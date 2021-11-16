Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь
18+

Чего ожидать россиянам от года Водяного Тигра

16 ноября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Астролог Илья Першин рассказал, чего ожидать россиянам от года Голубого Водяного Тигра.

Чего ожидать россиянам от года Водяного Тигра
Фото: w-dog.ru

По его словам, тигр — это животное, которое всегда действует скрытно и внезапно.

— Это будет год внезапных перемен, когда все процессы идут подспудно, и только в последний момент станет понятно, что ситуация кардинально меняется. Тигр затаивается, а потом совершает прыжок, — отметил астролог в комментарии изданию «Подмосковье сегодня».

Астролог не советует сидеть и ждать, когда проблемы решатся сами собой, стоит сделать рывок, решительный шаг для изменения ситуации. Тому, кто решится на это, будет сопутствовать удача. Не стоит полагаться только на логичные расчеты, тактику и стратегию, иногда можно довериться интуиции.

Першин подчеркнул, что тигр никому не верит и не ведает страха. Он верит только себе.

Что касается воды, то эта стихия в китайской традиции обозначает внутреннее состояние — период глубоких эмоциональных переживаний. Многим придется столкнуться с проблемой непростого выбора.

Вечерняя Москва: последние новостиОпределились потенциальные соперники сборной России по стыковым матчам«Вызывает беспокойство»: в Пентагоне оценили рекордную инфляцию в СШААрмения и Азербайджан объявили о перемирии при посредничестве России
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарьКалендарь садоводаКалендарь стрижекКитайский гороскоп
Мобильная версияРекламаПользовательское соглашениеО проектеПомощь18+