Астрологи рассказали, как украсить дом к Новому году

Согласно прогнозам звезд, будущий год будет удачным для всех знаков зодиака.

Совсем скоро наступит 2022 год, который пройдет под символом Водного Тигра.

Для того, чтобы задобрить символ будущего года астрологи советуют украсить дом в едином стиле. Наилучшие цвета для декора: голубой, серебристый, синий, белый и вишневый. Это основные цвета можно сочетать с элементами черного, желтого, золотистого и оранжевого.

При встрече Нового года в доме должен быть порядок и чистота. Украсьте свое помещение в стиле минимализма, используя гирлянду, мишуру и хлопушки. Отдайте предпочтение живой елке, вместо искусственной. Также важно успеть закончить ремонт. Следуя этим простым подсказкам, Водный Тигр подарит положительные эмоции и хороший настрой на весь год.

Стоит отметить, что символ 2022 года сочетает в себе две энергии — дерево и воду. Дерево привнесет в жизнь стабильность, а вода поможет раскрыть творческий потенциал. По словам астрологов, всех знаков зодиака ожидают позитивные перемены.