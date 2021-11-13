Вселенная посылает советы — гороскоп на 14 ноября

10-11 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Рыб, свободная от значимых аспектов, советует отдыхать или «плыть по течению».

Пока не настал вечер, в ситуации и настроении вряд ли произойдут существенные изменения. Не стоит отказывать себе в удовольствии выспаться, помечтать или побыть в одиночестве. Тем, кто ждет динамики, свежих впечатлений и новых данных, придется подождать вечера - но стоит заранее учесть, что поворот событий может оказаться довольно неоднозначным и спешка в нем лишь навредит. Продумывая планы на завтра, имеет смысл подготовить не только основную программу действий, но и альтернативный сценарий.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам предпочесть всем формам времяпрепровождения пассивный отдых, а тесному общению - непродолжительные контакты или полное одиночество: это лучший способ восстановить силы и подготовиться к новому этапу событий. Вплоть до вечера можно позволять себе лень, рассеянность и некоторую небрежность. К ночи возможен всплеск энергии, полезно уточнить планы и бюджет на завтра.

Телец

Сегодня Тельцам не помешает быть внимательнее к окружающей их обстановке и психологической атмосфере. Судьба может привести их в те места, где вскоре начнут разворачиваться знаменательные события, или подать тайный знак, к которому стоит отнестись чуть серьезнее, чем к простому случайному совпадению. Не исключен эффект дежавю. Мероприятия этого дня не рекомендуется затягивать до позднего вечера.

Близнецы

Пока не настал вечер, Близнецам предстоит жить в режиме неопределенности. Многим из них придется смириться с неясностью планов, высокой вероятностью иллюзий, знакомыми сомнениями в себе или в других людях. Уточнений или новых данных придется ждать до конца дня, но и с ними перспектива будет выглядеть двойственной (особенно в своей финансовой части). Желательно отложить на завтра важные решения.

Рак

Раков вплоть до вечера будет вести их глубокая вера, тайная надежда или богатое воображение. Звезды поощряют полет их фантазии, советуют чаще прислушиваться к своим ощущениям и доверять знакам судьбы (особенно, если дело касается детей, творчества, путешествий, исцеления или духовного развития). В конце дня лучше не поддаваться порыву, отказаться от принятия окончательных однозначных решений.

Лев

Этот день лишает Львов энергии и предприимчивости, может на время отнять у них мотивацию к действию или веру в себя. Но пассивный режим окажется кстати для Львов, которые ищут уединения, хотят сохранить что-то в секрете или нуждаются в покое. Им звезды советуют не затягивать свой отдых или не медлить с закулисными маневрами, так как вечером изменившаяся обстановка может потребовать другой тактики.

Дева

Девам стоит помнить, что взаимная симпатия, тишина и согласие не всегда говорят об отсутствии угроз. Если упущен важный нюанс или изначально неустойчивы опоры, вечером ожидается досадный курьез или неприятный сюрприз в личных и деловых отношениях, в пути, в материальной сфере, в технической области или в делах, связанных с детьми. По возможности, в конце дня следует избегать любых начинаний.

Весы

Весам звезды советуют вплоть до вечера придерживаться щадящего режима, заниматься несложными текущими делами или здоровьем. Публичности имеет смысл предпочесть частную закрытую жизнь. В конце дня возможны перемены в домашней среде, в контактах с нужными людьми или в собственном настроении. Может наметиться временная перестановка ролей в отношениях, потребоваться согласование или взаимная уступка.

Скорпион

Пока не настал вечер, Скорпионам лучше не торопить события и получать удовольствие от момента - особенно, если им выпала минута спокойного отдыха, творческого уединения или романтики. Стоит воспользоваться возможностью помечтать, поностальгировать, выплеснуть эмоции или продлить интригу. В конце дня изменившаяся обстановка может потребовать активности, срочного выбора или динамического баланса.

Стрелец

Стрельцов вплоть до вечера может сопровождать сниженный тонус, потребность в уединении или тайное сомнение. Возможен тупик в текущих делах, период сознательного выжидания или скрытых маневров. В это время лучше не начинать ответственных проектов. В отсутствие срочных хлопот можно побыть дома, отдохнуть и выспаться. Всплеск интереса к жизни и новый интересный поворот событий ожидаются в конце дня.

Козерог

Сегодня Козероги могут позволить себе паузу в делах, дополнительный день отдыха, романтики или погружения в прошлое. Если накануне было достигнуто гармоничное эмоциональное состояние, стоит поддерживать его в себе как можно дольше: оно окажет целительный эффект. Вечер принесет смещение акцентов, может сложиться не самая комфортная и однозначная ситуация. Имеет смысл повременить с любым выбором.

Водолей

Утренние и дневные часы Водолеям сегодня лучше провести в свободном режиме. Обстоятельства позволяют на время забыть о строгой диете, суровой дисциплине и других жестких ограничениях. Заниматься теми или иными делами можно ровно до того момента, пока не иссякло вдохновение. Вечером внимание вновь сконцентрируется на знакомой задаче, в которой могут сместиться акценты и появиться новые вводные.

Рыбы

Утром и днем Рыбы могут потакать своим привычкам и доверять ощущениям: расслабленность ничем им не грозит. Благодаря удачному стечению обстоятельств и собственной интуиции вероятность ошибки для них стремится к нулю. Все изменится вечером, особенно, если в поле интересов представителей этого знака попадут покупки и финансовые операции. В это время им стоит удвоить внимательность в любом выборе.