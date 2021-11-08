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Как правильно украсить дом на Новый год, чтобы приманить деньги и любовь

8 ноября 2021ГороскопыWMJ.ru

Согласно прогнозам звезд, будущий год будет удачным для всех знаков зодиака.

Астрологи рассказали, как украсить дом к Новому году

Совсем скоро наступит 2022 год, который пройдет под символом Водного Тигра.

Для того, чтобы задобрить символ будущего года астрологи советуют украсить дом в едином стиле. Наилучшие цвета для декора: голубой, серебристый, синий, белый и вишневый. Это основные цвета можно сочетать с элементами черного, желтого, золотистого и оранжевого.

При встрече Нового года в доме должен быть порядок и чистота. Украсьте свое помещение в стиле минимализма, используя гирлянду, мишуру и хлопушки. Отдайте предпочтение живой елке, вместо искусственной. Также важно успеть закончить ремонт. Следуя этим простым подсказкам, Водный Тигр подарит положительные эмоции и хороший настрой на весь год.

Стоит отметить, что символ 2022 года сочетает в себе две энергии — дерево и воду. Дерево привнесет в жизнь стабильность, а вода поможет раскрыть творческий потенциал. По словам астрологов, всех знаков зодиака ожидают позитивные перемены.

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