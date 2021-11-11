Здоровая конкуренция — финансовый гороскоп на 12 ноября

Сегодня нам придется биться за место под солнцем.

Овен

Овнам сегодня не нужно торопиться с делами. Утренние часы могут сложиться весьма напряженно с точки зрения взаимоотношений с коллегами. Следует проявлять осторожность при проведении строительных работ. Зато вторая половина дня открывает перед вами новые перспективы и рост финансовых возможностей.

Телец

Тельцам в первой половине дня рекомендуется воздерживаться от экспериментов. Любое новое дело может привести к бесполезной и непродуктивной потере времени. Вторая половина дня откроет перед вами возможности для развития делового партнерского сотрудничества. Можно расширять спектр предлагаемых услуг, менять вывеску на фасаде вашего магазина или офиса.

Близнецы

На первую половину дня лучше не планировать деловые контакты с начальством. Если вам требуется сообщить начальству нечто важное, то попробуйте запланировать встречу на вторую половину дня. Также это хорошее время для любой плановой работы, когда вы не будете встречать никаких препятствий. Наиболее удачно у вас пойдут практические виды деятельности, связанные с физическим трудом.

Рак

Ракам в утренние часы лучше воздержаться от деловых поездок и встреч. Это не лучшее время для контактов и работы с информацией. Добиться содействия окружающих людей будет сложно из-за общей повышенной конфликтности. Вторая половина дня благоприятствует учебе и командировкам. Изобретатели и рационализаторы найдут эффективные технические решения. Можно заниматься обновлением производства.

Лев

Первая половина дня может оказаться для Львов убыточной. Поэтому звезды советуют не торопиться принимать финансовые решения и расставаться со своими деньгами. Вторая половина дня, напротив, способствует успешному урегулированию наиболее сложных и запутанных финансовых проблем. Звезды советуют искать удачу в дальних поездках, рекламной и издательской деятельности, в выходе на новые рынки сбыта и поставок продукции.

Дева

Девам в этот день рекомендуется воздерживаться от личных инициатив и довериться деловым партнерам. Несмотря на сильное желание действовать самостоятельно, звезды, тем не менее, советуют вам притормозить свою активность из-за склонности к поспешным необдуманным решениям. Многое будет связано с характером отношений в семье и близкими родственниками.

Весы

Весам в первой половине дня не рекомендуется вступать в какие-либо тайные сговоры или участвовать в интригах. Подобна деятельность в первую очередь нанесет ущерб вам самим. Вторая половина дня складывается исключительно удачно для продуктивной планомерной работы. Вам удается получить максимальные доходы с тех производственных площадей, которые вы используете в своем бизнесе.

Скорпион

Скорпионы в первой половине дня могут столкнуться с неожиданными происшествиями, из-за которых придется заниматься совсем не теми делами, которые планировались. Вторая половина дня складывается удачно для личностного развития и повышения уровня профессионального образования. Хорошее время для посещения научно-технических выставок – это подтолкнет вас к новым идеям, которые могут стать прорывными.

Стрелец

Стрельцам в утренние часы рекомендуется воздержаться от контактов с вышестоящим руководством без крайней на то необходимости. Возможно, начальство будет недовольно тем, что вы некоторые дела не успеваете закончить в назначенный срок. Вторая половина дня позволит вам исправить все сложные моменты и успешно завершить дела. Воспитывайте в себе исполнительскую дисциплину – этого качества будет явно недоставать.

Козерог

Козерогам в первой половине дня рекомендуется воздержаться от деловой переписки и любых контактов с людьми, приехавшими издалека. Старайтесь в своей деятельность не выходить за пределы своей компетенции. В противном случае вас могут обвинить в самоуправстве. Дистанционное деловое общение не внесет понимания и гармонии в дела. Вторая половина дня благоприятствует учебе, торговле, поездкам и обмену мнениями.

Водолей

Утренние часы чреваты неприятностями для Водолеев. В первую очереди следует соблюдать правила финансовой безопасности, опасайтесь обмана и мошенничества. Наиболее важные дела лучше запланировать на вторую половину дня. Это хорошее время для делового взаимодействия между начальством и подчиненными. Ваши инициативы найдут понимание и поддержку у вышестоящего руководства.

Рыбы

Утренние часы не располагают Рыб к переговорному процессу. В это время вы будете склонны воспринимать потенциальных партнеров как противников, пытающихся не столько сотрудничать с вами, сколько подчинить вас своим интересам. Вторая половина дня складывается удачно для студентов. Лояльные работники приобретут с начальством более доверительные отношения. Не афишируйте на публике свои намерения.