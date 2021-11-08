Оставляем прошлое позади — любовный гороскоп на 9 ноября

Сегодня стоит поставить точку на прошлых отношениях и забыть о них навсегда.

Овен

Сегодня любовные союзы Овнов могут оказаться «на грани» из-за подавленных бурных страстей или дурных привычек (одного или обоих партнеров). Особенно опасны для гармонии отношений властолюбие и собственничество. Если вы знаете за собой подобные недостатки, вам имеет смысл взять их под контроль.

Телец

День напомнит Тельцам, что в их любовную историю вмешались силы судьбы. Чем сложнее ситуация, тем больше в ней роль злого или доброго рока - который, в большинстве случаев, является лишь суммой прежних событий. Свидание пройдет хорошо, если его цель - замять противоречия, а не выяснить отношения.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам быть аккуратнее, когда дело касается душевной или телесной близости: и в той, и в другой возможны тонкости и ловушки. Это хороший день для любовных пар, в которых царит доверие. Не стоит сокращать дистанцию, если вы сомневаетесь в чужих или собственных чувствах.

Рак

Сегодня Раков связывают с любимым человеком узы сродни мистическим, разорвать которые не под силу ни людям, ни судьбе. Это может быть взаимное влечение, единая вера или общая биография, замешанная на тайнах. Любящий Рак легко расшифрует даже самые сложные эмоциональные сигналы своего партнера.

Лев

Сегодня Львам не стоит настаивать на встрече или разговоре с любимым человеком: скорее всего, момент для этого окажется неподходящим. В то же время звезды не советуют сгущать краски и нагнетать напряжение: сейчас с этой задачей успешно справляются обстоятельства, и нет никакого смысла им помогать.

Дева

Сегодня звезды намерены помочь Девам в делах сердечных, но предпочитают делать это своеобразно. Провидение не станет вмешиваться в их любовные игры, пока они не окажутся в тупике или затруднительном положении. Девам, заводящим отношения с нуля, стоит помнить, что в них будет силен отзвук прошлого.

Весы

Сегодня Весам стоит беречь свои любовные отношения от досадных и опасных рудиментов прошлого. Этот день способен коварно подчеркнуть и углубить любые предпосылки к сексуальной, эмоциональной и бытовой несовместимости влюбленных. Не тот момент, когда стоит вмешивать в личные дела домочадцев и семью.

Скорпион

Сегодня Скорпионы ладят с любимым человеком и проницательны во всем, что связано с их романом. При внешнем паритете или уступках партнеру, именно Скорпионы будут негласными лидерами в паре благодаря искушенности и магической притягательности. Лучше не откладывать встречу или разговор на завтра.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с практической стороной любовных отношений - например, с необходимостью подкрепить свои намерения материально. Это день подавляемых страстей. Если чувства не слишком сильны и искренни, романтичный взгляд на любовь может временно уступить место скепсису и цинизму.

Козерог

Сегодня Козероги чувственны и привязчивы, из-за чего могут стать добровольными жертвами и заложниками любви. Звезды советуют рассматривать подобные негативные ощущения как симптом болезни под названием «любовная зависимость» и подумать о возможных способах излечения от нее в ближайшие месяцы.

Водолей

Сегодня звезды настоятельно советуют влюбленным Водолеям не афишировать свои чувства, какими бы они ни были, и не предавать огласке подробности своей любовной истории, как бы она ни развивалась. Также не стоит поддаваться собственным настроениям (в первую очередь, негативным) и спешить с выводами.

Рыбы

Для личной жизни Рыб этот день благоприятен, но звезды советуют помнить, что он может увлечь в прошлое - а его, как известно, в подавляющем большинстве случаев лучше оставлять позади. К счастью, судьба дает несколько месяцев для того, чтобы основательно с ним попрощаться и больше о нем не жалеть.