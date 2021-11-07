Астрологи посоветовали образы для новогодней ночи

Предстоящий 2022 год — год Водяного Тигра. Уже сейчас некоторые из нас задумываются о своем наряде на Новый год.

Несмотря на это, многие не знают, что определенные цвета в новогодних образах нежелательны, поскольку могут отпугнуть удачу.

Так, например, не рекомендуется встречать Новый год в нарядах красного цвета. Это легко объясняется тем, что таким цветом можно разозлить хищника и навлечь его гнев на себя. Оранжевый, по мнению астрологов, похож на огонь. Поэтому он также может напугать большую кошку.

В своем образе не стоит сочетать кислотные цвета или анималистичные принты. Такой выбор наряда тоже будет ошибкой, передает ФАН.

Чтобы в 2022 году вам везло, а во всех начинания сопутствовала удача, лучше отдать предпочтение естественным и пастельным тонам.