Знаки зодиака, которые к концу 2021 года воссоединятся с бывшими

Если вы недавно с кем-то внезапно расстались — есть шанс воссоединиться.

С 9 ноября 2021 года, считают астрологи, есть реальный шанс возобновить прекращенные отношения.

Например, это могут сделать Тельцы — последний брейкап, скорее всего, был для них неожиданностью, так же как и для их экс-партнера. Чувство незавершенности подтолкнет их в объятия друг друга снова — и, может быть, все получится.

Близнецы пережили последнее расставание после импульсного решения. Сейчас им нужен старый партнер, чтобы пережить кризис, — и, если Близнецы действительно сожалеют о случившемся, они смогут вернуть его. А вот вернется ли покинутый человек — астрологи предсказать не берутся.

Козероги, недавно перенесшие разрыв, сами не понимают, как так произошло. Причина была смехотворной, и обе стороны сожалеют — они были командой, друзьями, партнерами и все еще любят друг друга. Если Козерогу удастся победить свое упрямое эго и признать ошибки, отношения можно будет начать заново.