Четыре пары знаков, которые не уживутся под одной крышей

Бывало у вас такое, что человек кажется классным и замечательным, но только до того момента, как вы начинаете жить вместе?

Месяц-другой, и от прекрасных отношений не остается и следа. А ведь можно было избежать такого печального исхода. Одной из причин может быть банальная несовместимость по гороскопу.

Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака рождены люди, которым не суждено быть вместе, и по каким причинам может произойти расставание.

1 Овен и Водолей

Как правило, личности этих знаков слишком разные в своих жизненных подходах. Водолея тянет к покою, личному пространству и независимости, а Овну необходимо постоянное движение вперед. Чувства между такими людьми вспыхивают ярко, но быстро гаснут из-за множества противоречий, оставляя недопонимание и упреки.

2 Телец и Лев

Рожденные под этими созвездиями натуры темпераментные и горячие, из-за чего легко путают любовь со страстью. Нередко возникает борьба за лидерство и столкновение интересов. Никто не хочет уступать, поэтому договориться выходит только на короткое время, а вот выстроить долгосрочные отношения удается редко.

3 Стрелец и Рак

Люди этих знаков достаточно сильны энергетически, за счет чего и прямолинейны. Такой союз может быть успешным, если создать его в зрелом возрасте, — в силу приобретенного опыта можно избежать многих ошибок.

4 Рыбы и Козерог

Персонам под покровительством таких созвездий важны материальное состояние, четкие перспективы и лидерство в паре. Оба человека хотят полностью владеть ситуацией и контролировать ее. Именно это часто оказывается губительным для союза. Чтобы его сохранить, нужно научиться слышать друг друга и не бояться уступать.