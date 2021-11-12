Названы знаки, для которых конец 2021 года будет невыносимым

До конца текущего года осталось совсем мало времени.

И если многие уже через месяц будут бегать по магазинам в поисках подарков для близких, то некоторым придется хорошенько потрудиться, чтобы закончить год достойно. Астрологи рассказали, для кого конец года станет рывком в трудовой деятельности.

Так, по словам астрологов, много работать в конце года придется Козерогам. Правда, для них это скорее привычное состояние. Специалисты отмечают, что хорошая и плодотворная работа сейчас уже к концу января даст свои ощутимые результаты.

Карьера и профессия будут актуальны ближайшее время и для Водолеев. Астрологи уверены, что для людей, рожденных под этим знаком, вселенная предоставит в ближайшее время множество знаков и подсказок. Возможно, получится решить важный вопрос, связанный с бизнесом, – вероятность для этого очень высока. Кроме того, в этот период Водолеи могут получить повышение по карьерной лестнице или удачно выбрать другую профессию.

Сложно будет в оставшиеся месяцы 2021 года и Рыбам. Причина в этом – их двойственность. Астрологи отмечают, что именно в этом время Рыбам необходимо быть особенно внимательными, чтобы найти баланс между работой и досугом.

Выбить из колеи происходящая в конце года нестабильность может и Раков. Этим людям астрологи советуют не принимать слишком близко к сердцу все, что с ними происходит. Лучший способ справиться – найти опору внутри себя и не забывать отдыхать.