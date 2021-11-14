Пора сорить деньгами – гороскоп на 15-21 ноября

На этой неделе на небе будет сформировано 7 значимых планетных аспектов, что выше среднего уровня и создает достаточно пеструю и разнообразную картину небесных влияний.

15-16 ноября квадратура Солнце-Юпитер. Это напряженный аспект может привести к завышенному самомнению и излишней гордыне. Люди, гороскопы которых попадают под влияние этого аспекта, могут считать, что окружающие обязаны оказывать им знаки благодарного внимания и почтения. Потребность в уважении может привести к обидам и сварливости, когда эти люди не чувствуют к себе должного, по их мнению, уважения. Может привести к приобретению вещей, так или иначе подчеркивающих престиж и особую высокую значимость личности. При достаточном финансовом обеспечении могут бросать пыль в глаза, сорить деньгами на публику. В бизнесе может проявляться как стремление к излишне масштабным проектам.

16-17 ноября секстиль Солнце-Плутон. Гармоничный аспект между планетами, связанными с потенциалом энергии, может привести к повышению уровня энергетики тех людей, которые будут затронуты аспектом. Хорошо для спортивных тренировок по наращиванию силы и ловкости. Могут устанавливаться личные рекорды спортсменами. Хорошее время для финансирования бизнеса.

17 ноября оппозиция Марс-Уран. Этот напряженный аспект может привести к внезапным резким выбросам энергии. В чистом виде это аспект взрывов, поэтому его часто связывают с техногенными аварийными ситуациями на производстве в энергосистеме и на транспорте. Лицам, чьи гороскопы этот аспект затрагивает, не рекомендуется садиться за руль автомобиля и проводить пусконаладочные работы. Возможны резкие спонтанные и агрессивные поступки.

18 ноября секстиль Меркурий-Нептун. Этот аспект смягчает стиль общения между людьми. Может усилиться интерес к искусствам, особенно к поэзии, музыке, пению и живописи. Более ярко проявляют себя люди гуманитарного склада мышления, в том числе при выражении эмпатии и сочувствия.

19 ноября трин Венера-Уран – аспект романтики и влюбленностей. На этом аспекте проявляется фантазия, флирт, стремление делать приятные сюрпризы. Возможно новое знакомство, любовь с первого взгляда. Удача в финансах, выигрыши в лотерею.

20-21 ноября квадратура Меркурий-Юпитер. Этот дисгармоничный аспект усиливает энергетику мышления настолько, что делает человека, попавшего под влияние этого аспекта, излишне суетливым, непостоянным и говорливым. Знакомства происходят хаотически. Человек склонен быстро переключаться на разные темы, не доводя начатые дела до конца.

21 ноября секстиль Меркурий-Плутон – этот гармоничный аспект усиливает проницательность мышления. Слова могут иметь большое влияние на широкую аудиторию, что благоприятно для ораторов при выступлениях на публике. Также усиливается психологическое воздействие слов.

Овен

У Овнов в первой половине недели наиболее проблемная тема может быть связана с повышением вероятности всевозможных травм и стрессовых ситуаций. Осторожнее обращайтесь с острыми и горячими предметами – возможен порез или ожог. Ваш энергетический потенциал может быть ослаблен. Это может привести к нехватке физических сил для выполнения профессиональных и иных обязанностей. Также это не лучшие дни с точки зрения финансовых возможностей. Постарайтесь не брать и не давать денег взаймы. Не делайте того, что могло бы увеличить риск потери денег. Вторая половина недели, напротив, связана с успехами в финансах и в решении материальных вопросов. Это хорошее время для шоппинга, приобретения бытовой техники и электроники. На выходных запланируйте поход в баню или поездку на пляж. Водные процедуры будут способствовать укреплению вашего здоровья.

Телец

Первая половина недели может сложиться для Тельцов достаточно проблематично. В какой-то момент вы можете почувствовать себя игрушкой в руках внешних обстоятельств, которые намного сильнее и могущественнее вас. Например, помимо своей воли вы можете попасть в водоворот каких-то глобальных внешних конфликтов. Наиболее проблемные темы недели связаны с сохранением стабильности в партнерских отношениях и вопросы карьеры, сохранения за собой рабочего места. Звезды не советуют заниматься выяснением отношений с партнером по браку. Дело в том, что сейчас вы можете испытывать некоторые затруднения с объективным восприятием реальности. Для этих дней характерно ощущение тумана и запутанности в понимании сути вещей. Вторая половина недели благоприятствует личностному развитию и обучению. Хорошо проводить время в дружеской компании, в клубах по интересам, искать и находить единомышленников. Возможно увлекательное знакомство и общение по Интернету или в поездке.

