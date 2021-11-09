Убегаем со всех ног от негатива — гороскоп на 10 ноября

6-7 лунные сутки. Сегодня сложно аспектированное соединение Луны и Сатурна обещает громкие важные события.

Не исключается системный кризис, компьютерный сбой, тотальная проверка, масштабная реконструкция или многофакторный конфликт. Судьба может устроить экзамен на профессионализм, зрелость, верность дружбе, правильность расчетов, владение методами управления и защиты. Многие сюрпризы предсказуемы. Прочные программы и конструкции выдержат удар, для остальных велик риск краха или потери позиций. Самые ловкие и предусмотрительные найдут альтернативный путь либо воспользуются заранее созданным запасным ходом.

Овен

Сегодняшний кризис может коснуться индивидуальных планов Овнов или совместных проектов с их участием. Возможен поворотный миг в делах их друзей или структур, которым они доверили свое будущее. Хорошая сторона дня - возможность уточнить перспективу, проверить дружбу, сбросить балласт. Есть шанс увернуться от «ударной волны», выполнив остроумный маневр, свернув на альтернативный или запасной путь.

Телец

Для Тельцов день может ознаменоваться поворотом в карьере, значимых отношениях, семейных или профессиональных планах. Возможен кризисный момент в общении с друзьями, начальством или определенной социальной прослойкой. Ключевым событием может стать роковой разговор. Не исключен конфликт, ультиматум, выговор, строгий контроль, стресс. Важны целеустремленность, ответственность и принципиальность.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам следить за событиями в тех краях и сообществах, которые им интересны. В центр внимания может попасть страна предполагаемого проживания, духовная родина, группа далеких друзей или коллег. Сенсации этого дня могут повлиять на выбор карьеры или места службы, средств связи и перемещения, на личный график учебы, лечения, путешествий, финансирования или важных работ.

Рак

Сегодня многие Раки станут свидетелями бурных событий в своей группе или социуме. Насколько они будут вовлечены в них лично, зависит от множества факторов, включая материальные и профессиональные. Ракам, по своей воле или по воле рока втянутым в общие проблемы, звезды напоминают о высоких рисках и капризности удачи, советуют иметь дело лишь с надежными друзьями и проверенными организациями.

Лев

Львам день задает жесткие границы. В роли ограничителя могут выступить знакомые системы контроля, коллективные установки, цензура, чьи-то личные принципы. Многие Львы воспримут их как покушение на свою личность, семью или владения, что не всегда будет объективным взглядом: предписанные рамки могут как ущемлять свободу, так и принудительно обеспечивать безопасность. Бунт против правил чреват.

Дева

Этот день может стать рубежным для дружеских отношений Дев, их служебного режима и планов поправки здоровья. Возможны неприятные вести, конфликты с коллегами, помощниками, сервисами. Вероятны сбои, отказы и отсрочки, перемены в привычном порядке работы, обслуживания, содержания питомцев. События дня могут отразиться на маршрутах, способах связи, инструментах или на программном обеспечении работ.

Весы

События этого дня могут доставить Весам беспокойство, но в итоге упрочат их позиции. Особого внимания могут потребовать дела, связанные с детьми, бюджетом, имуществом и недвижимой собственностью. Возможен кризис творческого проекта или его финансирования, экзамен на родительский или профессиональный долг, на умение управлять ресурсами или зарабатывать свободным трудом, например, фрилансерством.

Скорпион

День станет судьбоносным для самих Скорпионов либо для их жилищных дел, профессиональных планов, семейных и дружеских отношений, статуса в референтной группе. Возможен тест на прочность, выдержку, знание правил, уважение к общим ценностям. Рискованно идти против коллектива, не имея собственной твердой позиции и решимости ее отстаивать: можно подорвать свой жизненный фундамент и остаться без опор.

Стрелец

Сегодня вероятен кризис в близком или дальнем окружении Стрельцов - например, в их профессиональной среде, в компании их соседей, друзей, попутчиков, родственников или земляков. Возрастает риск предсказуемых поломок и задержек. Возможны угрозы, конфликты, дурные вести, системные сбои связи, нежелательные изменения в маршруте или плане работ, отмены свободных перемещений или вынужденные поездки.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам держать под контролем свои дела, планы и бюджет. События дня могут стать тотальной проверкой на правильную организацию работы, устойчивость финансовой политики и умение выстраивать приоритеты (например, в покупках и инвестициях). Также тесту могут подвергнуться личные вещи, ценности, компьютерные программы и гаджеты, дружеские или профессиональные отношения.

Водолей

У Водолеев сегодня ответственный день: решается вопрос о карьере, жилье, статусе либо личной чести. Возможна ссора, атака, суета или борьба за «место под солнцем». Несмотря на риски, волнения, ограничения и системные задачи высокого уровня сложности, есть все шансы пройти тест или выдержать удар. Требуется самоконтроль, верность своим принципам, базовым ценностям и принятой жизненной программе.

Рыбы

День станет для Рыб волнующим и насыщенным, если их внимание приковано к каким-то важным общественным явлениям. Это может быть кризис в их профессиональной среде, в группе друзей или в тех странах, которые вызывают у них интерес. Возможна личная вовлеченность в события. Впрочем, лучше избегать поездок и конкретных целевых акций, либо удвоить в них меры осторожности.