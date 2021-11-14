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Какие пары неминуемо разведутся в 2022 году

14 ноября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астрологи уверены, что знак зодиака способен повлиять на личную жизнь человека.

Какие пары неминуемо разведутся в 2022 году
Фото: Кадр из фильма "Развод в большом городе"

Так, в 2022 году три представителя зодиакального круга рискуют расстаться со второй половинкой.

Овен

Так, например, с мая по август Овны будут много тревожиться и нервничать. Этот знак любит внимание и любовь окружающих. Если Овен ссорится со своим партнером, то остановить этот конфликт бывает очень сложно. Чтобы избежать расставания, этому знаку придется справиться с перепадами настроения и контролировать эмоции.

Близнецы

Трудности в 2022 году ожидают и Близнецов. Этот знак может поспешить с импульсивными поступками и выводами. Это может привести к расставанию. Чтобы сохранить брак и отношения, Близнецам лучше решиться на откровенный разговор со второй половинкой.

Рыбы

Период с февраля по март также станет трудным для Рыб. В этот промежуток времени представители знака должны будут принять важные решения, иначе можно сильно разочароваться в любви. К расставаниям в 2022 году стоит отнестись спокойно и пережить это с достоинством. Возможно, Рыбы просто связали свою судьбу с «неправильным» человеком, передает Teleprogramma.pro.

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