Карьера под ударом — финансовый гороскоп на 10 ноября

Будьте осторожны: сегодня вы можете сказать или сделать то, что отпечатается на вашей карьере.

Овен

Чем позднее Овны приступят к делам, тем лучше будет результат. Дело в том, что с утра вы можете часто сталкиваться с непредвиденными ситуациями, чрезвычайными происшествиями типа технических сбоев. Не рекомендуется проводить строительные, ремонтные и отделочные работы в помещениях. Вторая половина дня сложится более успешно для тех, кто работает с клиентскими заказами.

Телец

В первой половине дня Тельцы могут оказаться в неблагоприятных внешних обстоятельствах. Прежде всего, это относится к тем, кто занимается индивидуальным обслуживанием клиентов. Возможно, некоторые клиенты останутся недовольны вашей работой и могут привлечь внимание начальства. Наиболее важные дела отложите на вторую половину дня, когда ситуация улучшится.

Близнецы

С утра Близнецам рекомендуется воздерживаться от важных и ответственных дел. В это время могут произойти события, которые негативно отразятся на вашей репутации. Также это не лучшее время для профессионального обучения и попыток применения полученных знаний на практике. Возможно, у вас пока нет достаточно четкого понимания ситуации, поэтому вы можете допустить ошибки.

Рак

У Раков этот день может быть связан с финансовой нестабильностью. Постарайтесь не втягиваться в рискованные аферы типа вложений денег в проекты, построенные на принципах финансовой пирамиды. Не исключен материальный ущерб вашему имуществу и дополнительные расходы в связи с этим. Вторая половина дня потребует от вас внимания к соблюдению правил техники безопасности.

Лев

Львам в первой половине дня не рекомендуется вести переговоры и подписывать документы о партнерском сотрудничестве. Все договоренности, полученные в утренние часы, вскоре могут развалиться и не дойдут до стадии реального наполнения. Также это не лучшее время для оформления аренды. Нежелательно в это время тратить деньги на покупки. Наиболее важные дела отложите на конец рабочего дня.

Дева

С утра Девы могут столкнуться с конфликтными ситуациями в трудовом коллективе. Особенно это относится к тем, кто работает в сфере торговли, транспорта и ремонтных мастерских. Причиной напряженности могут стать личные отношения или ошибочная информация. Звезды советуют воздержаться от инициатив и не начинить ничего нового.

Весы

Основной задачей типичных Весов в этот день должно стать сохранение имеющихся финансовых ресурсов. Покупки, сделанные в первой половине дня, могут оказаться крайне неудачными. Не стоит выбрасывать деньги на ветер без крайней на то необходимости. В торгово-закупочной деятельности возможны осложнения. Воздержитесь от заключения торговых сделок.

Скорпион

Скорпионам в этот день будет нелегко добиться самостоятельности в делах. Возможно, ваши намерения не получат поддержки со стороны близких людей, членов семьи. Это особенно актуально для тех, кто работает в семейном бизнесе или вместе с родственниками. Неблагоприятное время для проведения деловых встреч и коротких поездок. У консультантов много времени расходуется впустую.

Стрелец

Стрельцам в этот день не рекомендуется доверять случайной информации и людям, с которыми вы познакомитесь во время поездок. Утренние часы крайне неблагоприятны для любых контактов и договоренностей. Во второй половине дня вы можете опоздать на деловую встречу – примите меры, чтобы не подвести партнеров. В семейном бизнесе возможны осложнения из-за трений в отношениях с родственниками и членами семьи.

Козерог

Козерогам в этот день рекомендуется воздерживаться от принятия важных финансовых решений. Это относится прежде всего к инвестициям в коллективные проекты. Также это не лучшее время для планирования, маркетинговых исследований и проектно-конструкторских работ. Ваши расходные статьи бюджета могут превысить доходы. Воздержитесь от финансовых инвестиций.

Водолей

Чем меньше Водолеи будут контактировать с вышестоящим руководством, тем лучше. Дело в том, что сегодня вы будете склонны критически оценивать решения начальства и можете в каких-то случаях поступить вопреки приказам и распоряжениям. А это может привести к неприятным последствиям для вашей карьеры. Не рекомендуется вести переговоры с представителями власти и подписывать договора о сотрудничестве.

Рыбы

Рыбам звезды советуют прежде всего позаботиться о сохранении своей деловой репутации. У работающих за границей или в совместных предприятиях, этот день может быть связан с осложнениями. Из-за ошибки в отчетности возможно служебное расследование и вынужденная командировка. Возможно, обстоятельства будут складываться так, что вас как бы будут подталкивать к нарушениям служебных инструкций и норм закона. Не ищите обходные пути, действуйте открыто и честно.