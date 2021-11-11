Придется извиваться ужом — гороскоп на 12 ноября

8-9 лунные сутки. Сегодня наиболее продуктивна вторая половина дня.

Взаимодействие Луны в Рыбах с другими планетами не только усилит эмоции, но и позволит мягко направить их в полезное русло. Условием успеха станут скрытность, гибкость, проницательность, наблюдательность, сопереживание, готовность держать открытым канал в прошлое, умение хранить свои и чужие секреты. Настанет благоприятное время для тайных деловых и романтических встреч, секретных поездок, приватных платежных операций, разведки и обмена внутренней информацией. Появятся условия для обсуждения различных деликатных нюансов и тайных мер защиты.

Овен

Этот день делает Овнов восприимчивыми, проницательными и эмпатичными, усиливает сентиментальный настрой или склонность к эротическим фантазиям. Однако пассивный образ жизни звезды не рекомендуют. Сегодня удобно действовать втайне, возрастает нюх на выгоду и ловкость в обходных маневрах. Подходящий момент для разведки, секретных переговоров и командировок, погружения в закулисную сторону бизнеса.

Телец

Сегодня сами обстоятельства помогают Тельцам действовать с расчетом на близкое будущее и интуитивно выбирать для этого подходящий путь. Приятной новостью станет примирение после ссоры, приятное известие, естественное пересечение интересов и настроений с нужными людьми. Лучше не отклонять предложение о встрече, переговорах, сотрудничестве. Не будет ошибкой тонко спровоцировать требуемый контакт.

Близнецы

Сегодня Близнецам пригодится эмоциональная включенность даже в самую мелкую задачу. Звезды говорят, что в ближайшее время привычка погружаться всей душой в исполняемое дело и получать от работы медитативное удовольствие станет одной из составляющих востребованности и успеха. Также сейчас полезно тренировать гибкость, услужливость и проницательность, умение внушать доверие и хранить секреты.

Рак

Ракам звезды пророчат удачу во второй половине суток. Крупные подвижки пока маловероятны, но вы можете сделать полезный шаг на желаемом пути: произвести разведку, восстановить контакты, припомнить знания или навыки. День усиливает интуицию, любознательность и фантазию, добавляет ловкости и сообразительности в делах, подходит для поездок, переговоров, удаленной переписки, романтических встреч.

Лев

Сегодня звезды советуют Львам «плыть по течению», положиться на судьбу или чутье. День помогает нащупать линию поведения, которая будет выручать многие месяцы. Он подходит для приватных переговоров, встреч с доверенными лицами и погружения в деликатные подробности. Хорошо обсуждать вопросы наследства, семейные дела, здоровье, тайну вкладов, детали страхования и защиты, интимные тонкости любви.

Дева

Сегодня у Дев хорошие перспективы в командировках, деловом и личном общении. Возможны лирические моменты и задушевные разговоры в поездке. Имеет смысл поддержать переписку, пойти на переговоры. Важные условия успеха - приватность, проницательность, эмоциональное взаимопонимание, а также умение вести себя деликатно, скрывая некоторые преждевременные детали о себе и не смущая своего собеседника.

Весы

Сегодня Весы могут основательнее погрузиться в детали хозяйства, семейных дел, бизнеса, финансовых и производственных операций. Также многих Весов могут занимать интимные нюансы их личной жизни или здоровья. День подходит для покупки напитков, лекарств, инструментов и бытовой химии, поддержки полезных связей, оплаты услуг, поиска инсайдерских данных о возможном заработке, сервисе или помощнике.

Скорпион

Скорпионам занятия этого дня помогают искать себя и раскрывать свои таланты. В зависимости от интересов их ждут подвижки в бизнесе, спорте, интеллектуальной работе, художественном или техническом творчестве, играх, сфере коммуникаций, свободной деятельности. Возможны удачи в любви. Персональные успехи получат особую ценность для Скорпионов, лишенных одобрения близких и официального признания.

Стрелец

Стрельцам звезды подсказывают, что сегодня лучше действовать в тени, в частном порядке или «под прикрытием». Есть предпосылки для улаживания деликатных семейных и налоговых дел. Можно найти тайное убежище, секретный канал связи, способ выговориться. Ловушки этого дня: тайная личная слабость, психологическая зависимость, рассеянность, мнительность, самообман. Возможно лукавство со стороны близких.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам поддерживать нужные связи, не афишируя их. Этот день хорош для тайных поездок, приватных бесед, негласного сотрудничества, наблюдений за чужими секретами. В его посланиях скрыты завуалированные ценные подсказки, интригующие намеки и приятные знаки на близкое будущее. Знакомая мелодия, место или сообщение могут пробудить у вас сентиментальные личные воспоминания.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит уделить внимание тайной стороне своих текущих дел, в том числе финансовой. Звезды намекают, что вскоре она приобретет гораздо более важное значение, и полезно уже сейчас начать лучше в ней ориентироваться. Этот день подходит для целевых трат, но выбор часто будет делаться «по старинке» и по инерции. Избавлению от вещей, связанных с прошлым, помешает суеверие или ностальгия.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут повиноваться чутью и потакать, до известного предела, своим привычкам. День сулит удачу в любых начинаниях, если вы не претендуете на яркий старт с нуля и быстрый мега-успех. Лучше пока держаться в рамках старых идей, опираться на прежние контакты, инструменты и симпатии. Это хороший момент для зарубежного сотрудничества, мини-путешествий, восстановления далеких личных связей.