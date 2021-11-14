Звезды пошлют материальные сюрпризы — финансовый гороскоп на 15-21 ноября

На этой неделе нам может очень жирно повезти.

В течение недели крайне актуальны темы инвестиций, аренды, страхования, раздела и объединения имущества. Но это не значит, что нужно бежать вкладывать куда-то деньги или принимать коммерческие предложения сразу, как только что-то такое мелькнуло на горизонте. Участие в астрологической картине недели Юпитера указывает на то, что все возможности будут выглядеть роскошней и значимей, чем есть на самом деле. Вы будете переоценивать выгоду от того, что собираетесь сделать. Лунное затмение в Тельце в пятницу станет крайне негативным фактором, влияющим на финансовые дела. В пятницу не рекомендуется предпринимать вообще ничего. Зато в конце недели себя проявит гармоничная Венера в Козероге. В пятницу она несет приятные материальные сюрпризы. Так что если вы ничего — точно ничего! — не инициируете, а вам сами по себе пришли деньги или подарок, берите без опасений. Практичные и долговечные вещи или какая-то сумма придут к вам и на выходных. В эти дни можно проявлять активность в заработке.

Овен

В первой половине недели Овны, занимающие руководящие должности, смогут наилучшим образом проявить свои способности. Можно безболезненно провести кадровые перестановки и внести изменения в структуру управления. Это хорошее время для оптимизации расходов и принятия финансовых решений. Если ситуация требует принятия рискованных решений, пусть вас это не останавливает. Фортуна сейчас благоприятствует вам. Бизнесменам удастся получить выгодный заказ. Хорошо пойдет сотрудничество с государственными учреждениями. Во второй половине недели может осложниться финансовая ситуация. Старайтесь свести к минимуму расходы, поскольку покупки могут оказаться неудачными. Будьте внимательны при финансовых расчетах – вы можете стать жертвой мошенников и воров.

Телец

Звезды советуют Тельцам наиболее важные дела запланировать на первую половину недели. В этом случае результативность вашей работы будет значительно выше. Если ваш бизнес плотно завязан на деловое партнерство, то обязательно посоветуйтесь с партнерами, прежде чем что-то предпринимать. Это прекрасное время для перспективного планирования на длительный срок. У работников туристических агентств, дизайнерских студий, издательских домов появится много выгодных заказов. Успешно будут решаться любые юридические вопросы. Вторая половина недели не столь благоприятна. Наибольшее беспокойство могут вызывать деловые партнерские отношения. Могут возникнуть разногласия при ведении переговоров. Некоторые договорные обязательства будут претерпевать проверку на прочность. Держите под контролем свои эмоции.

Близнецы

В первой половине недели звезды советуют Близнецам сосредоточиться на решении текущих вопросов повседневной деловой жизни. Не следует откладывать на завтра те дела, которые можно выполнить сегодня. Старайтесь проявить свои лучшие деловые качества: трудолюбие, собранность и практичность. Последовательное поведение и строгое следование заранее согласованному плану обязательно увенчается успехом. Это замечательное время для совершенствования навыков работы с инструментами. Изобретатели и инженеры смогут предложить интересные технические решения. Во второй половине недели могут осложниться отношения в трудовом коллективе. Возможно, вам сделают критические замечания, и вы можете не найти поддержки у коллег. Ситуация может сложиться таким образом, что вы окажитесь в подчиненном положении и вынуждены будете выполнять чужую волю.

Рак

В первой половине недели у Раков могут сложиться прекрасные отношения с клиентами и деловыми партнерами. Безработным рекомендуется активнее заявлять о себе и своих способностях – в ходе проведения собеседования с работодателем вы можете произвести благоприятное впечатление. Звезды ждут от вас не инициативы, а внимательного отношения к пожеланиям клиентов. Ориентируйтесь больше на те импульсы и сигналы, которые будут поступать к вам извне. Успешно проявят себя те, кто имеет отношение к шоу-бизнесу, миру моды и индустрии развлечений. Достаточно сложный период, чреватый разными осложнениями и неожиданностями, может ожидать вас во второй половине недели. Чтобы минимизировать неприятности, ничего не меняйте из того, что и так продолжает работать. Прежде всего, речь идет о технике – желание усовершенствовать или улучшить что-либо в работе может привести к прямо противоположному эффекту.

Лев

Львам звезды советуют с понедельника составить себе график работы, запланировав наиболее важные дела на первую половину недели. Это наиболее результативное время, и решение ключевых вопросов сделает всю эту неделю удачной. Успешно проходят работы по ремонту и обслуживанию техники. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются гладко. Особенно хороших результатов вы сможете добиться в строительстве, жилищно-коммунальном и сельском хозяйстве. Во второй половине недели могут быть перемены в карьере не самого приятного свойства. Старайтесь по возможности держаться подальше от начальства и без крайней необходимости с ним не пересекаться. Дело в том, что начальство может очень эмоционально реагировать на проблемы.

