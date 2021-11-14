Ищем яркие впечатления — любовный гороскоп на 15-21 ноября

Венера в Козероге сделает неделю холодной и не романтичной, зато очень подходящей для того, чтобы принимать важные решения и укреплять отношения.

В понедельник из-за квадрата Венеры с Луной женщин одолеет плохое настроение. Они будут недовольны своим внешним видом. Свидания не оправдают их ожиданий. В четверг и пятницу звезды покровительствуют поиску свежих впечатлений. Это может быть не только новое знакомство, но и возможность посмотреть на близкого человека с нового ракурса или найти новые способы освежить и укрепить отношения. На выходных сложится аспект между Марсом и Венерой. В контексте личной жизни он символизирует активные действия по привлечению в свою жизнь серьезных длительных отношений. Это дни романтической и эротической гармонии, хорошего взаимопонимания между мужчинами и женщинами, приятных свиданий. Это долгоиграющий аспект — он сохранится и всю следующую неделю. Так что не спешите получить все и сразу: возможно, некоторые шаги потребуют времени, и оно у вас будет.

Овен

Начало этой недели окажется для влюбленных Овнов не слишком ровным: они усугубят проблемы в отношениях сами, или неудачно сложатся обстоятельства. К выходным ситуация улучшится, но до полной гармонии пока далеко. И связующей нитью, и яблоком раздора для партнеров может остаться их интимная жизнь.

Телец

Для личной жизни Тельцов самой насыщенной окажется середина этой недели. Это время сильного встречного влечения и эмоционально заряженных диалогов, в ходе которых партнеры многое узнают друг о друге и смогут обсудить животрепещущие детали своего романа. Взаимные ожидания порой будут завышены.

Близнецы

Для влюбленных Близнецов самой приятной частью этой недели обещают стать выходные. Несмотря на неидеальные условия, звезды советуют не отвергать идею романтического уик-энда: он даст вам «право голоса», укрепит ваши отношения или вернет уверенность, если вы утратили в любовных делах точку опоры.

Рак

Раков на этой неделе ждет насыщенная личная жизнь. Высока эмоциональная зависимость от пассии и это нормально - но лучше, чтобы это было притяжение со знаком «плюс», а не «минус». Например, чтобы партнеров связывали светлые, а не темные стороны их характеров и судеб. Лучшие дни - среда и четверг.

Лев

Для влюбленных Львов самой светлой частью этой недели обещают стать выходные: с наступлением уик-энда отношения станут более дружелюбными и легкими, снизится эмоциональная напряженность. Наиболее сложной окажется середина недели, в это время важно не доводить противоречия в паре до пика и абсурда.

Дева

На этой неделе звезды советуют Девам не бросать личную жизнь на самотек. Несмотря на силу роковых обстоятельств, многие Девы способны влиять на ситуацию - важно лишь действовать согласно логике момента и плыть по течению, а судьба сама подскажет тактику. Для свиданий благоприятны среда и четверг.

Весы

Самым счастливым периодом этой недели для влюбленных Весов станут выходные. Именно в это время они смогут оставить «за бортом» все неприятности и поймать попутный ветер в паруса своей любовной лодки. А вот будние дни могут оказаться напряженными и, при дополнительных указаниях, даже кризисными.

Скорпион

На этой неделе звезды дают Скорпионам достаточно шансов в любви, а остальное зависит от их сообразительности. В первую очередь, в списке их подопечных окажутся Скорпионы, ищущие партнера в своем близком окружении и среди знакомых (порой уже подзабытых) лиц. Наиболее благоприятны среда и четверг.

Стрелец

На этой неделе влюбленным Стрельцам рано браться за лук Амура: пущенные из него стрелы, с большой вероятностью, пролетят мимо цели (а иногда могут лететь в непредсказуемом направлении и рикошетом ранить самих незадачливых стрелков). Подходящее время для налаживания личных контактов - выходные.

Козерог

Во всем, что касается любви, Козерогам на этой неделе важно верить судьбе. Если она считает нужным повторно провести их через темную долину прошлого - значит, в этом есть смысл, а в еще не видном конце пути ждет награда: перерождение, обновление, окончательное освобождение. Значимы среда и четверг.

Водолей

События этой недели начнут (или продолжат) призывать Водолеев к реализму в любви. Водолеям-идеалистам лучше выбрать для романтического свидания субботу или воскресенье: в эти дни им будет проще следовать своим идеалам. Наиболее сложными и даже стрессовыми днями для них окажутся среда и четверг.

Рыбы

Самыми значимыми днями для влюбленных Рыб на этой неделе окажутся среда и четверг. Именно в это время их ждут наиболее яркие и запоминающиеся события. Не стоит пугаться системных внешних препятствий: настоящая любовь (особенно, рожденная в прошлом и прошедшая испытания) преодолеет их без труда.