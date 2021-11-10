Избегаем крайностей — любовный гороскоп на 11 ноября

Сегодня стоит поддерживать гармонию в любовных отношениях.

Овен

Этот день подарит Овнам заряд позитива и поможет им веселее смотреть в будущее даже в том случае, если в их личных отношениях назрел кризис. Однако явственный «свет в конце туннеля» - еще не финал истории, страсти все еще накалены и ситуация остается взрывоопасной. Важно контролировать свои эмоции.

Телец

В эти сутки влюбленные Тельцы могут пережить «положительный стресс». Даже в очень драматичном случае им не стоит терять надежду: не исключено, что в самый последний момент сменит гнев на милость коварная судьба, забудет про обиду партнер или проявит благородство тот, от кого зависит их счастье.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы склонны верить в лучшее. Многие Близнецы доверятся мнению партнера, сочтя его более авторитетным. Неприятная сторона дня - разрыв между желаемым и действительным. Придется принять, что чудес не бывает, и нельзя мигом устранить все барьеры на пути к обещанному счастью.

Рак

Сегодня звезды не сулят влюбленным Ракам спокойной жизни и советуют отменить свидание, если в нем нет острой необходимости. Свободные Раки могут надеяться на относительно благополучный исход рискованной любовной авантюры, но им стоит задуматься, стоила ли игра свеч (подсказка: скорее всего, нет).

Лев

Сегодня отношения Львов с любимыми сложатся благополучно, если не была перейдена роковая черта (например, не обострились чрезмерно бытовые и идейные разногласия). Если сами Львы или их партнеры перешли грань разумного, звезды не гарантируют восстановления гармонии даже при мощной взаимной страсти.

Дева

Сегодня влюбленные Девы склонны уделять слишком много внимания тем мелочам, которые уже утрачивают для них прежнее значение. Например, своей репутации среди коллег - свидетелей их романа. Не стоит сейчас жертвовать всем ради каприза любимого человека: вскоре он или она благополучно о нем забудет.

Весы

Сегодня влюбленным Весам важно видеть подарки судьбы и быть за них благодарными. Не стоит ждать, что звезды помогут вам в любой вашей прихоти: в данный момент они озабочены глобальными вопросами - например, следят, чтобы вы не утратили из-за любовных переживаний чувство собственного достоинства.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам лучше избегать крайностей. Думая, что наращивают свой рейтинг, защищают любовь или творят благое дело, они могут задушить партнера своей заботой и контролем, «залить» эмоциями или насторожить своими привычками. Важно, чтобы проявления страстей не вылились в тиранию.

Стрелец

Стрельцам звезды намекают, что им не стоит быть чересчур доверчивыми в любовных делах. Ловушки в любви начинают становиться коварнее, а возможные ошибки стоить дороже (иногда в самом прямом смысле). Растет риск недоброжелательных сплетен вокруг, нарушения приватности и раскрытия личных секретов.

Козерог

День подогревает любовные аппетиты Козерогов, разжигает их явную или тайную тягу к экзотике и «запретным плодам». Но часто это всего лишь умозрительный интерес. В реальности, завысить ставки или пойти на опасный эксперимент Козерог сейчас готов лишь ради близкого и очень дорогого ему человека.

Водолей

Сегодня влюбленных Водолеев ждет знакомая процедура эмоционального контрастного душа. После трудного момента звезды поддержат счастливо влюбленных Водолеев и оставят надежду тем из них, кто столкнулся в любви с препятствием. Но вопросы и тревоги в связи с личной жизнью у тех и у других останутся.

Рыбы

Сегодня любовное вдохновение способно завести Рыб в привлекательном и знакомом, но бесперспективном направлении. Эту особенность момента следует учитывать тем Рыбам, которые надеются на счастливый выход из сложившейся ситуации и обретение новой любви: сейчас им легко погнаться за ложной целью.