Дева

Для типичных Дев в первой половине недели крайне важно обеспечить себе информационную поддержку и укрепить деловые связи. Обязательно обращайте внимание на людей, появляющихся в поле вашего зрения с определенной информацией или предложениями по сотрудничеству. Та информация, которая поступит, может принести вам много пользы в дальнейшем. Успеха добьются те, кто в своей деятельности ориентирован на индустрию моды, отдыха, развлечений и шоу-бизнеса. Вместе с тем старайтесь следовать за ходом событий, а не подталкивать их. Во второй половине недели возрастает вероятность ошибок и просчетов в работе. Наиболее сложной задачей для бизнесменов-торговцев является выстраивание цепочки поставок товара от производителя до его розничной продажи. Звезды не советуют отправляться в дальние командировки и иметь дела с иностранцами.

Весы

Звезды советуют Весам в первой половине недели сосредоточиться на практических вопросах и уровень доходов считать основным критерием успеха в делах. От вас требуется не теоретические рассуждения и обмен мнениями, а конкретные практические дела. Работающие по найму или индивидуально, смогут увеличить производительность труда за счет более высокого уровня профессионального мастерства и использования технических приспособлений. Но помните – ничего само с неба не свалится, всего придется добиваться трудом. Обязательно доводите начатые дела до конца. Во второй половине недели ваше финансовое состояние становится все напряженнее. Многим из тех, кто имеет свой бизнес, могут срочно потребоваться дополнительные финансовые ресурсы. Объем оборотных средств для поддержания текущих проектов может уменьшиться.

Скорпион

Скорпионам в первой половине недели рекомендуется удерживать свои эмоции под контролем и стараться отнестись к текущей ситуации предельно беспристрастно. В этом случае вы не дадите никому ввести вас в заблуждение. При приеме тех или иных решений обязательно учитывайте мнение деловых компаньонов, однако последнее слово должно оставаться за вами. Наиболее преуспеют те, кто привык действовать самостоятельно и напористо. Если ваша работа связана с частыми перемещениями и поездками, то звезды обещают вам удачу. Основной резерв для роста – новые полезные знакомства. Во второй половине недели могут осложниться деловые партнерские отношения. Переговорный процесс лучше приостановить, поскольку вы можете не владеть всеми тонкостями вопроса и можете допустить ошибку. Кроме того, ваш потенциальный контрагент будет часто менять мнение.

Стрелец

В первой половине недели Стрельцам может повезти в деньгах. Бизнесмены могут получить выгодный заказ. Вы сможете существенно улучшить свои профессиональные качества, поднять уровень мастерства и качества работы. Усилится ваше чутье на материальную прибыль, благодаря чему вы будете делать ту работу, которая принесет максимальную отдачу. Старайтесь сосредоточиться на той работе, которая не требует соблюдения жестких сроков выполнения. Решайте вопросы по мере их поступления. Во второй половине недели многие из вас могут оказаться в сложном положении, когда будет физически невозможно выполнить весь объем возложенных на вас служебных обязанностей. Например, может ухудшиться состояние здоровья, которое не позволит вам в полной мере выполнять текущие дела. Из-за участившихся ошибок кое-какие дела придется заново переделывать.

Козерог

В первой половине недели Козероги наилучшим образом проявят себя в коллективной работе. Мягкими деликатными методами вы сможете оказать большое влияние на принятие тех или иных коллективных решений. Успешно проходят производственные собрания совещания. Вы легко находите себе единомышленников среди тех людей, которые выполняют сходные с вами виды деятельности. В этом смысле это хорошее время для организации профсоюзной работы. Не отказывайте никому в помощи, если к вам за ней обратятся. Вторая половина недели складывается неблагоприятно. Возможно, вам придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. С наибольшими трудностями столкнутся те, кто имеет отношение к индустрии моды, развлечений и отдыха. Рекомендовано ничего не менять в своей привычной работе – так вы сведете к минимуму возможные неприятности.

Водолей

В первой половине недели звезды советуют Водолеям выходить на контакт с вышестоящим руководством, если ситуация требует этого. Это хорошее время для формирования доверительных отношений с начальством, выполнения особых деликатных поручений. Вам могут предложить подработку. Если вы сами занимаете руководящую должность, то может поступить крайне важная информация. Уделите этому самое пристальное внимание, поскольку это поможет вам выработать правильное представление о сложившейся ситуации и принимать верные решения. Во второй половине недели могут возникнуть споры в семье относительно того, сколько времени уделять работе и сколько семье. Вам могут высказать претензии, что вы мало внимания уделяете домашним бытовым вопросам. Если вы занимаете руководящую должность, то вам будет вдвойне труднее. Не следует обременять родственников просьбами о каких-либо услугах.

Рыбы

Удачно сложится первая половина недели для Рыб, ориентированных на продвижение масштабных перспективных проектов. Уделите максимум внимания применению новинок научно-технического прогресса к реалиям своего бизнеса. Возрастает роль и значимость информации, возможностей Интернета при решении тех или иных вопросов. Много полезного вам придет через контакты с людьми из других регионов и стран. Ваши долгосрочные цели и задачи во многом реализуются. Успешно пройдет командировка с целью изучения рынков. А вот во второй половине недели рекомендуется ограничить поступление информации и свести к минимуму деловые контакты. Дело в том, что поступающие вам сведения будут лишь отвлекать вас от продуктивной работы. Часто в поле зрения могут появляться разные люди с просьбами, которые вы не сможете выполнить, но на которые потратите время.