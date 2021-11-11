В чем встречать 2022 год

Водяной Тигр любит натуральные материалы и неяркие цвета.

Впереди Новый год, и уже очень хочется окунуться в атмосферу праздника. Скоро откроют прилавки с елочными игрушками, забавными подарками, а магазины будут предлагать наряды для встречи Нового года. Но что выбрать из такого многообразия предложений?

Как подготовиться

2022 год будет идти под знаком Голубого (Черного) Водяного тигра. На востоке голубой цвет символизирует стихийность и непостоянство. Астрологи предсказывают в год Тигра перемены, важные события и внутренний рост. Будет преобладать мужская энергия Ян. Люди станут более чуткими и уравновешенными.

Звезды будут благосклонны к тем, кто прислушается к своей интуиции. Внутреннее чутье усилится уже к середине декабря. А значит и в выборе наряда лучше прислушаться к внутреннему голосу.

Нужно сначала определиться с местом проведения мероприятия. Если вы решите отмечать праздник в кругу близких, то можно обойтись без вечерних платьев. В том случае, когда Новый год празднуется за городом, придется обратить внимание на теплые красивые свитера. Но если вас пригласили на масштабную вечеринку, тогда вы должны сиять во всей красе.

Чего нельзя надевать

Как бы ни хотелось подражать раскраске тигра, анималистический принт отменяется в этом году. Астрологи считают, что животное будет чувствовать в человеке конкурента, а соответственно, не подарит удачи и счастья в новом году.

Также Водяной Тигр уважает одежду из качественных натуральных материалов, а вот синтетику в новогоднюю ночь надевать ни в коем случае нельзя.

Цвета

Благоприятные цвета для встречи 2022 — это все оттенки синего, бирюзовый, голубой, черный, коричневый, зеленый, песочный, золотистый, серебристый, бронзовый.

Эксперты в области астрологии рекомендуют выбирать цвет, исходя из запросов на 2022 год. Например, для достижения финансового благополучия лучше всего подойдут золотые и серебряные оттенки, также они помогут заручиться благосклонностью Голубого Тигра. Успех в карьере притянут черный и синий. А для любви облачитесь в бирюзовый или песочный. От слишком ярких оттенков лучше вовсе отказаться.

Платья

Платье не должны быть экстремально коротким — выбирайте среднюю длину или макси. При этом рукава должны быть необычной формы: «колокол» или «фонарик». Обратите внимание на романтический стиль. Воздушное платье из органзы, шелка и шифона подарит легкость на весь 2022 год. Полупрозрачные платья подчеркнут женственность, сексуальность и хрупкость. Платья ассиметричного кроя также отлично будут смотреться в новогоднюю ночь. К ним подберите прически с низким или высоким пучком. А из украшений добавьте крупные серьги. А в платье-жакете вы будете выглядеть максимально стильно. Такой фасон универсален, он подойдет обладательницам любых форм. Эта модель будут хорошо смотреться в бархате.

Обувь

Тигр не приемлет шпилек. А вот туфли на среднем устойчивом каблуке отлично подойдут к любому образу. Если вы решили приобрести модель с открытым мысом, тогда надеваем такую обувь на босу ногу. Рекомендуется отдать предпочтение серебряному или белому цвету.

Украшения

Серьги выбирайте как крупные, так и цепочки-протяжки. Если вы хотите надеть изделие с камнями, то лучше обратить внимание на натуральные. Их можно подобрать в соответствии с вашим знаком зодиака. На руки наденьте тонкие браслеты. Но помните: не нужно перегружать образ! Если вы хотите блистать в новом колье, тогда откажитесь от крупных сережек.