они хитрят постоянно и не видят ничего плохого в этом.

Также профессиональными лжецами считаются Весы. Ради личной выгоды они предпочитают хитрить постоянно, чем быстро решают множество проблем. При этом другим людям трудно отличить вранье от правды, поскольку Весы умеют убеждать.

Стрельцы привыкли добиваться поставленных целей, используя для этого всевозможные способы, в том числе ложь. Однако они далеко не мастера по обману, но многие верят в слова Стрельцов. Возможно, это происходит из-за того, что они сами верят в собственную ложь.

Для Львов интересна игра, потому они обожают интриговать и обманывать. Кроме того, им важно всегда выглядеть идеально в глазах окружающих, а для этого им приходится прибегать ко лжи.