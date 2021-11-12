Ныряем в ностальгию с головой — гороскоп на 13 ноября

9-10 лунные сутки. Сегодня пребывание светил в водных знаках, усиленное влиянием дальних планет, заставляет острее чувствовать духовную грань бытия.

Психологическая сторона дня зависит от настроя: он может пройти на волне светлых чувств или дать «залипание» на негативе. Многое зависит от уровня личной защиты и ощущения своей безопасности. День подходит для отдыха в тишине и пассивного поддержания интриги. Возможен прилив сентиментальности, ностальгии, желания уединиться, соприкоснуться с тайным источником веры или силы. Возрастет чувствительность к музыке, интерес к магии, мистике, гаданиям, секретам, приметам.

Овен

Этот день Овны могут посвятить своим приватным делам, а в их отсутствие - отдыху. Эти сутки подходят для расслабления или для размышлений о тайном смысле событий. Важным условием душевного комфорта для многих Овнов будет ощущение безопасности. Отдыхать и расслабляться лучше в обществе доверенных лиц. Если не с кем поделиться сокровенным и некому довериться, стоит выбрать сознательное уединение.

Телец

Сегодня звезды дают Тельцам дополнительное время для продолжения позитивных сюжетов - например, развития деловых и личных отношений в нужном ключе. День заставляет смотреть вперед, но окрашен нотой ностальгии. Хорошо провести его среди людей, с которыми вы надеетесь подружиться в близком будущем. Если вы разочаровались в новых единомышленниках, самое время вспомнить о старых друзьях и соратниках.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам избегать новых начинаний и подробного планирования своего близкого будущего: в предполагаемой картине событий будут искажения. В этот день хорошо выполнять свой долг, помогая или сопереживая более слабым. Также можно попытаться преодолеть оставшиеся проблемы прошлого, исправить какой-то недостаток: в этом случае, возможна таинственная невидимая поддержка судьбы.

Рак

Сегодня Раки могут довериться своей фантазии или памяти: она поведет их именно тем путем, который им нужен. Это благоприятные сутки для любовной романтики, творческих планов, мечтаний о далеких краях и новых горизонтах развития. Родители могут думать о воспитании и учебе детей. Если для вас имеет значение духовная грань жизни, самое время подумать о поиске учителя или персонального наставника.

Лев

Львы вплоть до ночи могут быть погружены в свои переживания или поглощены насущным делом. Важно, чтобы эмоциональная вовлеченность имела позитивный оттенок: тогда любая задача будет выполнена на одном дыхании и перенапряжение пройдет без последствий. Отдых сегодня также должен давать пищу эмоциям. Их может обеспечить музыка, фильм или старый архив. Приветствуется положительная саморефлексия.

Дева

Сегодня Девам желательно оставаться на психологической волне своего партнера, попутчика или собеседника, что для них несложно: окружающая обстановка обострила их наблюдательность, проницательность и эмпатию, их рациональный ум отлично ладит с воображением и чутьем. Они догадливы и готовы поддержать беседу на предложенной ноте. Вдобавок во многих Девах проснулся дар психолога или следователя.

Весы

Сегодня звезды рекомендуют Весам вести закрытый образ жизни. По возможности, стоит избегать в эти сутки суеты, дополнительных нагрузок, активных развлечений, новых начинаний, посещения многолюдных мероприятий. Мнительность в связи со здоровьем или семейными отношениями, которую провоцирует этот день, не так уж беспочвенна. Не стоит игнорировать намеки, ощущения, загадочные симптомы недомоганий.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут рассчитывать на внутреннюю душевную гармонию и спокойную внешнюю обстановку. День хорош для отдыха в тишине, романтики, погружения в мир музыки, игр и кино. Деловитые коммуникабельные Скорпионы извлекут и удовольствие, и пользу из приватного общения. Еще одна опция этого дня - возможность восстановиться в уединении, «подзарядиться» от контакта с тайным духовным источником.

Стрелец

День станет подарком для Стрельцов, склонных к той или иной форме ухода от действительности - например, к мечтам об эмиграции, созданию виртуальной реальности или погружению в нее. Хороший момент для тех, кто хочет спрятаться, уединиться, выспаться, расслабиться, послушать музыку, уделить время духовной жизни. Энергичные Стрельцы получат удовольствие от интриги, тайного дела, экзотического вояжа.

Козерог

Сегодня Козероги зависимы от окружающей их эмоциональной атмосферы, часто сентиментальны, внушаемы. Им лучше избегать людей, мест и бесед, порождающих неприятные чувства, иначе привкус негативных переживаний сделает их взгляд на настоящее и будущее неоправданно мрачным. При ровном настроении, это прекрасный день для любви, отдыха, уединения, расслабления, мечтаний, тайного экскурса в прошлое.

Водолей

Ориентироваться в событиях этого дня Водолеям поможет не только рациональный ум, но и память, чутье, ассоциативный ряд, забытая система примет. Могут интуитивно выбираться покупки или приниматься решения. Возможен повышенный интерес к старым и экзотическим вещам. Звезды советуют временно воздержаться от крупных трат и внимательнее изучать возможные пути роста благосостояния, в том числе неявные.

Рыбы

Сегодня насущная потребность Рыб - жить своими идеалами, получать духовное руководство и соприкасаться с важными для себя ценностями. Их может привлечь мир их мечты, общение с уважаемым человеком, перевоплощение в близкого по духу виртуального героя. День повышает интерес к путешествиям и расширению кругозора, возможному ученичеству или наставничеству, может подпитывать миссионерские настроения.