Близнецы

У Близнецов в первой половине недели может быть много забот и хлопот. Возможно, на рабочем месте вам увеличат норму выработки, и вы вынуждены будете нести на себе большой груз обязанностей. Также может увеличиться нагрузка с домашними делами. В результате у вас может образоваться дефицит времени для того, чтобы заниматься собой и своими личными делами. При повышении нагрузок возможно ухудшение самочувствия. Старайтесь более осмотрительно относиться к вопросам питания. Некачественные и несвежие продукты могут стать причиной расстройства пищеварения. Также не следует злоупотреблять применением лекарственных препаратов. Реакция вашего организма на некоторые препараты может быть сильнее обычного. Вторая половина недели пройдет более оптимистично. Вы почувствуете приток сил и оживление своей активности. Это будет особенно заметно по усилению ваших сексуальных потребностей. Интимное общение с представителями противоположного пола запомнится вам яркими впечатлениями.

Рак

У Раков в первой половине недели может усилиться стремление к экстремальному поведению. Вас как магнитом может притягивать ко всему тому, что сопряжено с риском. Это относится как к рискованному физическому поведению, в котором велика вероятность получить травму, ожог, порез и пр. Также вы можете попасть в ситуацию с риском финансовых потерь. Поэтому звезды советуют вам действовать более осмотрительно и не торопиться. Влюбленные Раки не могут быть в полной мере уверены в надежности поведения своего любимого человека. В какой-то момент общения вы можете понять, что от вас что-то скрывают или не говорят все правду. Попытка выяснить отношения может привести к их запутыванию. Не следует доверять мнению друзей и подруг – их роль в ваших романтических отношениях сейчас нельзя назвать позитивной. Вторая половина недели благоприятствует дружеским контактам и путешествиям. Вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит. Активизируются контакты с использованием средств Интернета.

Лев

Львам в первой половине недели, возможно, придется прилагать много усилий для того, чтобы удержать равновесие в партнерских отношениях. Дело в том, что ваш постоянный партнер будет склонен действовать излишне прямолинейно. И такое поведение может в первую очередь дестабилизировать членов вашей семьи. В результате может получиться конфликтная ситуация. Другая потенциально проблемная тема может быть связана с противоречиями между карьерой и семьей. Дело в том, что обстановка в вашей семье может складываться таким образом, что потребуется отпроситься с работы пораньше для каких-то домашних дел. Возможно, будет требоваться уход за заболевшими родственниками. Вместе с тем начальство может быть недовольно. В конце недели улучшаются ваши отношения с близкими родственниками, родителями. Многие важные вопросы удастся решить с помощью диалога. Вы сможете быстрее и качественнее выполнять запланированные дела. Это хорошее время для приобретения мелких домашних животных и ухода за ними.

Дева

Первая половина недели у Дев может быть связана нервными перегрузками. Например, вам могут повысить нагрузку на основной работе. И параллельно с этим усиливается внимание к вам со стороны знакомых, приятелей и тех людей, с которыми вы постоянно общаетесь. Эти люди могут забирать на себя ваше внимание, и вы, ради сохранения позитивных отношений, вынуждены будете вовлекаться в чужие дела. В результате свои личные дела вы можете упустить из виду, и от этого будете испытывать внутреннюю нарастающую неудовлетворенность. В это время общение с окружающими людьми может отличаться случаями обманов, необязательности, недоразумений. Это удачное время для творчества, учебы, отдыха, путешествий и развлечений. Если вы в эти дни оказались в туристической поездке, то у вас могут начаться романтические отношения. Это время для приятного и полезного общения. Также вы сможете преуспеть в воспитании детей.

Весы

Для Весов первая половина недели складывается весьма неоднозначно. Вы можете в какой-то момент утратить уверенность в том, что вам следует делать и куда стремиться. Такая неопределенность может возникнуть при нестабильном положении на работе, если там идут кадровые перестановки, пертурбации и прочее. Попытка понять логику текущих событий не всегда возможна, если присутствуют элементы хаоса. Также вы можете испытывать некоторую нехватку наличных денег. Возможно, это будет связано с большими расходами или финансовым ущербом. Будьте осмотрительнее при расчетах в магазинах и на рынках, не носите с собой крупные суммы денег, дабы не стать жертвой воровства или мошенничества. Вторая половина недели благоприятствует урегулированию вопросов, связанных с оформлением и получением наследства. Можно обращаться в нотариальную контору с соответствующими запросами. Ваше финансовое положение может укрепиться.

