Ностальгия ворвется в наши мысли — гороскоп на 9 ноября

5-6 лунные сутки. Этот день способен основательно и не без пользы погрузить нас в прошлое.

Могут представить интерес не до конца использованные тайные ресурсы: деньги, связи, вещи, наработанные скиллы, припрятанные запасы, секретные психологические опоры и источники духовной поддержки. Попутно может вернуться внутренняя зависимость и власть вредных привычек, вероятна волна негативных эмоций. День подходит для разведывательных и подготовительных действий, которые лучше не афишировать. Практичная Луна в Козероге советует сохранять концентрацию на главном, беречь энергию и ресурсы перед завтрашними событиями.

Овен

Сегодня одна из задач для Овнов - не ухудшить свое положение или не навредить своему деловому проекту. День усиливает риск обострения конфликтов (особенно, если пропущен удачный момент для переговоров или сделан неверный выбор). В любой ситуации звезды советуют сохранять самообладание и не поддаваться своим вредным привычкам: сейчас они могут сыграть роковую роль, навредить карьере или будущему.

Телец

Сегодня Тельцы могут рассчитывать на продолжение хороших тенденций, но им не стоит надеяться на чудо и ждать волшебного разрешения всех проблем в один миг. Если вы оказались в сложном положении или на «перекрестке дорог», звезды советуют вам предпринять все, что в данный момент в ваших силах, а в остальном положиться на судьбу или высшие инстанции. Не стоит сбрасывать со счетов интуицию и веру.

Близнецы

Сегодня переживания Близнецов могут быть вызваны как фактической проблемой, так и возможной, но вполне реальной угрозой. Не исключены страдания из-за трудных условий работы, болезней, проблем близких и подопечных. Возможен стресс постфактум. При любом развитии событий лучше сохранять меры предосторожности и избегать лишних рисков. Особого внимания требуют темы здоровья, финансов и безопасности.

Рак

Сегодня не в интересах Раков прекращать игру или отвергать интересные предложения, но им стоит стать немного проницательнее в том, что касается чужих мотивов. В мирном жесте, приятном комплименте или выгодном сотрудничестве может крыться подвох, не обязательно враждебный. Не исключено, что вторая сторона не раскрывает всех своих карт в надежде, что вы догадаетесь о ее истинных возможностях сами.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам проявить терпение, не отвлекаться от насущных задач момента и постараться довести их до конца, насколько это возможно. Этот день может создать некоторый дискомфорт, но у него есть и одно бесспорное достоинство: он помогает сохранить нужный настрой для неприятных процедур - например, для черновых работ, приватных дел или нелюбимых, но необходимых по ситуации занятий.

Дева

Сегодня Девы извлекут профит даже из плохих с виду обстоятельств, если не поддадутся раньше времени пораженческим настроениям. Именно таким путем к ним будут приходить творческие озарения и житейские удачи. Многие занятия начнутся с минуты скепсиса, но закончатся успехом (при условии настойчивости). Девам-родителям стоит морально поддержать детей, если они испытывают психологические трудности.

Весы

Сегодня Весам нелегко избавиться от влияния семьи или прессинга жилищных обстоятельств. Многие Весы вплоть до ночи останутся под давлением хозяйственных дел, отношений с родителями или семейного прошлого. Гнет усилится, если имеет место материальная зависимость, не сбалансированы обязанности в быту или доли в имуществе. Стоит учесть, что этот день подпитывает негативные эмоции и вредные привычки.

Скорпион

Скорпионам звезды дарят дополнительный день для развития вчерашней инициативы. Их лучшим навигатором будет собственное чутье, но возможна и поддержка извне: от попутчиков, партнеров, родственников. Будут минимальными ограничения. Попутно вскроются более глубокие пласты жизни - например, заиграют новыми красками прежние идеи, и появится смутная надежда на осуществление когда-то отложенных планов.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам не ослаблять контроль за своими деньгами и имуществом, за налоговыми, страховыми и другими платежами. Одновременно вам стоит контролировать доверенные и заемные средства, если таковые оказались в ваших руках, свои доли в семейных владениях или в другой общей собственности. Возможен повышенный интерес к старинным вещам, наследству или тайным резервным счетам.

Козерог

В этот день события развиваются для Козерогов неторопливо, но довольно удачно. Их худшим врагом может стать негативное настроение или плохое самочувствие - поэтому звезды советуют им позаботиться о своем здоровье и избегать всего, что провоцирует упадок духа (особенно неприятных «провалов» в прошлое). Если для вас имеют значение вчерашние начинания, не стоит откладывать их продолжение на завтра.

Водолей

Водолеям сегодня лучше отложить решающий шаг, а в мелочах придерживаться режима секретности. День подходит для разведки, слежки, тайной подготовки к ответственному маневру или рискованному заявлению, управления делами из-за кулис. Не стоит выставлять напоказ свою верность долгу, профессиональный потенциал и амбиции, демонстрировать обиду, страх и слабость. Желательно поберечь здоровье и ресурсы.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут доверять коллективному опыту, если он наработан проверенными единомышленниками. Если под влиянием момента ожили старые симпатии и надежды, не стоит их подавлять: они попали в поле зрения не напрасно и вскоре вновь пригодятся. Но такого рода мысли и планы пока лучше оставлять «за кадром». Не стоит смешивать разные линии своей биографии, например, группы новых и старых друзей.