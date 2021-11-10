Не отказываемся от подработок — финансовый гороскоп на 11 ноября

Сегодня отличный день, чтобы повлиять на свою карьеру и поработать подольше.

Овен

У Овнов этот день может пройти в неофициальных контактах и согласованиях с представителями вышестоящего руководства. Вы можете выступать с просьбами о выплате компенсации за расходы на лечение и иные виды льготного материального обеспечения. Ваши запросы могут быть положительно решены. Особенно благоприятен этот день для урегулирования юридических вопросов.

Телец

Тельцам звезды советуют укреплять свои позиции в профессии за счет поиска единомышленников и деловых партнеров. Успешно пойдет обслуживание клиентов. Можно заниматься согласованием планов с деловыми партнерами. У имеющих отношение к творческим профессиям, этот день сложится удачно. Актеры, музыканты услышат бурные овации в свой адрес при выступлении на сцене.

Близнецы

Сегодня Близнецы почувствуют, что некоторые практические вопросы, которые до сих пор пробуксовывали, наконец, начинают обретать положительную динамику. Старайтесь плотнее сотрудничать с коллегами – при этом вы получите необходимую вам сейчас поддержку и нужные советы. Рекомендуется наводить порядок на рабочем месте, заниматься текущими делами, составлять планы работ на ближайшее время.

Рак

Ракам звезды советуют больше времени уделять учебе и личностному развитию. Вы почувствуете в себе усиление интеллектуального и творческого потенциала. Можно браться за совершенно новые дела и нарабатывать первичный опыт, приобретать навыки и профессионально расти за счет этого. Активизируется информационный фон, количество контактов может резко вырасти.

Лев

У Львов хорошее время для подведения финансовых итогов своей деятельности. Возможно, на ваш банковский счет поступит денежный перевод. Старайтесь подходить к работе с любовью, укрепляйте доброжелательные отношения с коллегами – все это поможет вам быстрее и легче справиться с делами. Можете полностью рассчитывать на надежность коллег и подчиненных.

Дева

У Дев благоприятное время для расширения и укрепления деловых связей. Возможно, в поле вашего зрения появятся люди, которые предложат выгодное сотрудничество. Успешно развивается торгово-закупочная и посредническая деятельность, хорошую отдачу дает реклама. У вас будут неплохие шансы для увеличения товарно-денежного оборота в результате торгово-закупочной деятельности. Можно делать оптовые закупки товара.

Весы

Весам сегодня выгоднее сотрудничать с теми людьми, которые лично вам симпатичны, независимо от уровня их профессионализма. Интеллектуальный труд также будет более востребован и успешно реализован. В середине дня офисные служащие смогут улучшить условия труда на рабочем месте. Консультанты сетевого маркетинга увеличат количество подписчиков и объем заказов.

Скорпион

Скорпионы будут настроены творчески и инициативно. У вас будет много интересных идей, которыми вы сможете активно обмениваться с окружающими. Хорошее время для консультаций и информационной проработки своих намерений. Можно давать старт новым проектам при наличии поддержки окружающих. Хорошее время для финансовых инвестиций и игры на фондовом и валютном рынке.

Стрелец

Стрельцам более комфортно будет работаться в привычных домашних условиях. Это относится к тем, кто подрабатывает на фрилансе или выполняет иную работу на дому. Также это результативный день для работников магазинов, складов, оптовых баз и продуктовых рынков. Благоприятное время для проведения строительных, отделочных и ремонтных работ.

Козерог

Козероги смогут проявить свои интеллектуальные возможности. Звезды будут благоприятствовать вам в деловых контактах. Необходимая информация будет сама идти к вам в руки. Это хорошее время для сотрудничества с коллегами при реализации творческих проектов, связанных с научными и маркетинговыми исследованиями, проектно-конструкторскими разработками и планированием.

Водолей

Водолеи сегодня проявят свои лучшие практические качества. Действуйте целеустремленно и изобретательно. Если вопрос не находит прямого решения, то попробуйте найти обходной путь. В поле зрения будут появляться люди, дающие вам, так или иначе, подсказки для успешной деятельности. Хорошие отношения с начальством и личное обаяние поможет вам добиться положительного результата.

Рыбы

Рыбы в этот день будут очень эмоциональными, однако это нисколько не помешает добиваться результата в профессии. Благодаря любознательности и общительности вы сможете узнать много нового для себя о тонкостях своей профессии. Отличный день для учебы и обмена опытом с коллегами. Возможно, вам предложат дополнительную подработку помимо основной работы. Возрастет доля неофициальных доходов, полученных без соответствующего оформления договора.