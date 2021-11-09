Судьба изменит планы — любовный гороскоп на 10 ноября

Этот день откорректирует направления и любовные сценарии.

Овен

Сегодня на первое приоритетное место у Овнов может попасть не любовь, а дружба. Важные события в романтических отношениях вероятнее у тех Овнов, которые видят в своем партнере не просто объект симпатий, а друга и спутника в будущем. В этом случае, день поможет многое прояснить в совместных планах.

Телец

Сегодня Тельцам предстоит понервничать, если они находятся в зависимости от своего партнера, не имеют собственного духовного и материального стержня. А также, если жизненные программы и ценности партнеров не совпали и вошли в острое противоречие, важно помнить, что любой конфликт можно разрешить.

Близнецы

Сегодня Близнецы не рассматривают любовь в отрыве от своих убеждений. Волнующие события дня не напугают их, если партнер стал им наставником, другом или завоевал их доверие: в этом случае, новый кризис будет для них всего лишь еще одним тестом на прочность, окажется испытанием их чувств или веры.

Рак

События этого дня способны задеть личную жизнь Раков прямо или косвенно. Высока вероятность освежающего приключения, волнения или стресса. Звезды уверяют, что настоящие чувства (особенно с долгой историей) сейчас весьма жизнеспособны, они выдержат любое вмешательство извне и станут только крепче.

Лев

Сегодня очень немногим Львам удастся пробить глухую стену принципов партнера. День потенциально конфликтен (особенно, если Львы не принимают ситуацию, хотят любой ценой сломать лед, добиться справедливости, отомстить или сократить дистанцию). Добавить остроты событиям способно взаимное упрямство.

Дева

Сегодня естественным желанием Дев будет встретить у любимого человека понимание в минуту трудностей. В наилучшем положении окажутся те Девы, которые работают с партнером в одной сфере или увлечены общим хобби: они чаще других смогут рассчитывать на подлинное сочувствие, а не на обиды и критику.

Весы

От сегодняшних событий влюбленные Весы выиграют, если примут предложенный судьбой сценарий поведения и будут неукоснительно его придерживаться, приструнив свои эмоции. Чтобы сохранить в отношениях баланс, им достаточно забыть на время про старые обиды и не скатываться до уровня бытовых разборок.

Скорпион

Тотальный кризис этих суток не обязательно затронет личную жизнь Скорпионов. Но если это случится, он повлияет не столько на их чувства, сколько на планы и расстановку сил в их любовных отношениях. Им важно держать себя в руках, так как есть риск разрушить нечто важное: стабильность, доверие.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов может сложиться впечатление, что силы зла коварно сговорились препятствовать им в их любовных делах, настолько неудачно или подозрительно будут складываться обстоятельства. Звезды говорят, что велика вероятность срыва встречи, но обещают, что события не отразятся на чувствах.

Козерог

Сегодня Козерогам трудно рассматривать свои личные симпатии в отрыве от общих жизненных планов и ценностей. Несмотря на возможный кризис и серьезную проверку, большинство представителей знака останутся верны своим любовным привязанностям и идеалам. Многим из них будет свойственно упрямство в любви.

Водолей

Сегодня романтические чувства могут отойти для Водолеев на второй план в связи со сложной жизненной ситуацией. Но если любовь окажется для представителей этого знака на первом месте, они примутся сражаться за нее всеми известными им способами, даже если итог этой битвы вызывает у них сомнения.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам отменить личное свидание с любимым человеком: велика вероятность рокового стечения обстоятельств, делающего встречу невозможной или неудачной. Не исключены досадные сбои и при попытке дистанционного общения (особенно, если для него требуется международная связь).