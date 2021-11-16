Чего ожидать россиянам от года Водяного Тигра
16 ноября 2021ГороскопыВечерняя Москва
Астролог Илья Першин рассказал, чего ожидать россиянам от года Голубого Водяного Тигра.
Фото: w-dog.ru
По его словам, тигр — это животное, которое всегда действует скрытно и внезапно.
— Это будет год внезапных перемен, когда все процессы идут подспудно, и только в последний момент станет понятно, что ситуация кардинально меняется. Тигр затаивается, а потом совершает прыжок, — отметил астролог в комментарии изданию «Подмосковье сегодня».
Астролог не советует сидеть и ждать, когда проблемы решатся сами собой, стоит сделать рывок, решительный шаг для изменения ситуации. Тому, кто решится на это, будет сопутствовать удача. Не стоит полагаться только на логичные расчеты, тактику и стратегию, иногда можно довериться интуиции.
Першин подчеркнул, что тигр никому не верит и не ведает страха. Он верит только себе.
Что касается воды, то эта стихия в китайской традиции обозначает внутреннее состояние — период глубоких эмоциональных переживаний. Многим придется столкнуться с проблемой непростого выбора.
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