Занимаем позицию «ведомого» — финансовый гороскоп на 9 ноября

Сегодня не стоит высовываться, лучше играть на вторых ролях.

Овен

Овны сегодня проявят необычайную выносливость и работоспособность при выполнении текущей работы. Более всего преуспеют представители инженерно-технических профессий, связанные с ремонтом и обслуживанием машин и механизмов. Хорошо заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторской работой. В конце дня ждите приятных новостей.

Телец

У Тельцов, связанных с творческими профессиями, удачный день для реализации задумок и демонстрации своих достижений на публике. Можно принимать участие в конкурсах, кастингах, заниматься рекламными мероприятиями. Это прекрасное время для учреждения акционерных обществ, товариществ, кооперативов и инвестиционных фондов.

Близнецы

Близнецы добьются хороших результатов, если поставят перед собой задачу довести до конца начатые сегодня дела. Поэтому лучше всего браться за те дела, которые реально сегодня же и завершить. Удачный день для конструктивного сотрудничества с коллегами - согласуйте свои планы с коллегами. Воздержитесь от экспериментирования в поиске более эффективных методов работы – технические испытания могут пройти с осложнениями

Рак

Раки в этот день смогут провести несколько деловых встреч и добиться продвижения в делах. Отдавайте предпочтение контактам с динамичными людьми, готовыми приступать к действиям без промедления. Работа с информацией пойдет намного быстрее, чем это обычно бывает. Во второй половине дня ваши отношения с начальством станут более доверительными.

Лев

Львы смогут показать высокий уровень работоспособности. У вас будет достаточно физических сил, чтобы в течение длительного времени выдерживать интенсивный темп работы. Форсируйте работу над проектами, находящимися на завершающей стадии – в этом вы особенно преуспеете. Руководящим работникам поступит ценная информация, после анализа которой, удастся принять верные решения.

Дева

Девы смогут повысить свою результативность в работе, если будут действовать смело, активно и инициативно. Наиболее успешные направления: торговля, работа с информацией, деловые поездки, встречи и учеба. Вам будут оказывать содействие люди старше и опытнее вас. Благоприятен день для творческих и морских профессий, медицины, научных исследований.

Весы

У Весов благоприятный день для тихой и незаметной работы, связанной с исследованиями или расследованиями. Старайтесь действовать мягкими дипломатичными методами. Возможно, вам удастся договориться о протекции со стороны влиятельного человека. В конце дня вам могут сделать выгодное деловое предложение. Во второй половине дня вам придет обнадеживающее известие от друзей или партнеров.

Скорпион

Скорпионы вряд ли смогут добиться серьезного прогресса в своих делах без активной поддержки со стороны друзей и единомышленников. Не отказывайтесь от участия в коллективных мероприятиях типа собраний, совещаний, планерок – там вы сможете оказать реальное влияние на принимаемые решения. Полезно посетить научно-техническую выставку в соответствии со спецификой вашего бизнеса.

Стрелец

Стрельцам в этот день не необходимо продемонстрировать принципиальность и твердость в своих намерениях. Не следует отступать от поставленных целей, даже если вам противостоят внушительные силы оппонентов. В определенный момент ваши оппоненты начнут сдавать позиции, а вы сможете добиться желаемого. Хорошо идет расширение географии бизнеса, выход на новые рынки, в том числе и иностранные.

Козерог

Козерогам в этот день удастся укрепить свою деловую репутацию. Во многом это будет связано с вашим умением решать сложные профессиональные вопросы, демонстрируя окружающим свои глубокие познания. Успешно пойдет учеба и командировки по обмену опытом. Бизнесмены сумеют получить выгодные государственные заказы и в целом, ваше сотрудничество с госструктурами имеет большие перспективы.

Водолей

Водолеям рекомендуется настроиться на перемены. Возможно, в вашей фирме или организации будут происходить пертурбации, кадровые перестановки и иные перемены в режиме работы. Активнее включайтесь в происходящее. В этом случае ваше положение только еще больше укрепится. Можно заниматься обновлением производства. Хорошее время для переговоров и публичных заявлений.

Рыбы

Рыбам в этот день лучше не предпринимать каких-либо инициатив в делах. Ваша задача состоит в том, чтобы адаптироваться к внешним обстоятельствам и людям, с которыми приходится вступать в деловое взаимодействие. Позиция «ведомого» для вас сейчас является более выгодной. Удачным направлением деятельности является юридическая деятельность.