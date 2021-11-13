Обстоятельства лишат душевного комфорта — любовный гороскоп на 14 ноября

Сегодня нам будет очень сложно сохранить и в отношениях, и внутри себя гармонию.

Овен

Сегодня звезды не советуют Овнам любой ценой стремиться к личной встрече с объектом своих симпатий, так как она может разочаровать или в последний момент быть отменена по загадочной причине. А вот пауза, молчание или дистанция, наоборот, способны распалить воображение и подогреть взаимное влечение.

Телец

Сегодня звезды рекомендуют Тельцам не откладывать романтические встречи на вечернее время: планы в конце дня могут резко измениться, а обстоятельства будут не прочь сыграть с ними шутку. Зато в утренние и дневные часы можно надеяться на спокойную обстановку и взаимопонимание, близкое к идеальному.

Близнецы

Этот день поддерживает двойственность в планах или чувствах Близнецов. Даже те из них, кто не склонен колебаться и все для себя решил, вплоть до ночи могут пребывать в сомнениях. Звезды говорят, что в таком настроении лучше не менять тактику в любовных делах и не давать событиям дальнейший ход.

Рак

Сегодня боги любви благоволят Ракам в утренние и дневные часы, помогая их роману или потворствуя их любовным грезам. У многих Раков появится искушение забыть о реальном ходе времени - и напрасно, так как вечером, в лучших сказочных традициях, «карета превратится в тыкву», и очарование рассеется.

Лев

Сегодня Львы гораздо чаще преуспевают на поприще тайных любовных интриг, чем в открытой игре. В конце дня у них появится желание сбросить маску и сменить тактику, но обстоятельства могут им в этом воспрепятствовать, или их озадачит полученный эффект. Важное свидание имеет смысл перенести на завтра.

Дева

Влюбленным Девам не стоит обманываться спокойной картиной дня: молчание, отсутствие или загадочное поведение любимого человека может быть и «чистой монетой», и ширмой для надвигающейся проблемы. Не стоит планировать свидание или важный разговор на вечернее время, если вы не готовы к шуткам судьбы.

Весы

Сегодня подвижки в любовных делах Весов ожидаются вечером. Основная часть дня может пройти в ожидании или в попытках продлить интригу. Важную встречу звезды советуют перенести на завтрашний день, а в эти сутки получше обдумать ее нюансы, так как в отношениях сейчас возможны щекотливые моменты.

Скорпион

Скорпионам этот день позволяет продлить минуты любовного взаимопонимания или еще немного потянуть романтическую интригу (которую, скорее всего, они же сами и затеяли). В конце дня обстановка изменится и в их личной жизни появится больше динамики, возможен забавный курьез или нестандартный момент.

Стрелец

Сегодня наслаждаться ситуацией будут те Стрельцы, которым по душе пауза в их отношениях или нота романтической интриги в любовных делах. Им стоит помнить, что вечером обстановка изменится. Заскучавшие Стрельцы будут изнывать в ожидании нового поворота событий и дождутся его лишь в самом конце дня.

Козерог

Влюбленным Козерогам стоит извлекать выгоду из сложившейся ситуации утром и днем: эмоциональная атмосфера в это время благоприятна для их любовных планов и комфортна для них самих. А вот вечером стоит быть начеку: вновь оживится знакомый сюжет с подвохом, способный лишить душевного равновесия.

Водолей

Пока не настал вечер, Водолеи будут склонны плыть в любви по течению - и, возможно, сейчас это лучшее решение. В конце дня они могут сменить угол зрения на ситуацию и попробовать сделать ловкий ход, но будет ли он удачным, наверняка сказать трудно. Звезды намекают, что ответ даст завтрашний день.

Рыбы

Утром звезды на стороне влюбленных Рыб, но к вечеру могут изменить свои планы и даже сыграть с представителями этого знака какую-то шутку. Лучше не откладывать романтические контакты, но и не прерывать их раньше времени. Момент, когда следует поставить точку, многие Рыбы почувствуют интуитивно.