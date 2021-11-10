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Знаки зодиака, которые к концу 2021 года воссоединятся с бывшими

10 ноября 2021ГороскопыWMJ.ru

Если вы недавно с кем-то внезапно расстались — есть шанс воссоединиться.

Знаки зодиака, которые к концу 2021 года воссоединятся с бывшими

С 9 ноября 2021 года, считают астрологи, есть реальный шанс возобновить прекращенные отношения.

Телец

Например, это могут сделать Тельцы — последний брейкап, скорее всего, был для них неожиданностью, так же как и для их экс-партнера. Чувство незавершенности подтолкнет их в объятия друг друга снова — и, может быть, все получится.

Близнецы

Близнецы пережили последнее расставание после импульсного решения. Сейчас им нужен старый партнер, чтобы пережить кризис, — и, если Близнецы действительно сожалеют о случившемся, они смогут вернуть его. А вот вернется ли покинутый человек — астрологи предсказать не берутся.

Козерог

Козероги, недавно перенесшие разрыв, сами не понимают, как так произошло. Причина была смехотворной, и обе стороны сожалеют — они были командой, друзьями, партнерами и все еще любят друг друга. Если Козерогу удастся победить свое упрямое эго и признать ошибки, отношения можно будет начать заново.

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