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Астролог рассказала о наиболее опасных днях ноября

9 ноября 2021ГороскопыМир24

Известный российский астролог Светлана Драган заявила, что в ноябре будет несколько особо опасных дней.

Астролог рассказала о наиболее опасных днях ноября

К потенциально опасным датам она отнесла 10, 17, 19, 29 и 30 ноября, когда стоит быть особенно аккуратным и внимательным, сообщает «Утро.ру».

По словам эксперта, 10 ноября неблагоприятные условия будут связаны с движениями планеты Марс. В это время людям свойственно проявлять нетерпимость.

В такие периоды возрастает риск получить травму или стать участником серьезного конфликта, при этом решение финансовых вопросов лучше перенести на более благоприятное время. Драган отметила, что 17 ноября лучше отказаться от полетов на самолетах и чрезмерного использования компьютерной техники.

Астролог подчеркнула, что наиболее опасной датой будет 19 ноября – на этот день придется лунное затмение. В этот день надо максимально стараться не быть втянутым в конфликтную ситуацию, которая может растянуться на целый год.

Драган добавила, что 29 и 30 ноября будут не очень напряженными днями, однако в эти даты люди будут особенно доверчивыми и могут попасться на уловки мошенников.

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