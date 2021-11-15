Пять самых сильных знаков зодиака
Есть знаки, представители которых настолько сильны и живучи, что могут перенести как личные, так и планетарные катаклизмы.
Фото: yur-gazeta.ru
Индийский астролог Манав Джайтли перечислил пять знаков зодиака, которые смогут в случае чего спасти и себя, и своих друзей.
Прежде всего, это Скорпион. Свирепые, энергичные и склонные к манипуляциям Скорпионы отстаивают свои убеждения и свою веру и встречают проблемы лицом к лицу.
Овны, в свою очередь, довольно импульсивны — но будучи при этом прагматичными, сохраняют гибкость. Сделав неправильный выбор, они могут оперативно сориентироваться и исправить ошибку.
Обожающие власть Львы, несмотря на тщеславие, честны и справедливы — им не зря доверяют и сражаются на их стороне, особенно во время катаклизмов.
Стрельцы хранят большие запасы внутренней силы, которую до поры до времени не показывают. Они не сдаются без боя и могут найти в себе стимул подняться, даже проиграв.
Ну а Водолеи отличаются самоконтролем. Они могут взять себя в руки даже в момент сильного стресса, способны обдумать каждый шаг и избежать ошибки. Подавить их эмоционально практически невозможно.
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