Скорпион

Скорпионы в первой половине недели могут быть склонны действовать исключительно самостоятельно. Попытки кого-то со стороны навязать вам иное мнение или линию поведения могут восприниматься в штыки. Твердая установка на то, что только вы сами принимаете решения, может приводить к конфликтным ситуациям. Особенно это относится к отношениям с членами семьи. Другой проблемной темой может стать неуверенность в надежности партнера. Если вы состоите в браке, то поведение партнера может стать источником беспокойства. Попытки понять мотивы поведения партнера может ввести вас в заблуждение и полностью дезориентировать. Не торопитесь делать выводы, возможно, на самом деле все не так плохо, как вы себе представляете. Вторая половина недели складывается намного удачнее. Улучшаются супружеские отношения. Вы сможете урегулировать разногласия в ходе спокойного разговора, обсуждения. Обязательно обговаривайте с партнером любые непонятные моменты, вносите ясность. Успешно пойдет учеба.

Стрелец

Стрельцами в первой половине недели может овладеть сильное желание раскрыть завесу тайны над теми фактами и событиями, которые вызывают ваше беспокойство. Возможно, такое желание будет подогрето какими-то странными и загадочными событиями. Однако звезды предупреждают вас о нежелательности таких расследований. В какой-то момент вы можете выйти на такие факты, которые могут перевернуть ваши представления и подорвать отношения с близкими вам людьми. Также вам может не хватать уверенности в себе. Возможно, вы почувствуете, что вашу активность кто-то или что-то ограничивает, будто вам вставляют палки в колеса. Кроме того, это может быть не субъективное впечатление, а реальное ограничение. Например, у вас может ухудшиться самочувствие, и вы не сможете активно заниматься запланированными делами. Вторая половина недели связана с улучшением финансового положения и успехами в профессиональной деятельности. Вашей практичности могли бы многие позавидовать. Поэтому покупки, сделанные на выходных, будут очень удачными.

Козерог

Козерогам в первой половине недели, возможно, придется пересмотреть свои отношения с некоторыми из друзей и подруг. Если вы заинтересованы в сохранении своего дружеского круга общения, то звезды советуют максимально сузить финансовые и материальные взаимоотношения. Например, нежелательно давать поносить кому-то из друзей свои личные вещи, доверять им руль своего автомобиля или давать деньги взаймы. Дело в том, что контакты с друзьями сейчас могут нанести ущерб вашему имуществу. Также у вас могут возникнуть недоразумения с друзьями из-за их негативного отношения к вашему любимому человеку. При обострении противоречий, возможно, придется делать непростой выбор. Вторая половина недели может быть связана с усилением вашей интеллектуальной и творческой активности. Хорошо заниматься физкультурой, посещать увеселительные мероприятия, театры, клубы, концерты. Будьте готовы к приятным сюрпризам во время романтических отношений.

Водолей

В первой половине недели у Водолеев могут быть осложнения в профессиональной деятельности и карьере. Следует помнить, что ваши инициативы в работе не всегда могут быть расценены начальством как полезные и нужные. Скорее наоборот, многие ваши инициативы могут быть наказуемы. Поэтому звезды советуют вам взять за правило всегда советоваться с начальством и получать разрешение на те или иные виды работы, прежде чем приступать к их выполнению. Это убережет вас от несправедливых обвинений в превышении полномочий и выходе за пределы компетенции. Кроме того, у вас в эти дни могут накопиться срочные дела и заботы в семье, и это тоже может вызывать у вас беспокойство. Вторая половина недели благоприятствует спокойному времяпрепровождению в уютной домашней обстановке. Выходные лучше провести в кругу семьи, занимаясь домашними делами или принимая гостей. Также это хорошее время для изучения психологии и духовных практик.

Рыбы

В первой половине недели важнейшей темой для типичных Рыб может стать сохранение своего авторитета и репутации в глазах окружающих. И сейчас обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам придется отстаивать свою репутацию. Возрастает вероятность каких-то правонарушений и последующих разбирательств с представителями власти и закона. В зону риска попадают поездки на личном транспорте – здесь нарушения случаются наиболее часто. Это не лучшее время для учащихся, поскольку объем учебного материала, который требуется усвоить, может превысить ваши интеллектуальные возможности. Может возникнуть много путаницы с получаемой информацией. Возможно, вы будете склонны излишне субъективно оценивать полученные сведения и это может вести к некоторым заблуждениям, ошибкам. Также вы можете стать жертвой обманов со стороны некоторых нечестных и недобросовестных людей. Вторая половина недели благоприятствует учебе и новым знакомствам. Можно отправляться на выходных в загородную увеселительную поездку на пикник, на отдых.