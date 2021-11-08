Почему следующие 120 дней с деньгами будут серьезные проблемы

Транзит Венеры в знак Козерога норовит ударить испортить наше финансовое благосостояние.

Скорее всего нынешний длительный транзит Венеры, связанный с её ретроградным движением в Козероге, событийно запомнится многим. Можно даже и в шутку, и в серьёз предположить – после этого транзита Венера уже не будет прежней, а вместе с ней безвозвратно поменяется что-то важное в типичных сферах влияния Венеры – социализация, этика и вкусы общества, удовольствия, развлечения, чувства, любовь и гармония . Возможно, этот транзит покажет уязвимость мировой финансовой системы (или отдельных её сегментов) денежных отношений на всех уровнях и благосостояния граждан, создаст почву для пересмотра глобальных социально-экономических программ поддержки населения.

Венера в Козероге символически на лобном месте, но не на модном подиуме, а скорее на трибуне съезда, под руководством планеты ограничений – Сатурна. Венера, как символ партнёрских отношений, выбора, стиля, симпатизирует людям старшего, преклонного возраста, формирует свой избирательный ценз, выделяет людей, соблюдающих этикет и должностные обязанности. В любовно-романтической и партнёрской сферах в период этого транзита чаще формируются взаимные симпатии у людей с большой разницей в возрасте.

Самый ожидаемый эффект от этого транзита – вместе с потерей скорости и разворотом в обратное движение Венеру ждут вынужденные длинные соединения сначала с тяжёлым Плутоном, а затем на выходе из Козерога с чуждым её природе Марсом.

Что событийно покажет в этих без преувеличения сложных соединениях и в целом Венера в Козероге? Увеличение (и выдвижение) роли женщин на государственных постах? Новые условности и запреты для той же концертной деятельности артистов и творческих коллективов? Покажет время .Вполне возможно, период этого транзита Венеры создаст условия для возврата к традиционным, аутентичным ценностям Венеры, а также даст начало каким-то совершенно новым формам в искусстве, например, с креном в сторону консерватизма и традиций.

Ретроградный ход Венеры проецируется на период с 19 декабря по 29 января 2022-го, но об этом всегда ожидаемом, но противоречивом периоде во многих сферах управления Венеры, рассуждения и рекомендации будут накануне.